Торговлю алкогольной продукцией могут ограничить по аналогии с табачной. Как пишет "Лента.Ру", депутат Госдумы Виталий Милонов обратился с соответствующим письмом к министру промышленности и торговли Денису Мантурову.
"Ряды с пивом, вином и водкой, как правило, стоят в торговых помещениях и павильонах на самом видном месте, привлекая собой внимание всех, кто входит туда даже без намерения купить алкоголь", — приводит цитату политика "Лента.Ру".
Депутат Милонов приравнивает прилавки с алкоголем к незаконной рекламой, и предлагает убрать их содержимое в специальные огороженные пространства. По его мнению, данная мера не повлечет бюджетных расходов, но при этом снизит уровень употребления алкоголя.
Комментарии
Вот кто за него голосовал? Лично я считаю, что ему место не в думе, а в дурдоме.
Милонов. Вот до тебя лет 40 назад все было очень даже отлично. А ты нарисовался И ВСЕ ЗАСРАЛ.
Да мужик с похмелья болеет, не может уже смотреть на алкоголь.Пройдет.
За него голосуют сторонники Путина, а также сторонники партии воров и жуликов и это так - в этом трагедия нашей страны....
Перепил.Обожрался.Смотреть не может на алкоголь.Воротит его даже от вида...
Интересно , баб тоже запретят скоро в Москве
Когда коту делать нечего, он ..ну сами знаете, что лижет..Так и некоторые депутаты...Полезное ничего не могут придумать.. вот и изображают работу....
Какая отвратительная ..... физиономия! По всей видимости на него в юности девушки внимания не обращали, вот теперь он и мстит и женщинам, и мужчинам! Всегда такой бред несёт...
О, повылезала в комментах алкашня, за живое задели, на святое покусились.
Ванька, ну ты то первый алкот на ветке. По трезвяку такую шизу никто нести не будет, ну кроме Милонова
Это у него с пережору новогоднего полезло. А так надо самого Милонова давно ограничить или запретить.
это называется симуляцией бурной деятельности, пайку хочет отработать, сигареты вообще спрятали но каждый кассир спрашивает : ВСЁ ИЛИ ЕЩЁ ЧТО ЧТО ТО ?
Объективности не хватает - а ведь википедения определяет хлопца как государственного и политического деятеля - такие как он правят страной и ее населением!!!
"Вита́лий Валенти́нович Мило́нов (род. 23 января 1974, Ленинград) — российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета ГД по международным делам с 5 октября 2016 года".
Вот здесь Милонов прав, как не крути. ИМХО канеш
Как алкашня-то местная взбеленилась! Попал Милонов в самое "яблочко"!
Лучше контроль ужесточили за качеством алкоголя продаваемого в сетях. А то какой не возьмешь, то голова болит, то лицо опухнет. И уже цена алкоголя не гарантирует качество!!!
Хотелось бы самого этого депутатика убрать подальше, чтоб не видеть его и не слышать глупые предложения!
Кто бы говорил про воров, у самих рыльце в пушку...
барнаульцы, прекратите обманывать друг друга на каждом шагу.
Нужно и Милонова самого с видных мест убрать.
Он мешает мне наслаждаться вкусом отличного пшеничного виски.
Занятно,что за болезного милованого заступились только три комментатора,ваня и два гостя в 15-37.Остальные резко против и самой малдаванской идеи,и самого малдаванина.Абсолютное большинство все же за разум!
Если говорить не о самом Милонове, а о сути проблемы, то он все правильно сказал. У нас в Эстонии, тоже приняли закон, обязывающий в магазинах выгородить отдел для вино-водочной продукции , чтобы он был незаметен и не побуждал к покупке, а главное чтобы детям не бросался в глаза. Люди поддерживают подобные меры. А то как правили отделы с алкоголем аккурат перед кассами и не пройти мимо, не обойти.
5.01.2018 17:41
Svetlana
У нас в Эстонии, тоже приняли закон, обязывающий в магазинах выгородить отдел для вино-водочной продукции , чтобы он был незаметен и не побуждал к покупке, а главное чтобы детям не бросался в глаза. Люди поддерживают подобные меры.
Svetlana,Какие люди поддерживают подобные меры?Несамостоятельные,слабохарактерные,тряпки,которые сами себя не смогли воспитать,каким то образом создали семьи,завели детей,но и им не привили ничего хорошего.Безусловно есть и такие,но их очень и очень мало.Я сторонник того,что взрослые сами должны решать,как им поступать в жизни,а своим детям они просто обязаны разъяснять,что такое хорошо,и что такое плохо.В целом общество должно ориентироваться все-же на нормальных людей,коих большинство,и вместе с власть имущими создавать условия для нормального(!) сосуществования.Политика кнута не приведет ни к чему хорошему.Ни людей не воспитаете,ни власть не удержите.