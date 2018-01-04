Фото: avito.ru
Житель Бийска выставил на продажу на сайте Avito антикварные каминные часы.
В подписи владелец утверждает, что часы были произведены в 1890-е годы. При этом их механизм находится в рабочем состоянии, он смазан и обслужен, к часам прилагается ключ и маятник.
Уточняется, что к мраморному основанию изделия прикреплена фигура лошади.
В описании на сайте сказано, что это каминные часы с часовым и получасовым боем. Устройство сделано из мрамора, шпиатра, бронзы, стекла с фацетом, эмалью и с золочением.
Размер часов составляет 42 на 31 на 15 сантиметров, а их вес — около десяти килограммов. Продавец намерен выручить за часы 65 тысяч рублей, однако согласен и на обмен.
Комментарии
Часы из дворца!
Даааа...Амику совсем не о чем писать? Переписывать объявления с Авито...это круто...
Точьно! Написали бы лучьше о возможности досрочных выборов, или хотя бы праймириса?