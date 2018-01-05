В 2017 году в краевом центре продолжилась реализация проекта туркластера "Барнаул — горнозаводской город". Стало хорошей традицией для барнаульцев и гостей города проводить время в историческом центре. Наиболее популярными стали: мост через реку Барнаулку с набережной по проспекту Ленина, лестница и террасы склонов Нагорного парка. В ближайшей перспективе такими местами станут набережная Оби и первая пешеходная улица Мало-Тобольская. Важно также отметить, что статус исторического центра повышается, и предприниматели начинают перепрофилировать бизнес и приспосабливать здания под туристическую отрасль.

Что было сделано ранее

Напомним, в 2016 году были полностью реконструированы два моста через Барнаулку: в районе Старого рынка по проспекту Ленина, а также сразу за парком культуры и отдыха Центрального района — по проспекту Социалистическому. Не нуждается в дополнительном представлении и лестница, ведущая в Нагорный парк. Она стала, пожалуй, наиболее популярным местом отдыха у барнаульцев, причем не только в летнее время года. В то же время были начаты масштабные работы по созданию новой набережной, которая протянулась от Нового моста почти на 500 м вдоль левого берега Оби. В текущем, 2017 году город продолжил работу по созданию туристического кластера. Тот факт, что усилия не были напрасными, доказывает статистика турпотока в Барнаул по итогам 2016 года. Впервые количество гостей краевого центра превысило 400 тысяч человек. Судя по всему, положительная тенденция будет закреплена и в 2017 году. Ожидается, что прирост может составить от 3% до 5%.

Улица Мало-Тобольская, первая пешеходная

Давайте теперь посмотрим на то, что было сделано в 2017 году. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что главное событие — это открытие первой в городе пешеходной торгово-ремесленной улицы Мало-Тобольской. Многие жители радуются появлению пешеходной зоны в городе. Чем же так привлекательна эта улица? Во-первых, это место, где можно спокойно прогуляться, отдохнуть, не переживая о близости автомобиля. Во-вторых, для отдыха вдоль улицы расставлены стилизованные под старину чугунные скамейки и урны, вазоны, фонари. Особняком стоит фигура серебристого медведя, который негласно уже стал новым талисманом Барнаула. Следующим летом жителей столицы и гостей города будут радовать приречные клены, высаженные по всей Мало-Тобольской. Нельзя не отметить и удобную логистическую составляющую. Ведь данная улица, по сути, соединила Ленинский проспект с парком Центрального района, а также с мостом на проспекте Социалистическом, который напрямую ведет к лестнице в Нагорный парк. Важным итогом стало и завершение строительства системы водоотведения ливневых и талых вод от объектов культурного наследия по улицам Льва Толстого и Мало-Тобольской, по проспекту Ленина в границах улиц от Гоголя до Мало-Тобольской с очистными сооружениями. Они построены по самым современным технологиям в России и будут функционировать без присутствия персонала. При этом технология позволяет проводить высшую степень очистки ливневых и талых вод.

Новая набережная реки Оби

Вторым, не менее значимым событием, стали работы по благоустройству набережной реки Оби и Нагорного парка, а также строительство второй лестницы, которая соединит набережную с парком. Это была, пожалуй, самая масштабная стройка в уходящем году. Полностью оценить мощенную плиткой набережную, чугунное ограждение, амфитеатр, теневые навесы, скамейки, вазы, фонари и беспроводной Wi-Fi барнаульцы смогут уже весной, после таяния снега. Добавим, что набережная состоит из двух ярусов, и переход с верхнего на нижний возможен при помощи нескольких удобных ступеней. На набережной и в Нагорном парке позаботились о длительном нахождении отдыхающих — здесь смонтировано в общей сложности шесть биотуалетов. Кроме того, к концу года завершился монтаж второй лестницы в Нагорный парк. Она напоминает о первой лестнице, которая строилась в советское время к выставке ВДНХ. Лестница располагается левее букв БАРНАУЛ (если смотреть на нее при въезде в город). Добавим, что юго-восточный склон, на котором смонтирована лестница, уже протерассирован и приобрел законченный вид. Весной здесь проведут дополнительное озеленение. Новая лестница, проложенная от набережной до Нагорного парка, обошлась бюджету в 34 млн рублей. В эту стоимость также включены работы по восстановлению поврежденных при возведении объекта газонов, проездов (все в границах 20-метровой зоны), освещение самой лестницы и т. п.

Нагорный парк

Отдельных слов достоин и Нагорный парк. В 2017 году здесь стартовали работы, связанные с благоустройством. Во-первых, полностью замостили центральную аллею, ведущую от лестницы в направлении храма Иоанна Предтечи. Дорога проходит под небольшим уклоном вверх, при этом не меняя существующий ландшафт. Во-вторых, вдоль склона Нагорного парка выполнена дорожка из брусчатки, по которой будет удобно прогуливаться и любоваться городом и Обью в любую погоду. Помимо прочего, завершено обустройство смотровой площадки. Часть деревьев в парке заменена на новые. Более того, сюда уже протянули электричество, смонтировали парковые светильники, выполненные в стиле классицизма. Весной в Нагорном парке благоустройство продолжат. Здесь появятся удобные скамьи для отдыхающих. Наверху, как и у подножия лестницы, установят мобильные точки питания.

Парк Центрального района

Из числа других объектов туркластера отметим преображение внешнего убранства парка культуры и отдыха Центрального района. Парк окаймляет новое ограждение, которое уже успело вызвать восхищение у горожан. Отлитая на чугунно-литейном заводе в Камне-на-Оби ограда украшена вензелями с гербом Барнаула. Входные группы выполнены из желтого бетонного кирпича с подсветкой и чугунными канделябрами под старину. Суммарная стоимость нового ограждения — порядка 16 млн рублей. В 2018 году масштабные преобразования ждут уже сам парк. Сейчас над его новым видом работает группа архитекторов. Уже известно, что в нем может появиться сооружение, привлекающее к себе внимание со всех сторон исторического центра Барнаула. Пока известны общие направления: территория будет поделена условно на две зоны — прогулочную и активного отдыха. Здесь появятся спортивные сооружения — футбольная и волейбольная площадки, площадка для сдачи норм ГТО, а также велосипедные дорожки.Помимо прочего, планируются работы по созданию набережной Барнаулки и ремонт моста через реку.

Старый рынок

Необходимо выделить еще одно событие, которое имеет прямое отношение к дальнейшему развитию туркластера. Именно 2017-й стал годом, когда нашел своего хозяина Старый базар. В перспективе он станет важным местом в ансамбле всего туркластера. Реконструкция рынка существенно повлияет на создание торгово-ремесленной улицы Мало-Тобольской и послужит хорошим примером для развития бизнеса на этой улице. К осени 2018 года ожидается открытие рынка. На первом этаже появится сразу несколько заведений. Это кафе с монокухнями: бургерная, булочная, кофейня, заведение крафтовых напитков. На втором этаже будут находиться эко-маркет и фреш-маркет. Это, безусловно, привлечет жителей и гостей города, в том числе создаст комфорт нахождения на Мало-Тобольской. Немаловажно отметить, что архитектура здания существенно не изменится, купол рынка останется, каким и был.

Сереброплавильный завод

Тем временем обрел владельца и Барнаульский сереброплавильный завод. Собственник также озвучил свое видение по дальнейшему развитию данной территории. В будущем здесь появятся объекты, направленные на сферу туриндустрии. При этом вопрос коммерческой застройки, по словам главы Барнаула Сергея Дугина, пока не стоит. Любое здание, которое захочет возвести собственник, будет обсуждаться с общественностью, прежде чем дать добро на возведение объекта. Сегодня подготовлен проект охранных зон, который находится в Министерстве культуры РФ на утверждении. В любом случае первоочередной задачей станет реставрация исторических памятников. Если здесь и появится новая современная застройка, то она явно не нарушит целостности исторического комплекса.

Планы на 2018 год

Преображение старого Барнаула существенно просматривается, теперь невозможно остановить процесс восстановления истории. В 2018 году продолжится строительство системы водоотведения ливневых и талых вод по улицам Гоголя, Пушкина, Ползунова в границах проспектов Ленина и Социалистического с последующим благоустройством улиц. Закончится благоустройство территории Нагорного парка. Ко Дню города планируется открытие реконструированного рынка "Старый базар" и прилегающей к нему территории. Также важной задачей следующего года станет приспособление пешеходной улицы Мало-Тобольской для отдыха горожан и наполнение ее событийными мероприятиями. Большое внимание будет направлено на восстановление Барнаульского сереброплавильного завода. В перспективе завод станет главной точкой притяжения у туристов. Кроме того, в 2018 году предстоит продать с аукциона магазин "Сухов и сыновья", расположенный на улице Мало-Тобольской, 36. Согласно документации, новый собственник должен будет в течение не более четырех лет привести в порядок исторический памятник. Помимо прочего, продолжится реставрация "Аптеки Крюгер" под музей "Мир времени", дома купца Шадрина, известного также как "Русский чай". Задачи по дальнейшему развитию кластера будут далее обсуждаться с частными инвесторами. Им отведена роль по созданию новых объектов и реставрации исторических зданий. Для того, чтобы территория туркластера стала наиболее привлекательна и комфортна, будет продолжена работа по благоустройству и озеленению.