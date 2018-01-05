В 2017 году в краевом центре продолжилась реализация проекта туркластера "Барнаул — горнозаводской город". Стало хорошей традицией для барнаульцев и гостей города проводить время в историческом центре. Наиболее популярными стали: мост через реку Барнаулку с набережной по проспекту Ленина, лестница и террасы склонов Нагорного парка. В ближайшей перспективе такими местами станут набережная Оби и первая пешеходная улица Мало-Тобольская. Важно также отметить, что статус исторического центра повышается, и предприниматели начинают перепрофилировать бизнес и приспосабливать здания под туристическую отрасль.
Что было сделано ранее
Напомним, в 2016 году были полностью реконструированы два моста через Барнаулку: в районе Старого рынка по проспекту Ленина, а также сразу за парком культуры и отдыха Центрального района — по проспекту Социалистическому. Не нуждается в дополнительном представлении и лестница, ведущая в Нагорный парк. Она стала, пожалуй, наиболее популярным местом отдыха у барнаульцев, причем не только в летнее время года. В то же время были начаты масштабные работы по созданию новой набережной, которая протянулась от Нового моста почти на 500 м вдоль левого берега Оби. В текущем, 2017 году город продолжил работу по созданию туристического кластера. Тот факт, что усилия не были напрасными, доказывает статистика турпотока в Барнаул по итогам 2016 года. Впервые количество гостей краевого центра превысило 400 тысяч человек. Судя по всему, положительная тенденция будет закреплена и в 2017 году. Ожидается, что прирост может составить от 3% до 5%.
Улица Мало-Тобольская, первая пешеходная
Давайте теперь посмотрим на то, что было сделано в 2017 году. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что главное событие — это открытие первой в городе пешеходной торгово-ремесленной улицы Мало-Тобольской. Многие жители радуются появлению пешеходной зоны в городе. Чем же так привлекательна эта улица? Во-первых, это место, где можно спокойно прогуляться, отдохнуть, не переживая о близости автомобиля. Во-вторых, для отдыха вдоль улицы расставлены стилизованные под старину чугунные скамейки и урны, вазоны, фонари. Особняком стоит фигура серебристого медведя, который негласно уже стал новым талисманом Барнаула. Следующим летом жителей столицы и гостей города будут радовать приречные клены, высаженные по всей Мало-Тобольской. Нельзя не отметить и удобную логистическую составляющую. Ведь данная улица, по сути, соединила Ленинский проспект с парком Центрального района, а также с мостом на проспекте Социалистическом, который напрямую ведет к лестнице в Нагорный парк. Важным итогом стало и завершение строительства системы водоотведения ливневых и талых вод от объектов культурного наследия по улицам Льва Толстого и Мало-Тобольской, по проспекту Ленина в границах улиц от Гоголя до Мало-Тобольской с очистными сооружениями. Они построены по самым современным технологиям в России и будут функционировать без присутствия персонала. При этом технология позволяет проводить высшую степень очистки ливневых и талых вод.
Новая набережная реки Оби
Вторым, не менее значимым событием, стали работы по благоустройству набережной реки Оби и Нагорного парка, а также строительство второй лестницы, которая соединит набережную с парком. Это была, пожалуй, самая масштабная стройка в уходящем году. Полностью оценить мощенную плиткой набережную, чугунное ограждение, амфитеатр, теневые навесы, скамейки, вазы, фонари и беспроводной Wi-Fi барнаульцы смогут уже весной, после таяния снега. Добавим, что набережная состоит из двух ярусов, и переход с верхнего на нижний возможен при помощи нескольких удобных ступеней. На набережной и в Нагорном парке позаботились о длительном нахождении отдыхающих — здесь смонтировано в общей сложности шесть биотуалетов. Кроме того, к концу года завершился монтаж второй лестницы в Нагорный парк. Она напоминает о первой лестнице, которая строилась в советское время к выставке ВДНХ. Лестница располагается левее букв БАРНАУЛ (если смотреть на нее при въезде в город). Добавим, что юго-восточный склон, на котором смонтирована лестница, уже протерассирован и приобрел законченный вид. Весной здесь проведут дополнительное озеленение. Новая лестница, проложенная от набережной до Нагорного парка, обошлась бюджету в 34 млн рублей. В эту стоимость также включены работы по восстановлению поврежденных при возведении объекта газонов, проездов (все в границах 20-метровой зоны), освещение самой лестницы и т. п.
Нагорный парк
Отдельных слов достоин и Нагорный парк. В 2017 году здесь стартовали работы, связанные с благоустройством. Во-первых, полностью замостили центральную аллею, ведущую от лестницы в направлении храма Иоанна Предтечи. Дорога проходит под небольшим уклоном вверх, при этом не меняя существующий ландшафт. Во-вторых, вдоль склона Нагорного парка выполнена дорожка из брусчатки, по которой будет удобно прогуливаться и любоваться городом и Обью в любую погоду. Помимо прочего, завершено обустройство смотровой площадки. Часть деревьев в парке заменена на новые. Более того, сюда уже протянули электричество, смонтировали парковые светильники, выполненные в стиле классицизма. Весной в Нагорном парке благоустройство продолжат. Здесь появятся удобные скамьи для отдыхающих. Наверху, как и у подножия лестницы, установят мобильные точки питания.
Парк Центрального района
Из числа других объектов туркластера отметим преображение внешнего убранства парка культуры и отдыха Центрального района. Парк окаймляет новое ограждение, которое уже успело вызвать восхищение у горожан. Отлитая на чугунно-литейном заводе в Камне-на-Оби ограда украшена вензелями с гербом Барнаула. Входные группы выполнены из желтого бетонного кирпича с подсветкой и чугунными канделябрами под старину. Суммарная стоимость нового ограждения — порядка 16 млн рублей. В 2018 году масштабные преобразования ждут уже сам парк. Сейчас над его новым видом работает группа архитекторов. Уже известно, что в нем может появиться сооружение, привлекающее к себе внимание со всех сторон исторического центра Барнаула. Пока известны общие направления: территория будет поделена условно на две зоны — прогулочную и активного отдыха. Здесь появятся спортивные сооружения — футбольная и волейбольная площадки, площадка для сдачи норм ГТО, а также велосипедные дорожки.Помимо прочего, планируются работы по созданию набережной Барнаулки и ремонт моста через реку.
Старый рынок
Необходимо выделить еще одно событие, которое имеет прямое отношение к дальнейшему развитию туркластера. Именно 2017-й стал годом, когда нашел своего хозяина Старый базар. В перспективе он станет важным местом в ансамбле всего туркластера. Реконструкция рынка существенно повлияет на создание торгово-ремесленной улицы Мало-Тобольской и послужит хорошим примером для развития бизнеса на этой улице. К осени 2018 года ожидается открытие рынка. На первом этаже появится сразу несколько заведений. Это кафе с монокухнями: бургерная, булочная, кофейня, заведение крафтовых напитков. На втором этаже будут находиться эко-маркет и фреш-маркет. Это, безусловно, привлечет жителей и гостей города, в том числе создаст комфорт нахождения на Мало-Тобольской. Немаловажно отметить, что архитектура здания существенно не изменится, купол рынка останется, каким и был.
Сереброплавильный завод
Тем временем обрел владельца и Барнаульский сереброплавильный завод. Собственник также озвучил свое видение по дальнейшему развитию данной территории. В будущем здесь появятся объекты, направленные на сферу туриндустрии. При этом вопрос коммерческой застройки, по словам главы Барнаула Сергея Дугина, пока не стоит. Любое здание, которое захочет возвести собственник, будет обсуждаться с общественностью, прежде чем дать добро на возведение объекта. Сегодня подготовлен проект охранных зон, который находится в Министерстве культуры РФ на утверждении. В любом случае первоочередной задачей станет реставрация исторических памятников. Если здесь и появится новая современная застройка, то она явно не нарушит целостности исторического комплекса.
Планы на 2018 год
Преображение старого Барнаула существенно просматривается, теперь невозможно остановить процесс восстановления истории. В 2018 году продолжится строительство системы водоотведения ливневых и талых вод по улицам Гоголя, Пушкина, Ползунова в границах проспектов Ленина и Социалистического с последующим благоустройством улиц. Закончится благоустройство территории Нагорного парка. Ко Дню города планируется открытие реконструированного рынка "Старый базар" и прилегающей к нему территории. Также важной задачей следующего года станет приспособление пешеходной улицы Мало-Тобольской для отдыха горожан и наполнение ее событийными мероприятиями. Большое внимание будет направлено на восстановление Барнаульского сереброплавильного завода. В перспективе завод станет главной точкой притяжения у туристов. Кроме того, в 2018 году предстоит продать с аукциона магазин "Сухов и сыновья", расположенный на улице Мало-Тобольской, 36. Согласно документации, новый собственник должен будет в течение не более четырех лет привести в порядок исторический памятник. Помимо прочего, продолжится реставрация "Аптеки Крюгер" под музей "Мир времени", дома купца Шадрина, известного также как "Русский чай". Задачи по дальнейшему развитию кластера будут далее обсуждаться с частными инвесторами. Им отведена роль по созданию новых объектов и реставрации исторических зданий. Для того, чтобы территория туркластера стала наиболее привлекательна и комфортна, будет продолжена работа по благоустройству и озеленению.
Комментарии
Чем же так привлекательна эта улица?
Во-вторых, для отдыха вдоль улицы расставлены стилизованные под старину чугунные скамейки и урны, вазоны, фонари.
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Позор! Благоустроили одну улицу и пишут об этом без конца. Барнаул состоит не из одной улицы. А вот на них вместо скамеек и урн горы снега.
Алтайский край, да и его столица, колхозный. И в этих прелестях массы разбираются как свинья в апельсинах. По итогу года 400 тысяч гостей посетили Барнаул не по туркластеру побродить. А прибарахлиться, подлечиться и подучиться.
Люди будут посещать эти места тогда же, как и до организации всех этих полезных мероприятий - на ледоход и по лету. То есть, забава сугубо сезонная. Буквы, набережная, попить пивасик, как обычно.
Частный инвестор знает настроения и не придёт. Не станет реставрировать исторические здания и делать событийности.
Как пример организации комфортной городской среды вышло прекрасно. Пешеходные улицы, велодорожки, ливнёвки, плитка, красивые ограждения, застройка с учётом мнения общественности () - по всему городу бы так! Но как туристический объект - ничего не выйдет. Что б выстрелило, нужно, что б кластер был расположен в Белокурихе или типа того, но не в Барнауле точно. А то, что привели в порядок хотя бы этот пятачок на окраине - это просто чудесно!
09:30
- гость -
Статься не о городском ЖКХ, а о туркластере. Не негативьте при каждой удобной и неудобной возможности.
Как вообще себе представляет туристов в Барнауле краевая администрация?
На мой взгляд, это либо дети из сельской местности, либо командированные или те, кому ночь перебиться перед отправкой в Горный. Это мое мнение. А как Вы видите образ туриста в Барнауле?
5.01.2018 09:51
Пионер
Согласен! Больше подходит - "Большие Васюки 2".
Администрации стоило бы перепозиционировать замысел, убрать слово "туристический". Что б всякие пыонэры не воняли - ыыы, а хто суды паедит, гы-гы, нью-васюки, ыыы.. Пусть будет просто проект "Горнозаводской район", пусть будет прогулочный кластер.
Ни гор ыыы ни заводов гы гы нету, и Вашы сюды только бмвшников могут сюдить, и отпускать!
Миллионы туристов приезжают в город посмотреть на Новый Арбат и сняться с Квашой в роли Медведа.
Статься не о городском ЖКХ, а о туркластере.
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Кому нужен этот туркластер, жуликам кто там бюджетные средства ворует? А может губернатору, для того чтобы было о чём написать, что хоть один уголок в крае есть, где хоть что-то сделали? Только пыль в глаза и могут пускать.
5.01.2018 10:50
- гость -
Это нужно барнаульцам. Если такое благоустройство будет по всему городу - это хорошо. Если по всей стране, то прекрасно.
Сложно жить нытиком? Есть ли в существовании таких людей такой позитив, который они бы не завалили тоннами негатива? Что-то сделали - "о, да кому оно надо, а почему не сделали там, а скока денег распилили, ко-ко-ко!" Тьфу, что за люди.
Хоть с чего-то начали! Нет, для большинства комментаторов амика лучше продолжать сидеть в дерьме и ныть, что власти ничего не делают!
Хоть с чего-то начали! Нет, для большинства комментаторов амика лучше продолжать сидеть в дерьме и ныть, что власти ничего не делают!
Конеш. Жили в дерьме, а тут налаживаться стало.
У города есть проблемы, которые никто не хочет решать. А кто-то, как дурачок, цветной бумажке радуется
Улицу 300 метров они три года делали. Сколько они весь город делать будут? Тем временем даже на Ленина обрушаются фасады зданий. А чуть с центра отойди, вот там грязи и дерьма по колено. Такого даже в 90-х не было. Хватит заниматься этим очковтирательством, народ сам всё видит!
Кстати, дорогие читатели Амика, обратите внимания, что уже 5 день подряд публикуются эти заказные статейки, о "успехах в работе" ЕР и их членов, к чему бы это?
5.01.2018 11:20
- гость -
Улицу 300 метров они три года делали.
Они этими многолетними стройками убили торговую и уличную жизнь на Старом базаре.
Отучили народ туда ходить.
Опустынили район.
Теперь надо приложить немало усилий, чтобы хоть чуть-чуть вернуть народ обратно
Нет никакой связи ЕР и городского благоустройства, просто на портале проект выходил проект об итогах года, но вы его не читали, зачем читать, когда проще везде заговор видеть)
Народ не ведитесь на эти хомячковые гундосины, которые вы всегда найдети в комментах на Амике. Я часто приезжаю с семьей в парк мин. на 20-30. Да там пока убого, и на парк мало похож, но очень интересно наблюдать как он преображается. На днях там установили новые фонари вдоль всех дорожек и заработало освящение, появились скамейки. Наконец то мы перестали месить грязь и ходим по дорожкам. К Рождеству храм Иоанна Предтечи обещает запустить благоустроенные туалеты, расположены в здании рядом с храмом. В самом храме можно погреться, и даже здесь есть выбор, хочешь помолись, хочешь просто чайку или кофе попей, там даже мед предлагают...
Смотрите на жизнь позитивней, тяжело - да, никто этого не отрицает, но сидеть и вечно гундосить, это просто жесть.
Давно не читала подобной чепухи! Ибо популярными сии места являются только в воображении чиновников да под пером провластных журналистов. А по сути - пустыня! Какой может быть отдых на пустой и лысой, как коленка, Мало-Тобольской? Что там делать? Сидеть под палящим солнцем на раскаленной чугунной скамейке и плитку разглядывать? Чахлые прутики (типа - деревья), которые там по осени навтыкали, ситуацию не спасут. Да и далеко переться за столь сомнительным удовольствием...
Про лестницу вообще молчу - после одного экстремального спуска с обледеневших ступенек больше туда ни ногой! Жить-то охота, и желательно - не в инвалидном кресле!
И зачем рисовать эти благостные картинки в прессе? Ну ладно - власти, они Москву обманывают. Но местную-то прессу Москва точно не читает! Для чего стараетесь?
Ваня-знатный лизун))))
От храмов держаться подальше нужно, гуглите "сакральная тайна всех религий". Уж погреться найдите другое место.
Ванятка наверно утку ,которую в деревне вырастила тёщя, в малине,которую насобирала тёщя, замаринул, и сидит в сьемной квартире, ждёт зарплату нацыанального гвардейца,и радывается Нашым успехам.
Умммм. Не ел мед уже лет 5.
На днях там установили новые фонари вдоль всех дорожек и заработало освящение, появились скамейки.
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Лучше бы освещение сделали
Ваня, не убедительно свистишь. Зови Дашу Сибирячк на подмогу
Не знаю кто и из какого пальца высосал идею туркластера, но ясно одно одни очковтиратели выпросили денег у других под идиотский проект, не очень нужный городу и никогда не оправдающий своего названия.
5.01.2018 13:30 Простому народу приятнее бы было ,чтобы ценники не росли на ВСЕ)))
Вот про что я и говорю. "Уберите вашу красоту, лучше больше навалите корма в корыто. Грязь, косой забор, вонь - это по нашему! Какая плитка, какие скамейки, какие фонари? Вы нас за кого держите, за людей что ли?!"
Повсекакий, что не нравится в проекте, кроме названия и того, что, сюрприз, это не бесплатно ?
5.01.2018 11:52
- гость -
Они этими многолетними стройками убили торговую и уличную жизнь на Старом базаре.
И правильно сделали. Приметы 90-х, типа уличной торговли, нужно смело под бульдозер. Торгашей по городу и так выше крыши.
Я б снес весь Старый Барнаул а я бы построил район небоскребов и жилого жительства
Вы нас за кого держите, за людей что ли?! - писал 14.39
В том-то и дело, что - нет! Быдло не может быть людьми. Если бы строили всю эту красоту для людей, то сохранили бы старую лестницу, а не ляпали бы сейчас наспех нечто, ее напоминающее. Да и на новой можно было бы подумать о нормальном покрытии, а не ограничиваться расклеиванием бумажек о скользких ступеньках.
Если бы строили для людей, то пешеходной сделали бы улицу Ползунова, где действительно кипит культурная жизнь и сохранилась историческая архитектура.
Если бы для людей - то , прежде чем строить мосты, очистили бы русло Барнаулки (чтоб не воняло на всю округу) и убрали с глаз огромные сточные трубы, красующиеся прямо под стильными фонариками.
Но строили не для людей - строили красивую картинку для Москвы, причем старались сделать подешевле, чтоб себя, любимых, не обделить ненароком. А потом на эту картинку согнали это самое быдло покидаться валенками да на сувениры поглазеть - да и сфотографировали эту толпу, дабы создать видимость безумного благодеяния и перед Москвой оправдать затраты (вспомните Химочку).
Так что не обольщайтесь, граждане - вас здесь не стояло, как говорится.
О. Ванядька. Ну как ты видишь барнаульского туриста сегодня?
И жило в Барнауле уже миллион а внизу добавил метро
И жило в Барнауле уже миллион а внизу добавил метро
Пока вы не научитесь не обращать внимания на внешние обстоятельства и делать то, что вам надо делать, не зависимо ни от чего, вас так и будут держать под контролем.
Кто может, тот делает. Кто не может, тот критикует ®
5.01.2018 13:02
Иван
Ванятка, я тебя во всём поддерживаю, ведь мы же однопартейцы. Щас была на барнаульском Арбате, дак там не протолкнуться, тыщи народа! И с детьми, и так гуляют туда - сюда, все лавочки заняты, в очереди стоят чтобы на них посидеть. А в парк и на лесницу даже и не стала ломиться, там ваще не протолкнуться! Всё так позитивненько.
Я Старый город снесу а сделаю небоскребы здания жилья и метро жило бы миллион
"Повсекакий, что не нравится в проекте, кроме названия и того, что, сюрприз, это не бесплатно ?"
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Это не привлекает ни туристов, ни инаесторов, ни горожан. Туристический кластер без туристов - это абсурд и напрасно потраченные бюджетные деньги. Туризм - это про рабочие места и про деньги, а у нас - смотрите какие фонари и скамейки.
Если человек, вместо того, чтобы сделать ремонт в хате, починить неработающую плиту и текущий кран, покупает себе дорогие часы для понтов, что модно сказать о нём?
Мягко говоря, не очень умный или совсем не умный. Это к вопросу о приоритетах и правильных точках приложения устлий и финансовых средств.
5.01.2018 15:00
То есть сама идея позитивна, но воплощение могло бы быть более масштабным (добавить очистку реки и опешеходить дополнительно ул.Ползунова) и более продуманным. Да, определённо. Но то, что никому это не надо, я не соглашусь. Надо жить по принципу - пусть бедненько, но чистенько. Не откладывая на дальнее будущее, когда все будут накормлены, только тогда и заниматься наведением порядка.
Короче построю небоскреб в здания жилья метро будет миллион я снесу Старый Барнаул из-за того жило бы 700 с чем-то тысяч
Повсекакий, вот я нарочно сделал акцент - кроме названия, туризма. Понятно, что как туристический объект это малозначимо. Это скорее относится к благоустройству. Но нет же, надо именно рассказать про туризм и про то, что это не сработает. Зачем? Сделал акцент на том, что кроме денег, понятно что не бесплатно. Но надо рассказать именно про то, что деньги потрачены и это плохо. Русским по белому говорю, нет же..
Павсекакий, Вы правы. Вот мне сильно интересен был забор за 16 млн., пришлось ехать и смотреть. Ничего я нового не увидел. Пживчики они есть пживчии.
Маразманадий, а сколько человек обменяли бы все это благоустройство пустыря на ещё один переезд через рельсы?
Капец!!! Сколько же нынь, зануд и пессимистов(((
Причём тут занудство? Люди говорят, что есть проблемы и по важнее. Как заметил Пионер ещё один путепровод, это просто плюс год к жизни. А так стоять этот год в пробках. Но нашим властям совершенно плевать на мнение народа, у них своя дурь в голове.
Вонадий, я не о названии, а о целесообразности, нужности и приоритетах. Я понял вас - деньги потрачены и это хорошо.
5.01.2018 15:28
- гость -
Всегда есть "проблемы поважнее", всегда "в Африке дети голодают". В 90-ых жили по такому принципу - пустили всё на самотёк, типа не до жиру. Облезлые фасады, уличная торговля, мусор... А, подумаешь, лишь бы не голодным. И у некоторых это закрепилось на подкорке. Разруха у таких в головах. Создали себе противоречие на ровном месте - либо сыто, либо красиво. Такие "люди" лишний кусок хлеба к тарелке борща предпочтут тому, что б быть чистым самим и жить в чистом городе. Такие вот и занудствуют.
5.01.2018 15:24
- гость -
Запоминай, школота: пессимист - это хорошо информированный оптимист! Инициаторы этого проекта, т.н. туркластера, скоро свалят отсюда, как только продадут свою недвижимость, и этот "туркластер" будет предан забвению.
Vanadiy2014, речь не идёт о том чтобы жить в чистоте. Они облагородили микроскопический кусочек города, зарыв туда сказочные деньги. Во всём остальном городе облезлые фасады и мусор никуда не делись.
5.01.2018 15:43
- гость -
То есть надо весь город облагородить таким образом? Я согласен.
Кстати, редакция вполне себе могла бы устроить опрос на тему нужды Барнаула. И включить туда туркластер. Вместе с ливневками, путепроводом, расширением дорог, строительством школ и дс в районах массовой застройки и прочим. Результаты торжественно вручить Шуре Московскому. Слабо?
Vanadiy2014, это не реально! Деньги то где брать?
Пионер, опрос на тему "вы за всё хорошее или за всё плохое"? Это было бы глупо.
Как перекроют движение на Ленина, возможно тогда куплю квартирку в центре. Ждём.
5.01.2018 15:48
- гость -
это не реально! Деньги то где брать?
Значит маленький участок города облагородили, претензия - почему так мало. Ок, предложение сделать красиво по городу. Опять плохо - не реально, нет денег. Не сделать красиво вообще нигде - фу плохие, не делают красиво негде. Как таким угодить? Чем они будут довольны, нытики, зануды и повсекакии?
В целом прекрасно что часть денег не утекло бесследно. Хоть и микро 300метров за три года но все же сделали!
Когда Ленина сделают пешеходной? Ходить жить дышать невозможно там.
5.01.2018 15:37
Vanadiy2014
Ванадий, у человека ОДНА жизнь, и он хочет прожить её более-менее сытно и комфортно. Не знаю, может у тебя их две и у тебя есть время дожидаться "светлого будущего", а может даже и "коммунизьма". У большинства людей этого времени нет.
К теме сколько денег... сколько они хотят туда закопать.
5.01.2018 15:57
Гость
Ванадий, у человека ОДНА жизнь, и он хочет прожить её более-менее сытно и комфортно.
И КОМФОРТНО!
Я только за. Не хлебом единым. Что б пешеходные улицы, что б без погребов и автомобилей во дворах. Что б трава, а не грязь. Что б чистота, тишина. И для этого не нужно ждать коммунизма, и это даже не требует неподъёмных затрат. Это вопрос организации. На туркластере отработали, косяков хватает, но в целом показали достойный пример.
Давно не читала подобной чепухи! Ибо популярными сии места являются только в воображении чиновников да под пером провластных журналистов. А по сути - пустыня! Какой может быть отдых на пустой и лысой, как коленка, Мало-Тобольской? Что там делать? Сидеть под палящим солнцем на раскаленной чугунной скамейке и плитку разглядывать? Чахлые прутики (типа - деревья), которые там по осени навтыкали, ситуацию не спасут. Да и далеко переться за столь сомнительным удовольствием...
Про лестницу вообще молчу - после одного экстремального спуска с обледеневших ступенек больше туда ни ногой! Жить-то охота, и желательно - не в инвалидном кресле!
И зачем рисовать эти благостные картинки в прессе? Ну ладно - власти, они Москву обманывают. Но местную-то прессу Москва точно не читает! Для чего стараетесь?
0 0
В социальных сетях и на сайтах знакомств из трех фотографий Барнаульских женщин,
две с Новой лестницы или с Мало-Тобольской, прям , как у нас La Rambla!!!
5.01.2018 10:50
- гость -
кому нужен этот туркластер....
таким как вы вообще ничего не нужно, вам достаточно сидеть в вонючей пивнушке .
Но хорошо что есть и другие люди, которых радует преображение города.
Да, Ванадий, идея была хорошая, не спорю, но исполнение никуда не годится! Потому что строили потемкинскую деревню. И думали не о том, как все это будет работать, а как от этого побольше отпилить себе в карман, да так, чтоб в Москве не заметили. Но Москва-то далеко, а свой народ - он здесь, рядышком, его красивой картинкой не обманешь! Вот потому и возмущаются люди, что - сплошной обман. А под этот обман попутно лишили горожан любимой лестницы, заменив ее страшненьким и небезопасным новоделом, расковыряли Гору, погубили старейший рынок, угробили магазины на Мало-Тобольской (а рынок и магазины вокруг него давали, между прочим, рабочие места не одной сотне людей! - это помимо того, что для обширного Центрального района с Горой и кучей поселков по Змейке это был единственный крупный и легкодоступный по транспорту рынок).
Ну и чему радоваться-то? Тому, что кто-то (не будем показывать пальцем) нехило наварился? Красоту и благоустройство-то тоже надо с умом делать и с чистыми намерениями - тогда люди оценят. А пафосные картинки через пару лет сорняками зарастут (как недостроенная набережная возле Аквамарина - сходите полюбопытствуйте, там бурьян даже из-под снега видать), ну и городу придется ежегодно выкладывать миллионы на то, чтобы изувеченная Гора не сползла на головы горожан вместе со всеми прибамбасами. Увы, но радоваться как-то не хочется. Лучше бы, действительно, переезд построили.
16:24
Если что разворовано, сделано не эффективно, то к такому подходу претензии обоснованы. И я первый кину камень в этот огород, ибо лучше не делать никак, чем абы-как. Но люди, как я посмотрю, возмущаются не косяками в строительстве, а как раз тем, что сделано что-то в принципе. Типа "нафик нам эти причиндалы, жили без них 100 лет и ещё 200 проживём. Стоит забор у парка под 30 градусов, да и фик бы с ним, нечаво деньги тратить на вертикальный". Как я могу относиться к людям с таких мышлением?! Пусть едут в сёла коровам хвосты крутить, а не оказывают дурное влияние на Город.
Кручу коровам хвосты, приехал - посмотрел - очень красивый кластер получился, у нас в селе такой красоты отродясь не видывали.
Лучшеб под ЖД вокзалом путепровод сделали, соединив Красноармейский и Юрина. Сделавшего это градоначальника народ надолго запомнит!
Дак об чем и речь, Ванадий! Вы сделайте по уму, да по совести - и люди вам спасибо скажут. А если делаете АБыКак, а потом пыль в глаза пускаете - то не обессудьте! Это еще конгресс-центр, слава богу, не построили - тот еще "туристический" объект!
5.01.2018 17:11
- гость -
Хоть как сделают, будут ровно те же самые возмущения.
Поставили скамейки? А почему у нас не поставили?
Уложили плитку? А почему у нас во дворе снег не убрали?
Построили мост? Да кому он нужон? А сколько денег украли?
Канатную дорогу зря не стали строить, такого чуда в окрестных деревнях не сыскать!
Вонадий, в первую очередь, все должно быть целесообразно. Если идет перестройка куска города, то это должно быть не только красиво, но и практично. Вот сколько раз на зимних каникулах ты посетил сию достопримечательность? А за сегодня? А кто из гостей там был? Весело было?
5.01.2018 13:02
Иван
Не идет никто на службы, да?
Хоть как сделают, будут ровно те же самые возмущения.
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Тут вы не правы. Вон почистили алею на Космонавтов, впервые за 30 лет и никто слова плохого не сказал. Только одобрение.
Канатную дорогу зря не стали строить, такого чуда в окрестных деревнях не сыскать!
Во-во! Там и так все посыпалось, а если б еще канатку запилили - Горе бы полный трындец пришел! Да не дай Бог - все это рухнуло бы в тот момент, когда на фуникулере сем катались бесчисленные заморские туристы (ну или хоть местные деревенские с детьми - тоже люди, как- никак)! А оно бы рухнуло всенепременно! - одним Провалом тут не обошлось бы.
А где написано, что канатную дорогу не будут строить? Достроят вторую лестницу и за канатную дорогу возьмутся
5.01.2018 16:24
- гость -
идея была хорошая, не спорю, но исполнение никуда не годится! ...
Дюша ваш бизнес пострадал или вы на столько консервативны в своих суждениях?
посмотрите вокруг: нет давно производства на совесть, на века- его заменило производство на 5 лет, потребление должно быть непрерывным и регулярным, главное пыль в глаза пустить....и проблема эта всероссийская, а может даже континентальная....
Кручу коровам хвосты, приехал - посмотрел - очень красивый кластер получился, у нас в селе такой красоты отродясь не видывали.
Южный это хуже деревни!