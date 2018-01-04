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Житель Алтайского края украл деньги из библиотеки поселка Октябрьский. Об этом сообщает региональное управление МВД России.
Уточняется, что деньги, принадлежавшие местному дому культуры, лежали в столе. С сообщением о краже свыше 4 тысяч рублей в полицию обратилась директор учреждения.
Предварительно установлено, что подозреваемому удалось проникнуть в помещение, подобрав ключ от замках входной двери.
Полицейские задержали подозреваемого в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Злоумышленник признался в содеянном. Подчеркивается, что молодой человек успел потратить все деньги.
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