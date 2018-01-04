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Новости

Очевидцы сообщили о серьезной аварии на Чуйском тракте

, ИА "Амител"
По словам свидетелей происшествия, погиб один человек

Фото: vk.com

Очевидцы сообщили о серьезной аварии на трассе Р-256 (Чуйский тракт) в районе Черепаново. Соответствующая запись появилась в группе Banraul 22 во "ВКонтакте".

На опубликованном фото видно, что у одного автомобиля была изрядно повреждена передняя часть корпуса, а у другого — "уничтожен" левый борт, помята крыша и другие части кузова.

В группе "АСТ-54" уточняется, что на трассе столкнулись универсал Subaru и седан Mercedes-Benz. Также в сообществе со ссылкой на очевидцев уточняется, что в результате аварии погиб один человек. 

Официальных комментариев по поводу ДТП пока нет.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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