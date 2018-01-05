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Каким стал Барнаульский туркластер в прошлом году и что его ждет в 2018

, ИА "Амител", Артем Кузнецов
Нагорный парк, набережная, Старый рынок и Сереброплавильный завод: рассказываем обо всем и подробно

В 2017 году в краевом центре продолжилась реализация проекта туркластера "Барнаул — горнозаводской город". Стало хорошей традицией для барнаульцев и гостей города проводить время в историческом центре. Наиболее популярными стали: мост через реку Барнаулку с набережной по проспекту Ленина, лестница и террасы склонов Нагорного парка. В ближайшей перспективе такими местами станут набережная Оби и первая пешеходная улица Мало-Тобольская. Важно также отметить, что статус исторического центра повышается, и предприниматели начинают перепрофилировать бизнес и приспосабливать здания под туристическую отрасль.

Что было сделано ранее

Напомним, в 2016 году были полностью реконструированы два моста через Барнаулку: в районе Старого рынка по проспекту Ленина, а также сразу за парком культуры и отдыха Центрального района — по проспекту Социалистическому. Не нуждается в дополнительном представлении и лестница, ведущая в Нагорный парк. Она стала, пожалуй, наиболее популярным местом отдыха у барнаульцев, причем не только в летнее время года. В то же время были начаты масштабные работы по созданию новой набережной, которая протянулась от Нового моста почти на 500 м вдоль левого берега Оби. В текущем, 2017 году город продолжил работу по созданию туристического кластера. Тот факт, что усилия не были напрасными, доказывает статистика турпотока в Барнаул по итогам 2016 года. Впервые количество гостей краевого центра превысило 400 тысяч человек. Судя по всему, положительная тенденция будет закреплена и в 2017 году. Ожидается, что прирост может составить от 3% до 5%.

Улица Мало-Тобольская, первая пешеходная

Давайте теперь посмотрим на то, что было сделано в 2017 году. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что главное событие — это открытие первой в городе пешеходной торгово-ремесленной улицы Мало-Тобольской. Многие жители радуются появлению пешеходной зоны в городе. Чем же так привлекательна эта улица? Во-первых, это место, где можно спокойно прогуляться, отдохнуть, не переживая о близости автомобиля. Во-вторых, для отдыха вдоль улицы расставлены стилизованные под старину чугунные скамейки и урны, вазоны, фонари. Особняком стоит фигура серебристого медведя, который негласно уже стал новым талисманом Барнаула. Следующим летом жителей столицы и гостей города будут радовать приречные клены, высаженные по всей Мало-Тобольской. Нельзя не отметить и удобную логистическую составляющую. Ведь данная улица, по сути, соединила Ленинский проспект с парком Центрального района, а также с мостом на проспекте Социалистическом, который напрямую ведет к лестнице в Нагорный парк. Важным итогом стало и завершение строительства системы водоотведения ливневых и талых вод от объектов культурного наследия по улицам Льва Толстого и Мало-Тобольской, по проспекту Ленина в границах улиц от Гоголя до Мало-Тобольской с очистными сооружениями. Они построены по самым современным технологиям в России и будут функционировать без присутствия персонала. При этом технология позволяет проводить высшую степень очистки ливневых и талых вод.

Новая набережная реки Оби

Вторым, не менее значимым событием, стали работы по благоустройству набережной реки Оби и Нагорного парка, а также строительство второй лестницы, которая соединит набережную с парком. Это была, пожалуй, самая масштабная стройка в уходящем году. Полностью оценить мощенную плиткой набережную, чугунное ограждение, амфитеатр, теневые навесы, скамейки, вазы, фонари и беспроводной Wi-Fi барнаульцы смогут уже весной, после таяния снега. Добавим, что набережная состоит из двух ярусов, и переход с верхнего на нижний возможен при помощи нескольких удобных ступеней. На набережной и в Нагорном парке позаботились о длительном нахождении отдыхающих — здесь смонтировано в общей сложности шесть биотуалетов. Кроме того, к концу года завершился монтаж второй лестницы в Нагорный парк. Она напоминает о первой лестнице, которая строилась в советское время к выставке ВДНХ. Лестница располагается левее букв БАРНАУЛ (если смотреть на нее при въезде в город). Добавим, что юго-восточный склон, на котором смонтирована лестница, уже протерассирован и приобрел законченный вид. Весной здесь проведут дополнительное озеленение. Новая лестница, проложенная от набережной до Нагорного парка, обошлась бюджету в 34 млн рублей. В эту стоимость также включены работы по восстановлению поврежденных при возведении объекта газонов, проездов (все в границах 20-метровой зоны), освещение самой лестницы и т. п.

Нагорный парк

Отдельных слов достоин и Нагорный парк. В 2017 году здесь стартовали работы, связанные с благоустройством. Во-первых, полностью замостили центральную аллею, ведущую от лестницы в направлении храма Иоанна Предтечи. Дорога проходит под небольшим уклоном вверх, при этом не меняя существующий ландшафт. Во-вторых, вдоль склона Нагорного парка выполнена дорожка из брусчатки, по которой будет удобно прогуливаться и любоваться городом и Обью в любую погоду. Помимо прочего, завершено обустройство смотровой площадки. Часть деревьев в парке заменена на новые. Более того, сюда уже протянули электричество, смонтировали парковые светильники, выполненные в стиле классицизма. Весной в Нагорном парке благоустройство продолжат. Здесь появятся удобные скамьи для отдыхающих. Наверху, как и у подножия лестницы, установят мобильные точки питания.

Парк Центрального района

Из числа других объектов туркластера отметим преображение внешнего убранства парка культуры и отдыха Центрального района. Парк окаймляет новое ограждение, которое уже успело вызвать восхищение у горожан. Отлитая на чугунно-литейном заводе в Камне-на-Оби ограда украшена вензелями с гербом Барнаула. Входные группы выполнены из желтого бетонного кирпича с подсветкой и чугунными канделябрами под старину. Суммарная стоимость нового ограждения — порядка 16 млн рублей. В 2018 году масштабные преобразования ждут уже сам парк. Сейчас над его новым видом работает группа архитекторов. Уже известно, что в нем может появиться сооружение, привлекающее к себе внимание со всех сторон исторического центра Барнаула. Пока известны общие направления: территория будет поделена условно на две зоны — прогулочную и активного отдыха. Здесь появятся спортивные сооружения — футбольная и волейбольная площадки, площадка для сдачи норм ГТО, а также велосипедные дорожки.Помимо прочего, планируются работы по созданию набережной Барнаулки и ремонт моста через реку.

Старый рынок

Необходимо выделить еще одно событие, которое имеет прямое отношение к дальнейшему развитию туркластера. Именно 2017-й стал годом, когда нашел своего хозяина Старый базар. В перспективе он станет важным местом в ансамбле всего туркластера. Реконструкция рынка существенно повлияет на создание торгово-ремесленной улицы Мало-Тобольской и послужит хорошим примером для развития бизнеса на этой улице. К осени 2018 года ожидается открытие рынка. На первом этаже появится сразу несколько заведений. Это кафе с монокухнями: бургерная, булочная, кофейня, заведение крафтовых напитков. На втором этаже будут находиться эко-маркет и фреш-маркет. Это, безусловно, привлечет жителей и гостей города, в том числе создаст комфорт нахождения на Мало-Тобольской. Немаловажно отметить, что архитектура здания существенно не изменится, купол рынка останется, каким и был.

Сереброплавильный завод

Тем временем обрел владельца и Барнаульский сереброплавильный завод. Собственник также озвучил свое видение по дальнейшему развитию данной территории. В будущем здесь появятся объекты, направленные на сферу туриндустрии. При этом вопрос коммерческой застройки, по словам главы Барнаула Сергея Дугина, пока не стоит. Любое здание, которое захочет возвести собственник, будет обсуждаться с общественностью, прежде чем дать добро на возведение объекта. Сегодня подготовлен проект охранных зон, который находится в Министерстве культуры РФ на утверждении. В любом случае первоочередной задачей станет реставрация исторических памятников. Если здесь и появится новая современная застройка, то она явно не нарушит целостности исторического комплекса.

Планы на 2018 год

Преображение старого Барнаула существенно просматривается, теперь невозможно остановить процесс восстановления истории. В 2018 году продолжится строительство системы водоотведения ливневых и талых вод по улицам Гоголя, Пушкина, Ползунова в границах проспектов Ленина и Социалистического с последующим благоустройством улиц. Закончится благоустройство территории Нагорного парка. Ко Дню города планируется открытие реконструированного рынка "Старый базар" и прилегающей к нему территории. Также важной задачей следующего года станет приспособление пешеходной улицы Мало-Тобольской для отдыха горожан и наполнение ее событийными мероприятиями. Большое внимание будет направлено на восстановление Барнаульского сереброплавильного завода. В перспективе завод станет главной точкой притяжения у туристов. Кроме того, в 2018 году предстоит продать с аукциона магазин "Сухов и сыновья", расположенный на улице Мало-Тобольской, 36. Согласно документации, новый собственник должен будет в течение не более четырех лет привести в порядок исторический памятник. Помимо прочего, продолжится реставрация "Аптеки Крюгер" под музей "Мир времени", дома купца Шадрина, известного также как "Русский чай". Задачи по дальнейшему развитию кластера будут далее обсуждаться с частными инвесторами. Им отведена роль по созданию новых объектов и реставрации исторических зданий. Для того, чтобы территория туркластера стала наиболее привлекательна и комфортна, будет продолжена работа по благоустройству и озеленению.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

5.01.2018 09:30
- гость -

Чем же так привлекательна эта улица?
Во-вторых, для отдыха вдоль улицы расставлены стилизованные под старину чугунные скамейки и урны, вазоны, фонари.
---------------

Позор! Благоустроили одну улицу и пишут об этом без конца. Барнаул состоит не из одной улицы. А вот на них вместо скамеек и урн горы снега.

0  0
5.01.2018 09:43
- гость -

Алтайский край, да и его столица, колхозный. И в этих прелестях массы разбираются как свинья в апельсинах. По итогу года 400 тысяч гостей посетили Барнаул не по туркластеру побродить. А прибарахлиться, подлечиться и подучиться.
Люди будут посещать эти места тогда же, как и до организации всех этих полезных мероприятий - на ледоход и по лету. То есть, забава сугубо сезонная. Буквы, набережная, попить пивасик, как обычно.
Частный инвестор знает настроения и не придёт. Не станет реставрировать исторические здания и делать событийности.
Как пример организации комфортной городской среды вышло прекрасно. Пешеходные улицы, велодорожки, ливнёвки, плитка, красивые ограждения, застройка с учётом мнения общественности () - по всему городу бы так! Но как туристический объект - ничего не выйдет. Что б выстрелило, нужно, что б кластер был расположен в Белокурихе или типа того, но не в Барнауле точно. А то, что привели в порядок хотя бы этот пятачок на окраине - это просто чудесно!

0  0
5.01.2018 09:47
- гость -

09:30
- гость -

Статься не о городском ЖКХ, а о туркластере. Не негативьте при каждой удобной и неудобной возможности.

0  0
5.01.2018 09:51
Пионер

Как вообще себе представляет туристов в Барнауле краевая администрация?

На мой взгляд, это либо дети из сельской местности, либо командированные или те, кому ночь перебиться перед отправкой в Горный. Это мое мнение. А как Вы видите образ туриста в Барнауле?

0  0
5.01.2018 10:03
- гость -

5.01.2018 09:51
Пионер
Согласен! Больше подходит - "Большие Васюки 2".

0  0
5.01.2018 10:12
- гость -

Администрации стоило бы перепозиционировать замысел, убрать слово "туристический". Что б всякие пыонэры не воняли - ыыы, а хто суды паедит, гы-гы, нью-васюки, ыыы.. Пусть будет просто проект "Горнозаводской район", пусть будет прогулочный кластер.

0  0
5.01.2018 10:25
- гость -

Ни гор ыыы ни заводов гы гы нету, и Вашы сюды только бмвшников могут сюдить, и отпускать!

0  0
5.01.2018 10:43
- гость -

Миллионы туристов приезжают в город посмотреть на Новый Арбат и сняться с Квашой в роли Медведа.

0  0
5.01.2018 10:50
- гость -

Статься не о городском ЖКХ, а о туркластере.
------------

Кому нужен этот туркластер, жуликам кто там бюджетные средства ворует? А может губернатору, для того чтобы было о чём написать, что хоть один уголок в крае есть, где хоть что-то сделали? Только пыль в глаза и могут пускать.

0  0
5.01.2018 10:56
- гость -

5.01.2018 10:50
- гость -

Это нужно барнаульцам. Если такое благоустройство будет по всему городу - это хорошо. Если по всей стране, то прекрасно.
Сложно жить нытиком? Есть ли в существовании таких людей такой позитив, который они бы не завалили тоннами негатива? Что-то сделали - "о, да кому оно надо, а почему не сделали там, а скока денег распилили, ко-ко-ко!" Тьфу, что за люди.

0  0
5.01.2018 11:06
- гость -

Хоть с чего-то начали! Нет, для большинства комментаторов амика лучше продолжать сидеть в дерьме и ныть, что власти ничего не делают!

0  0
5.01.2018 11:18
- гость -

Хоть с чего-то начали! Нет, для большинства комментаторов амика лучше продолжать сидеть в дерьме и ныть, что власти ничего не делают!

Конеш. Жили в дерьме, а тут налаживаться стало.
У города есть проблемы, которые никто не хочет решать. А кто-то, как дурачок, цветной бумажке радуется

0  0
5.01.2018 11:20
- гость -

Улицу 300 метров они три года делали. Сколько они весь город делать будут? Тем временем даже на Ленина обрушаются фасады зданий. А чуть с центра отойди, вот там грязи и дерьма по колено. Такого даже в 90-х не было. Хватит заниматься этим очковтирательством, народ сам всё видит!

0  0
5.01.2018 11:23
- гость -

Кстати, дорогие читатели Амика, обратите внимания, что уже 5 день подряд публикуются эти заказные статейки, о "успехах в работе" ЕР и их членов, к чему бы это?

0  0
5.01.2018 11:52
- гость -


5.01.2018 11:20
- гость -
Улицу 300 метров они три года делали.

Они этими многолетними стройками убили торговую и уличную жизнь на Старом базаре.
Отучили народ туда ходить.
Опустынили район.
Теперь надо приложить немало усилий, чтобы хоть чуть-чуть вернуть народ обратно

0  0
5.01.2018 11:52
- гость -

Нет никакой связи ЕР и городского благоустройства, просто на портале проект выходил проект об итогах года, но вы его не читали, зачем читать, когда проще везде заговор видеть)

1  0
5.01.2018 13:02
Иван

Народ не ведитесь на эти хомячковые гундосины, которые вы всегда найдети в комментах на Амике. Я часто приезжаю с семьей в парк мин. на 20-30. Да там пока убого, и на парк мало похож, но очень интересно наблюдать как он преображается. На днях там установили новые фонари вдоль всех дорожек и заработало освящение, появились скамейки. Наконец то мы перестали месить грязь и ходим по дорожкам. К Рождеству храм Иоанна Предтечи обещает запустить благоустроенные туалеты, расположены в здании рядом с храмом. В самом храме можно погреться, и даже здесь есть выбор, хочешь помолись, хочешь просто чайку или кофе попей, там даже мед предлагают...
Смотрите на жизнь позитивней, тяжело - да, никто этого не отрицает, но сидеть и вечно гундосить, это просто жесть.

1  0
5.01.2018 13:07
- гость -

Давно не читала подобной чепухи! Ибо популярными сии места являются только в воображении чиновников да под пером провластных журналистов. А по сути - пустыня! Какой может быть отдых на пустой и лысой, как коленка, Мало-Тобольской? Что там делать? Сидеть под палящим солнцем на раскаленной чугунной скамейке и плитку разглядывать? Чахлые прутики (типа - деревья), которые там по осени навтыкали, ситуацию не спасут. Да и далеко переться за столь сомнительным удовольствием...
Про лестницу вообще молчу - после одного экстремального спуска с обледеневших ступенек больше туда ни ногой! Жить-то охота, и желательно - не в инвалидном кресле!
И зачем рисовать эти благостные картинки в прессе? Ну ладно - власти, они Москву обманывают. Но местную-то прессу Москва точно не читает! Для чего стараетесь?

0  0
5.01.2018 13:08
- гость -

Ваня-знатный лизун))))

0  0
5.01.2018 13:12
- гость -

От храмов держаться подальше нужно, гуглите "сакральная тайна всех религий". Уж погреться найдите другое место.

0  0
5.01.2018 13:16
- гость -

Ванятка наверно утку ,которую в деревне вырастила тёщя, в малине,которую насобирала тёщя, замаринул, и сидит в сьемной квартире, ждёт зарплату нацыанального гвардейца,и радывается Нашым успехам.

0  0
5.01.2018 13:36
- гость -

Умммм. Не ел мед уже лет 5.

0  0
5.01.2018 13:36
- гость -

На днях там установили новые фонари вдоль всех дорожек и заработало освящение, появились скамейки.
-----------

Лучше бы освещение сделали

0  0
5.01.2018 14:36
Павсекакий

Ваня, не убедительно свистишь. Зови Дашу Сибирячк на подмогу
Не знаю кто и из какого пальца высосал идею туркластера, но ясно одно одни очковтиратели выпросили денег у других под идиотский проект, не очень нужный городу и никогда не оправдающий своего названия.

0  0
5.01.2018 14:39
- гость -

5.01.2018 13:30 Простому народу приятнее бы было ,чтобы ценники не росли на ВСЕ)))

Вот про что я и говорю. "Уберите вашу красоту, лучше больше навалите корма в корыто. Грязь, косой забор, вонь - это по нашему! Какая плитка, какие скамейки, какие фонари? Вы нас за кого держите, за людей что ли?!"

0  0
5.01.2018 14:47
Vanadiy2014

Повсекакий, что не нравится в проекте, кроме названия и того, что, сюрприз, это не бесплатно ?

0  0
5.01.2018 14:52
Vanadiy2014

5.01.2018 11:52
- гость -
Они этими многолетними стройками убили торговую и уличную жизнь на Старом базаре.

И правильно сделали. Приметы 90-х, типа уличной торговли, нужно смело под бульдозер. Торгашей по городу и так выше крыши.

0  0
5.01.2018 15:00
Данил

Я б снес весь Старый Барнаул а я бы построил район небоскребов и жилого жительства

0  0
5.01.2018 15:00
- гость -

Вы нас за кого держите, за людей что ли?! - писал 14.39

В том-то и дело, что - нет! Быдло не может быть людьми. Если бы строили всю эту красоту для людей, то сохранили бы старую лестницу, а не ляпали бы сейчас наспех нечто, ее напоминающее. Да и на новой можно было бы подумать о нормальном покрытии, а не ограничиваться расклеиванием бумажек о скользких ступеньках.
Если бы строили для людей, то пешеходной сделали бы улицу Ползунова, где действительно кипит культурная жизнь и сохранилась историческая архитектура.
Если бы для людей - то , прежде чем строить мосты, очистили бы русло Барнаулки (чтоб не воняло на всю округу) и убрали с глаз огромные сточные трубы, красующиеся прямо под стильными фонариками.
Но строили не для людей - строили красивую картинку для Москвы, причем старались сделать подешевле, чтоб себя, любимых, не обделить ненароком. А потом на эту картинку согнали это самое быдло покидаться валенками да на сувениры поглазеть - да и сфотографировали эту толпу, дабы создать видимость безумного благодеяния и перед Москвой оправдать затраты (вспомните Химочку).
Так что не обольщайтесь, граждане - вас здесь не стояло, как говорится.

0  0
5.01.2018 15:01
Пионер

О. Ванядька. Ну как ты видишь барнаульского туриста сегодня?

0  0
5.01.2018 15:02
Данил

И жило в Барнауле уже миллион а внизу добавил метро

0  0
5.01.2018 15:02
Данил

И жило в Барнауле уже миллион а внизу добавил метро

0  0
5.01.2018 15:03
Чак Паланик

Пока вы не научитесь не обращать внимания на внешние обстоятельства и делать то, что вам надо делать, не зависимо ни от чего, вас так и будут держать под контролем.
Кто может, тот делает. Кто не может, тот критикует ®

0  0
5.01.2018 15:05
Даша Сибирячк

5.01.2018 13:02

Иван


Ванятка, я тебя во всём поддерживаю, ведь мы же однопартейцы. Щас была на барнаульском Арбате, дак там не протолкнуться, тыщи народа! И с детьми, и так гуляют туда - сюда, все лавочки заняты, в очереди стоят чтобы на них посидеть. А в парк и на лесницу даже и не стала ломиться, там ваще не протолкнуться! Всё так позитивненько.

0  0
5.01.2018 15:07
Данил

Я Старый город снесу а сделаю небоскребы здания жилья и метро жило бы миллион

0  0
5.01.2018 15:10
Павсекакий

"Повсекакий, что не нравится в проекте, кроме названия и того, что, сюрприз, это не бесплатно ?"
-------
Это не привлекает ни туристов, ни инаесторов, ни горожан. Туристический кластер без туристов - это абсурд и напрасно потраченные бюджетные деньги. Туризм - это про рабочие места и про деньги, а у нас - смотрите какие фонари и скамейки.
Если человек, вместо того, чтобы сделать ремонт в хате, починить неработающую плиту и текущий кран, покупает себе дорогие часы для понтов, что модно сказать о нём?
Мягко говоря, не очень умный или совсем не умный. Это к вопросу о приоритетах и правильных точках приложения устлий и финансовых средств.

0  0
5.01.2018 15:14
Vanadiy2014

5.01.2018 15:00

То есть сама идея позитивна, но воплощение могло бы быть более масштабным (добавить очистку реки и опешеходить дополнительно ул.Ползунова) и более продуманным. Да, определённо. Но то, что никому это не надо, я не соглашусь. Надо жить по принципу - пусть бедненько, но чистенько. Не откладывая на дальнее будущее, когда все будут накормлены, только тогда и заниматься наведением порядка.

0  0
5.01.2018 15:15
Данил

Короче построю небоскреб в здания жилья метро будет миллион я снесу Старый Барнаул из-за того жило бы 700 с чем-то тысяч

0  0
5.01.2018 15:18
Vanadiy2014

Повсекакий, вот я нарочно сделал акцент - кроме названия, туризма. Понятно, что как туристический объект это малозначимо. Это скорее относится к благоустройству. Но нет же, надо именно рассказать про туризм и про то, что это не сработает. Зачем? Сделал акцент на том, что кроме денег, понятно что не бесплатно. Но надо рассказать именно про то, что деньги потрачены и это плохо. Русским по белому говорю, нет же..

0  0
5.01.2018 15:20
- гость -

Павсекакий, Вы правы. Вот мне сильно интересен был забор за 16 млн., пришлось ехать и смотреть. Ничего я нового не увидел. Пживчики они есть пживчии.

0  0
5.01.2018 15:21
Пионер

Маразманадий, а сколько человек обменяли бы все это благоустройство пустыря на ещё один переезд через рельсы?

0  0
5.01.2018 15:24
- гость -

Капец!!! Сколько же нынь, зануд и пессимистов(((

1  0
5.01.2018 15:28
- гость -

Причём тут занудство? Люди говорят, что есть проблемы и по важнее. Как заметил Пионер ещё один путепровод, это просто плюс год к жизни. А так стоять этот год в пробках. Но нашим властям совершенно плевать на мнение народа, у них своя дурь в голове.

0  0
5.01.2018 15:32
Павсекакий

Вонадий, я не о названии, а о целесообразности, нужности и приоритетах. Я понял вас - деньги потрачены и это хорошо.

0  0
5.01.2018 15:37
Vanadiy2014

5.01.2018 15:28
- гость -

Всегда есть "проблемы поважнее", всегда "в Африке дети голодают". В 90-ых жили по такому принципу - пустили всё на самотёк, типа не до жиру. Облезлые фасады, уличная торговля, мусор... А, подумаешь, лишь бы не голодным. И у некоторых это закрепилось на подкорке. Разруха у таких в головах. Создали себе противоречие на ровном месте - либо сыто, либо красиво. Такие "люди" лишний кусок хлеба к тарелке борща предпочтут тому, что б быть чистым самим и жить в чистом городе. Такие вот и занудствуют.

0  0
5.01.2018 15:37
Гость

5.01.2018 15:24

- гость -

Запоминай, школота: пессимист - это хорошо информированный оптимист! Инициаторы этого проекта, т.н. туркластера, скоро свалят отсюда, как только продадут свою недвижимость, и этот "туркластер" будет предан забвению.

0  0
5.01.2018 15:43
- гость -

Vanadiy2014, речь не идёт о том чтобы жить в чистоте. Они облагородили микроскопический кусочек города, зарыв туда сказочные деньги. Во всём остальном городе облезлые фасады и мусор никуда не делись.

0  0
5.01.2018 15:45
Vanadiy2014

5.01.2018 15:43
- гость -

То есть надо весь город облагородить таким образом? Я согласен.

0  0
5.01.2018 15:48
Пионер

Кстати, редакция вполне себе могла бы устроить опрос на тему нужды Барнаула. И включить туда туркластер. Вместе с ливневками, путепроводом, расширением дорог, строительством школ и дс в районах массовой застройки и прочим. Результаты торжественно вручить Шуре Московскому. Слабо?

0  0
5.01.2018 15:48
- гость -

Vanadiy2014, это не реально! Деньги то где брать?

0  0
5.01.2018 15:50
Vanadiy2014

Пионер, опрос на тему "вы за всё хорошее или за всё плохое"? Это было бы глупо.

0  0
5.01.2018 15:50
- гость -

Как перекроют движение на Ленина, возможно тогда куплю квартирку в центре. Ждём.

1  0
5.01.2018 15:52
Vanadiy2014

5.01.2018 15:48
- гость -
это не реально! Деньги то где брать?

Значит маленький участок города облагородили, претензия - почему так мало. Ок, предложение сделать красиво по городу. Опять плохо - не реально, нет денег. Не сделать красиво вообще нигде - фу плохие, не делают красиво негде. Как таким угодить? Чем они будут довольны, нытики, зануды и повсекакии?

0  0
5.01.2018 15:53
- гость -

В целом прекрасно что часть денег не утекло бесследно. Хоть и микро 300метров за три года но все же сделали!

1  0
5.01.2018 15:54
- гость -

Когда Ленина сделают пешеходной? Ходить жить дышать невозможно там.

1  0
5.01.2018 15:57
Гость

5.01.2018 15:37

Vanadiy2014

Ванадий, у человека ОДНА жизнь, и он хочет прожить её более-менее сытно и комфортно. Не знаю, может у тебя их две и у тебя есть время дожидаться "светлого будущего", а может даже и "коммунизьма". У большинства людей этого времени нет.

0  0
5.01.2018 16:00
- гость -

http://pixs.ru/showimage/018jpg_5120809_28886295.jpg

К теме сколько денег... сколько они хотят туда закопать.

0  0
5.01.2018 16:01
- гость -

http://i12.pixs.ru/storage/2/9/5/018jpg_5120809_28886295.jpg

0  0
5.01.2018 16:03
Vanadiy2014

5.01.2018 15:57
Гость

Ванадий, у человека ОДНА жизнь, и он хочет прожить её более-менее сытно и комфортно.

И КОМФОРТНО!
Я только за. Не хлебом единым. Что б пешеходные улицы, что б без погребов и автомобилей во дворах. Что б трава, а не грязь. Что б чистота, тишина. И для этого не нужно ждать коммунизма, и это даже не требует неподъёмных затрат. Это вопрос организации. На туркластере отработали, косяков хватает, но в целом показали достойный пример.

0  0
5.01.2018 16:07
Жених из Барселоны

Давно не читала подобной чепухи! Ибо популярными сии места являются только в воображении чиновников да под пером провластных журналистов. А по сути - пустыня! Какой может быть отдых на пустой и лысой, как коленка, Мало-Тобольской? Что там делать? Сидеть под палящим солнцем на раскаленной чугунной скамейке и плитку разглядывать? Чахлые прутики (типа - деревья), которые там по осени навтыкали, ситуацию не спасут. Да и далеко переться за столь сомнительным удовольствием...
Про лестницу вообще молчу - после одного экстремального спуска с обледеневших ступенек больше туда ни ногой! Жить-то охота, и желательно - не в инвалидном кресле!
И зачем рисовать эти благостные картинки в прессе? Ну ладно - власти, они Москву обманывают. Но местную-то прессу Москва точно не читает! Для чего стараетесь?

0 0
В социальных сетях и на сайтах знакомств из трех фотографий Барнаульских женщин,
две с Новой лестницы или с Мало-Тобольской, прям , как у нас La Rambla!!!

1  0
5.01.2018 16:09
- гость -

5.01.2018 10:50
- гость -
кому нужен этот туркластер....

таким как вы вообще ничего не нужно, вам достаточно сидеть в вонючей пивнушке .
Но хорошо что есть и другие люди, которых радует преображение города.

1  0
5.01.2018 16:24
- гость -

Да, Ванадий, идея была хорошая, не спорю, но исполнение никуда не годится! Потому что строили потемкинскую деревню. И думали не о том, как все это будет работать, а как от этого побольше отпилить себе в карман, да так, чтоб в Москве не заметили. Но Москва-то далеко, а свой народ - он здесь, рядышком, его красивой картинкой не обманешь! Вот потому и возмущаются люди, что - сплошной обман. А под этот обман попутно лишили горожан любимой лестницы, заменив ее страшненьким и небезопасным новоделом, расковыряли Гору, погубили старейший рынок, угробили магазины на Мало-Тобольской (а рынок и магазины вокруг него давали, между прочим, рабочие места не одной сотне людей! - это помимо того, что для обширного Центрального района с Горой и кучей поселков по Змейке это был единственный крупный и легкодоступный по транспорту рынок).
Ну и чему радоваться-то? Тому, что кто-то (не будем показывать пальцем) нехило наварился? Красоту и благоустройство-то тоже надо с умом делать и с чистыми намерениями - тогда люди оценят. А пафосные картинки через пару лет сорняками зарастут (как недостроенная набережная возле Аквамарина - сходите полюбопытствуйте, там бурьян даже из-под снега видать), ну и городу придется ежегодно выкладывать миллионы на то, чтобы изувеченная Гора не сползла на головы горожан вместе со всеми прибамбасами. Увы, но радоваться как-то не хочется. Лучше бы, действительно, переезд построили.

0  0
5.01.2018 16:34
Vanadiy2014

16:24

Если что разворовано, сделано не эффективно, то к такому подходу претензии обоснованы. И я первый кину камень в этот огород, ибо лучше не делать никак, чем абы-как. Но люди, как я посмотрю, возмущаются не косяками в строительстве, а как раз тем, что сделано что-то в принципе. Типа "нафик нам эти причиндалы, жили без них 100 лет и ещё 200 проживём. Стоит забор у парка под 30 градусов, да и фик бы с ним, нечаво деньги тратить на вертикальный". Как я могу относиться к людям с таких мышлением?! Пусть едут в сёла коровам хвосты крутить, а не оказывают дурное влияние на Город.

0  1
5.01.2018 17:01
- гость -

Кручу коровам хвосты, приехал - посмотрел - очень красивый кластер получился, у нас в селе такой красоты отродясь не видывали.

2  0
5.01.2018 17:07
223

Лучшеб под ЖД вокзалом путепровод сделали, соединив Красноармейский и Юрина. Сделавшего это градоначальника народ надолго запомнит!

1  0
5.01.2018 17:11
- гость -

Дак об чем и речь, Ванадий! Вы сделайте по уму, да по совести - и люди вам спасибо скажут. А если делаете АБыКак, а потом пыль в глаза пускаете - то не обессудьте! Это еще конгресс-центр, слава богу, не построили - тот еще "туристический" объект!

1  0
5.01.2018 17:21
Vanadiy2014

5.01.2018 17:11
- гость -

Хоть как сделают, будут ровно те же самые возмущения.
Поставили скамейки? А почему у нас не поставили?
Уложили плитку? А почему у нас во дворе снег не убрали?
Построили мост? Да кому он нужон? А сколько денег украли?

0  1
5.01.2018 17:23
- гость -

Канатную дорогу зря не стали строить, такого чуда в окрестных деревнях не сыскать!

1  0
5.01.2018 17:37
Пионер

Вонадий, в первую очередь, все должно быть целесообразно. Если идет перестройка куска города, то это должно быть не только красиво, но и практично. Вот сколько раз на зимних каникулах ты посетил сию достопримечательность? А за сегодня? А кто из гостей там был? Весело было?

0  0
5.01.2018 17:53
- гость -


5.01.2018 13:02
Иван


Не идет никто на службы, да?

0  0
5.01.2018 18:00
- гость -

Хоть как сделают, будут ровно те же самые возмущения.
----------

Тут вы не правы. Вон почистили алею на Космонавтов, впервые за 30 лет и никто слова плохого не сказал. Только одобрение.

0  0
5.01.2018 18:02
- гость -

Канатную дорогу зря не стали строить, такого чуда в окрестных деревнях не сыскать!

Во-во! Там и так все посыпалось, а если б еще канатку запилили - Горе бы полный трындец пришел! Да не дай Бог - все это рухнуло бы в тот момент, когда на фуникулере сем катались бесчисленные заморские туристы (ну или хоть местные деревенские с детьми - тоже люди, как- никак)! А оно бы рухнуло всенепременно! - одним Провалом тут не обошлось бы.

0  0
5.01.2018 18:08
- гость -

А где написано, что канатную дорогу не будут строить? Достроят вторую лестницу и за канатную дорогу возьмутся

0  0
5.01.2018 18:11
- гость -

5.01.2018 16:24
- гость -
идея была хорошая, не спорю, но исполнение никуда не годится! ...

Дюша ваш бизнес пострадал или вы на столько консервативны в своих суждениях?
посмотрите вокруг: нет давно производства на совесть, на века- его заменило производство на 5 лет, потребление должно быть непрерывным и регулярным, главное пыль в глаза пустить....и проблема эта всероссийская, а может даже континентальная....

0  0
5.01.2018 18:22
- гость -

Кручу коровам хвосты, приехал - посмотрел - очень красивый кластер получился, у нас в селе такой красоты отродясь не видывали.

Южный это хуже деревни!

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