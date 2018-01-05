Дирекция Каннского кинофестиваля назвала имя того, кто возглавит жюри в этом году. Как сообщает ТАСС, это почетная роль досталась австралийской актрисе Кейт Бланшетт. Кинозвезда станет двенадцатой по счету женщиной, занимавшей этот почетный пост.
"Я много лет приезжаю в Канн в качестве актрисы, продюсера, для участия в гала-вечерах и конкурсных сессиях, просто для кинорынка. Но я еще никогда не приезжала на кинофестиваль ради удовольствия возглавить жюри этого великого фестиваля", — отмечает Бланшетт.
Напомним, что за свою работу в кино актриса была удостоена именной звезды на голливудской "Аллее славы", получила две престижные премии "Оскар", три "Золотых глобуса", две "Премии Гильдии киноактеров США". Бланшетт снялась более чем в 40 фильмах и приняла участие примерно в 20 театральных постановках.
Правда, по мнению кинокритиков, таким выбором дирекция Каннского фестиваля не только отметила достижения звезды, но и показала, что выступает против преследования в отношении женщин, работающих в киноиндустрии. Именно Кейт Бланшетт стала одной из первых, открыто выступивших против американского продюсера Харви Вайнштейна. После чего более 100 работниц американской киноиндустрии обвинили его в домогательствах, в их число вошли Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кейт Бекинсейл, Лизетт Энтони, Софи Дикс, Жюдит Годреш и певица Бьорк.
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