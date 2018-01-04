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Украинцам не стоит ездить в Россию. Такое заявление сделали в департаменте консульской службы украинского МИД, пишет РИА Новости.
"Поездка украинцев в Россию — нередко билет в один конец", — цитирует агентство сообщение ведомства, опубликованное в Twitter. Также гражданам Украины советуют подумать, стоит ли "причинять страдания родным".
В ведомстве ссылаются на заявление СБУ, которая накануне, 3 января, обвинила Москву в "антиукраинских провокациях".
Ранее Минэкономразвития Украины сообщило, что украинцы стали ездить в РФ в полтора раза чаще. В ведомстве уточнили, что в 2016 году страну посетили 1,7 миллиона "туристов из Украины", а в минувшем — 2,6 миллиона.
При этом СМИ отмечают, что число автобусных рейсов с Украины в Россию растет, несмотря на напряженность в отношениях между Киевом и Москвой, поскольку украинцам выгоднее работать в РФ, нежели в Евросоюзе. Другое украинское издание "Світ" ранее опубликовало репортаж из ежедневного поезда Львов — Москва, который оказался переполнен направляющимися на заработки украинцами, несмотря на растущие цены за проезд.
Согласно оценкам МИД Украины, на территории РФ находятся порядка трех миллионов украинцев. В Киеве не раз призывали ужесточить правила пересечения границы между странами, в частности, в Раде звучали призывы к введению визового режима, но на Украине считают, что этот шаг негативно отразится на гражданах страны.
Комментарии
Все правильно, не каждый захочет возвращаться назад
В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
“Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?”
И человек сказал: “Я - русский”,
И Бог заплакал вместе с ним.
Н.А. Зиновьев
Так не только для украинцев. Для всех граждан бывшего соц.лагеря. На Родину фиг вернешь.
ага, завтра сестра с харьковщины в мск ко мне приезжает. прямо съем ее тут!
В настоящее время на Донбассе идет обмен пленными между ОРДЛО и Украиной. Парадокс сегодняшнего обмена, что 63 боевика отказались возвращаться на просторы „русского мира“ и изъявили желание остаться в Украине. Первоначально обмен планировался по формуле "306 на 74". Однако 43 человека, которые должны быть среди 306 пленных с украинской стороны, отбыли наказание и были освобождены из-под стражи, поэтому не приехали на обмен. Также около 20 человек, которых привезли на обмен, отказались возвращаться на подконтрольные боевикам территории Луганской и Донецкой областей
На сильно крайнем севере желание хохлов заработать очень мало очень сильно повлиял на заработок жителей стремительно развивающегося АК с желанием заработать очень много!