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В Горном Алтае к полицейскому в Майминском районе обратилась с заявлением 39-летняя жительница села Озерное. Она рассказала, что супруг избил ее и угрожал убийством, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
В ходе разбирательства было установлено, что супруг потерпевшей пришел домой в состоянии алкогольного опьянения, где между женщиной и женщиной произошла ссора. В ходе словесной перепалки супруг ударил свою жену кулаком в лицо и пригрозил ей убийством. На следующий день женщина обратилась за помощью в медучреждение, где ей оказали необходимую помощь.
Мужчину доставили в отдел полиции, где в ходе разбирательства он признался в содеянном. Полицейским мужчина пояснил, что телесные повреждения супруге причинил на почве неприязненных отношений.
Сейчас по факту инцидента проводится проверка, по итогам котором будет принято процессуальное решение.
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