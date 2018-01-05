Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении вице-премьера Виталия Мутко из состава наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира по футболу. Как пишет РБК, это место займет генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин, который при этом сохранит и свою старую должность.
Для Мутко такие кадровые решения неожиданностью не стали. Ранее, 25 декабря, он сообщил, что уходит с поста главы Российского футбольного союза, а 27 декабря, заявил о том, что больше не является председателем оргкомитета "Россия-2018", объяснив это тем, что сосредоточился на работе в правительстве. Также на решение вице-премьера повлияло обжалование решения Международного олимпийского комитета о его пожизненном отстранении от Олимпийских игр.
Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет с 15 июня по 16 июля 2018 года.
Комментарии
ФИФА не стало расследовать употребление допинга российскими футболистами ведь это могло повлечь отмену ЧМ в России. Ребята отшутились, что этим даже допинг не поможет. Но настояли, чтобы жулики и обманщики были подальше - вот поэтому хлопец, незаконно занимавший должность главы РФС, теперь убирается со всех спортивных должностей...
Настоящий, самостоятельный мужской поступок. Итог признания проделанной работы с российскими спортсменами.
Вот когда чиновник накосячит, то:
В Китае расстрел.
В северной Корее расстрел из огнемета.
На луне сами себе харакири делают.
В Лондоне чел ушел с поста, потому что якобы слухи о внебрачной связи. Только слухи Карл!
А этого Виталика палкой не выгонишь. Сидит и сидит.
Еще раз спасибо этим международным организациям. они сделали то что он сам должен был сделать. Сказали: до свидания Виталя!
Вот что клей Момент делает!
Ждём должность с мильённой З/П в ГАЗПРОМЕ, РОСНАНО ну или ещё где, ОН широкого профиля "специалист" и такие в стране незаменимы......