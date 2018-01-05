Телеканал HBO анонсировал, что последний сезон нашумевшего американского телесериала "Игра престолов" выйдет в 2019 году. Как пишет "Коммерсант", ссылаясь на пресс-релиз телеканала, в восьмом сезоне будет шесть серий, а его режиссерами станут Дэвид Бениофф, Дэн Уайсс, Дэвид Наттер и Мигель Сапочник.
Напомним, что сериал "Игра престолов" появился в эфире в 2011 году и за несколько лет своего существования настолько полюбился публике, что в 2016 получил почетную телевизионную премию Emmy.
Комментарии
Наверное дорогой фильм, в прошлом году за год только 7 серий отсняли. Некоторые сериалы 7 серий за неделю снимают