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Милонов предложил убрать алкоголь с самых видных мест в магазинах

, ИА "Амител"
Депутат Госдумы считает, что торговлю алкоголем нужно ограничить по аналогии с табачной продукцией

Торговлю алкогольной продукцией могут ограничить по аналогии с табачной. Как пишет "Лента.Ру", депутат Госдумы Виталий Милонов обратился с соответствующим письмом к министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

"Ряды с пивом, вином и водкой, как правило, стоят в торговых помещениях и павильонах на самом видном месте, привлекая собой внимание всех, кто входит туда даже без намерения купить алкоголь", — приводит цитату политика "Лента.Ру".

Депутат Милонов приравнивает прилавки с алкоголем к незаконной рекламой, и предлагает убрать их содержимое в специальные огороженные пространства. По его мнению, данная мера не повлечет бюджетных расходов, но при этом снизит уровень употребления алкоголя. 

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Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

5.01.2018 12:52
- гость -

Вот кто за него голосовал? Лично я считаю, что ему место не в думе, а в дурдоме.

0  0
5.01.2018 12:58
гость

Милонов. Вот до тебя лет 40 назад все было очень даже отлично. А ты нарисовался И ВСЕ ЗАСРАЛ.

0  0
5.01.2018 13:02
Гость

Да мужик с похмелья болеет, не может уже смотреть на алкоголь.Пройдет.

0  0
5.01.2018 13:13
- гость -

За него голосуют сторонники Путина, а также сторонники партии воров и жуликов и это так - в этом трагедия нашей страны....

0  0
5.01.2018 14:21
acdc

Перепил.Обожрался.Смотреть не может на алкоголь.Воротит его даже от вида...
Интересно , баб тоже запретят скоро в Москве

0  0
5.01.2018 14:42
- гость -

Когда коту делать нечего, он ..ну сами знаете, что лижет..Так и некоторые депутаты...Полезное ничего не могут придумать.. вот и изображают работу....

0  0
5.01.2018 14:42
Гость

Какая отвратительная ..... физиономия! По всей видимости на него в юности девушки внимания не обращали, вот теперь он и мстит и женщинам, и мужчинам! Всегда такой бред несёт...

0  0
5.01.2018 14:55
Vanadiy2014

О, повылезала в комментах алкашня, за живое задели, на святое покусились.

0  0
5.01.2018 15:05
Пионер

Ванька, ну ты то первый алкот на ветке. По трезвяку такую шизу никто нести не будет, ну кроме Милонова

0  0
5.01.2018 15:06
АБОРИГЕН

Это у него с пережору новогоднего полезло. А так надо самого Милонова давно ограничить или запретить.

0  0
5.01.2018 15:14
ыыы

это называется симуляцией бурной деятельности, пайку хочет отработать, сигареты вообще спрятали но каждый кассир спрашивает : ВСЁ ИЛИ ЕЩЁ ЧТО ЧТО ТО ?

0  0
5.01.2018 15:20
- гость -

Объективности не хватает - а ведь википедения определяет хлопца как государственного и политического деятеля - такие как он правят страной и ее населением!!!

"Вита&#769;лий Валенти&#769;нович Мило&#769;нов (род. 23 января 1974, Ленинград) — российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета ГД по международным делам с 5 октября 2016 года".

0  0
5.01.2018 15:37
- гость -

Вот здесь Милонов прав, как не крути. ИМХО канеш

1  0
5.01.2018 15:37
- гость -

Как алкашня-то местная взбеленилась! Попал Милонов в самое "яблочко"!

1  0
5.01.2018 16:24
- гость -

Лучше контроль ужесточили за качеством алкоголя продаваемого в сетях. А то какой не возьмешь, то голова болит, то лицо опухнет. И уже цена алкоголя не гарантирует качество!!!

0  0
5.01.2018 16:26
- гость -

Хотелось бы самого этого депутатика убрать подальше, чтоб не видеть его и не слышать глупые предложения!

0  0
5.01.2018 16:26
- гость -

Кто бы говорил про воров, у самих рыльце в пушку...
барнаульцы, прекратите обманывать друг друга на каждом шагу.

0  0
5.01.2018 16:28
- гость -

Нужно и Милонова самого с видных мест убрать.
Он мешает мне наслаждаться вкусом отличного пшеничного виски.

0  0
5.01.2018 17:39
- гость -

Занятно,что за болезного милованого заступились только три комментатора,ваня и два гостя в 15-37.Остальные резко против и самой малдаванской идеи,и самого малдаванина.Абсолютное большинство все же за разум!

0  0
5.01.2018 17:41
Svetlana Melnikova_facebook

Если говорить не о самом Милонове, а о сути проблемы, то он все правильно сказал. У нас в Эстонии, тоже приняли закон, обязывающий в магазинах выгородить отдел для вино-водочной продукции , чтобы он был незаметен и не побуждал к покупке, а главное чтобы детям не бросался в глаза. Люди поддерживают подобные меры. А то как правили отделы с алкоголем аккурат перед кассами и не пройти мимо, не обойти.

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5.01.2018 18:01
- гость -

5.01.2018 17:41
Svetlana
У нас в Эстонии, тоже приняли закон, обязывающий в магазинах выгородить отдел для вино-водочной продукции , чтобы он был незаметен и не побуждал к покупке, а главное чтобы детям не бросался в глаза. Люди поддерживают подобные меры.
Svetlana,Какие люди поддерживают подобные меры?Несамостоятельные,слабохарактерные,тряпки,которые сами себя не смогли воспитать,каким то образом создали семьи,завели детей,но и им не привили ничего хорошего.Безусловно есть и такие,но их очень и очень мало.Я сторонник того,что взрослые сами должны решать,как им поступать в жизни,а своим детям они просто обязаны разъяснять,что такое хорошо,и что такое плохо.В целом общество должно ориентироваться все-же на нормальных людей,коих большинство,и вместе с власть имущими создавать условия для нормального(!) сосуществования.Политика кнута не приведет ни к чему хорошему.Ни людей не воспитаете,ни власть не удержите.

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