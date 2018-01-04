Фото: avito.ru
Агентство недвижимости разметило в четверг, 4 января, объявление о продаже за 35 миллионов рублей коттеджа необычной формы в Фирсовой Слободе 1, которая находится в 12 километрах от Барнаула. Об этом пишет "Алтайская правда".
Уточняется, что кирпичный двухэтажный дом площадью 390 квадратных метров построен по проекту известного архитектора Вячеслава Душакова.
На участке, занимающем 70 соток, есть патио, то есть открытый дворик жилого помещения, окруженный стенами или зеленой изгородью, а также необыкновенный водопад: на снимках видно, что вода стекает в несколько ярусов.
Отмечается, что в сезон на участке растут грузди и белые грибы.
Комментарии
Говорится, утверждается...ла-ла-ла.
вообще рехнулись чтоль? да хоть пусть сам ельцин с горбачевым забор красили, не 35 ж мильенов!!!
Можно купить :
В Болгарии виллу у моря.
В Турции коттедж и квартиру в Анталии.
В Тайланде несколько шикарных объектов.
На Кипре дом метрах в 70 от моря.
На ГОА квартиру и не большой дом.
Во многих из этих вариантов через год-два вы автоматически получите гражданство.
Но тут ведь Лосиха и березки, да грузди ещё...
А чё продают та? Жили бы да жили бы себе, тем более берёзки и грузди...
4.01.2018 20:39
Гость
Налоги за 17-год заплатили...
Но тут ведь Лосиха и березки, да грузди ещё...
Ага... а комаров-то сколько !!! М-м-м-м....
Честным трудом не заработать.
дело не в труде !!!!!
iOne
Можно купить :
В Болгарии виллу у моря.
В Турции коттедж и квартиру в Анталии.
В Тайланде несколько шикарных объектов.
На Кипре дом метрах в 70 от моря.
На ГОА квартиру и не большой дом.
Во многих из этих вариантов через год-два вы автоматически получите гражданство.
Но тут ведь Лосиха и березки, да грузди ещё...
А белые??!!!!
4.01.2018 20:20
iOne
Ссылки дай. Или сам сочинил? Еще не нужно забывать, что содержание жилья за бугром очень дорогое.
Даааа...Амику совсем не о чем писать? Переписывать объявления с Авито...это круто...да еще и с ошибками. ПОЗОР...
4.01.2018 23:34
- гость
Дорогое???? С чего вы взяли? Вы там за год заплатите, сколько в Сибири за месяц.