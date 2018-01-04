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Туристический автобус, который перевозил школьников из Барнаула, сгорел в районе Биржевой площади на Стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на городское ГУМЧС.
Спасатели отмечают, что инцидент произошел утром в четверг, 4 января. Сгоревший частный автобус марки MAN был припаркован.
По данным местных СМИ, ЧП произошло за четырнадцать минут. Автобус перевозил по городу юных барнаульцев. Дети не пострадали, но их вещи и документы сгорели.
Сообщается, что на месте пожара работали пятнадцать человек и три пожарных расчета.
"Фонтанка.ру" добавляет, что всего в автобусе находились 33 ребенка в возрасте от 7 до 15 лет из барнаульской театральной студии "ТиМ". Они прибыли в культурную столицу РФ на творческий конкурс утром 4 января, после чего встречающая сторона повезла их на автобусе на экскурсию. Трехчасовая поездка по Петербургу входила в оплаченный трансфер.
НТВ со ссылкой на ТАСС добавляет, что по словам директора барнаульского Дома художественного творчества Валентины Лежневой, водитель автобуса помогал эвакуировать детей и спасать вещи. Но в итоге в автобусе все равно сгорели некоторые документы и театральный реквизит.
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Жуть.