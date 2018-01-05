Жителям юга штата Джорджия погода преподнесла довольно неприятный сюрприз: впервые практически за 30 лет здесь пошел снегопад и резко снизилась температура воздуха. Из-за этого в некоторых населенных пунктах отменили занятия в школах, а также закрыли многие магазины и офисы, а в 27 округах штата Джорджия объявлен режим ЧС.
Также морозы привели к замерзанию городских фонтанов: как пишет Meduza, эта участь коснулась фонтанов в Саванне, Новом Орлеане, Чарльстоне и Шарлотте.
Комментарии
Ну американцы, ну и тупые, не знают, что фонтаны на зиму отключать надо
Иногда я думаю. что этим людям просто необходимо пожить в таких условиях, в которых русский народ живет, чтобы понять каково это.