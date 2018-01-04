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Коттедж с прудом и водопадом продают за 35 миллионов рублей в Барнауле

, ИА "Амител"
Дом площадью 390 квадратных метров построен по проекту архитектора Вячеслава Душакова

Фото: avito.ru

Агентство недвижимости разметило в четверг, 4 января, объявление о продаже за 35 миллионов рублей коттеджа необычной формы в Фирсовой Слободе 1, которая находится в 12 километрах от Барнаула. Об этом пишет "Алтайская правда".

Уточняется, что кирпичный двухэтажный дом площадью 390 квадратных метров построен по проекту известного архитектора Вячеслава Душакова

На участке, занимающем 70 соток, есть патио, то есть открытый дворик жилого помещения, окруженный стенами или зеленой изгородью, а также необыкновенный водопад: на снимках видно, что вода стекает в несколько ярусов.

Отмечается, что в сезон на участке растут грузди и белые грибы.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

4.01.2018 19:54
- гость -

Говорится, утверждается...ла-ла-ла.

0  0
4.01.2018 20:07
- гость -

вообще рехнулись чтоль? да хоть пусть сам ельцин с горбачевым забор красили, не 35 ж мильенов!!!

0  0
4.01.2018 20:20
iOne

Можно купить :
В Болгарии виллу у моря.
В Турции коттедж и квартиру в Анталии.
В Тайланде несколько шикарных объектов.
На Кипре дом метрах в 70 от моря.
На ГОА квартиру и не большой дом.
Во многих из этих вариантов через год-два вы автоматически получите гражданство.
Но тут ведь Лосиха и березки, да грузди ещё...

0  0
4.01.2018 20:39
Гость

А чё продают та? Жили бы да жили бы себе, тем более берёзки и грузди...

0  0
4.01.2018 20:59
iOne

4.01.2018 20:39
Гость
Налоги за 17-год заплатили...

0  0
4.01.2018 22:04
- гость -

Но тут ведь Лосиха и березки, да грузди ещё...

Ага... а комаров-то сколько !!! М-м-м-м....

0  0
4.01.2018 22:26
- гость -

Честным трудом не заработать.

0  0
4.01.2018 22:46
- гость -

дело не в труде !!!!!

0  0
4.01.2018 23:02
Директор СССР


iOne
Можно купить :
В Болгарии виллу у моря.
В Турции коттедж и квартиру в Анталии.
В Тайланде несколько шикарных объектов.
На Кипре дом метрах в 70 от моря.
На ГОА квартиру и не большой дом.
Во многих из этих вариантов через год-два вы автоматически получите гражданство.

Но тут ведь Лосиха и березки, да грузди ещё...

А белые??!!!!

0  0
4.01.2018 23:34
- гость -

4.01.2018 20:20
iOne

Ссылки дай. Или сам сочинил? Еще не нужно забывать, что содержание жилья за бугром очень дорогое.

0  0
5.01.2018 08:31
Владислав

Даааа...Амику совсем не о чем писать? Переписывать объявления с Авито...это круто...да еще и с ошибками. ПОЗОР...

0  0
5.01.2018 08:35
- гость -

4.01.2018 23:34
- гость
Дорогое???? С чего вы взяли? Вы там за год заплатите, сколько в Сибири за месяц.

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