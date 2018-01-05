Новогодние каникулы в самом разгаре, барнаульцы активно публикуют в своих социальных сетях, чем они занимаются в положенные им выходные. Amic.ru собрал небольшую подборку постов, на которых горожане позитивно и интересно проводят свободное время.
Так, кто-то, не смотря на морозы, решил покататься с друзьями на лыжах, подышать свежим воздухом и прогуляться по лесу.
Другие же провели время с семьей и близкими и отправились на городскую елку прокатиться с горки или на лошади.
А вот некоторые вообще решили побыть дома у теплого камина или своей нарядной елки.
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