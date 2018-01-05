Пятница, 5 Январь, 19:30

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Президент РФ объявил наступающий год годом добровольца и волонтера. А вы готовы стать добровольцем?

Загадываете ли вы желания в новогоднюю ночь и сбываются ли они?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,6
€ 68,87
977440
-20°
Обь
18см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ДТП под Алейском Новый Год -2018Итоги года - 2017
Новости

Автомобиль в Барнауле вынесло на трамвайные рельсы на улице Малахова

, ИА "Амител"
Сведений о постарадаших нет

Фото: Барнаул 22

В сообществе "Барнаул 22" появилось фото аварии, произошедшей 5 января в районе "Алтайского краевого кардиологического диспансера. Как сообщают очевидцы, на улице Малахова по направлению к району Поток на трамвайные пути вылетел автомобиль. О пострадавших информации нет. 

"Водитель из первого вагона, подошел поинтересоваться состоянием водителя сразу после дтп, а тот закрылся в машине и не выходит...", — пишут комментаторы группы под фото о происшествии.

Как отмечают другие пользователи, на данном участке дороги ДТП происходят довольно часто и вероятнее всего водителя просто занесло на льду.

Напомним, что по данным регионального Гидрометцентра, местами 5 января возможна изморозь, туман, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице обещают -18…-20 градусов.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

5.01.2018 13:30
- гость -

Да там все разгоняются до 100 и выше. А, тут вероятно, ещё и бухой.

0  0
5.01.2018 13:32
- гость -

Скотина!

0  0
5.01.2018 16:39
Горожанин

Пубертанцы в тонких штанишках?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
19:30
Дети, автобус которых сгорел в Петербурге, приедут в Барнаул 13 января 0
18:57
Владимир Мединский заявил, что ему не нравится рэпер Гнойный из-за прозвища 0
18:14
Две женщины пострадали из-за столкновения автобуса и трамвая в Барнауле 0
17:54
Несколько машин столкнулось на улице Малахова в Барнауле. Есть пострадавшие 0
17:13
Сотрудники МЧС прокомментировали пожар, случившийся в "сауне" на Булыгино 1
16:59
Около 40 рейсов были задержаны или отменены в московских аэропортах 0
16:22
Эксперты рассказали, какие служащие потеряют в 2018 году работу 2
15:52
31 января барнаульцы увидят первое в наступившем году лунное затмение 0
15:14
Сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина стартовал в России 46
14:51
Новосибирцы представили короткометражку, снятую по "Властелину колец" 0
14:07
Барнаульцы выложили в сеть фото горящей на Булыгино сауны 2
13:49
Скончался депутат прошлых созывов Барнаульской гордумы Валерий Гладышев 9
13:08
Автомобиль в Барнауле вынесло на трамвайные рельсы на улице Малахова 3
12:46
Милонов предложил убрать алкоголь с самых видных мест в магазинах 21
12:05
Виталий Мутко официально ушел из состава наблюдательного совета ЧМ-2018 5
11:49
Сильные морозы сковали льдом фонтан в одном из парков штата Джорджия 2
11:09
Дирекция Каннского фестиваля назвала имя нового председателя жюри 1
10:53
Традиции, суеверия и правила: что можно, а что нельзя делать на Рождество 1
10:05
Если останутся силы: планируем культурную программу на первые числа января 0
09:45
Стала известно, когда появится последний сезон сериала "Игра престолов" 1
09:16
Как барнаульцы проводят новогодние праздники и что публикуют в соцсетях 0
08:52
Каким стал Барнаульский туркластер в прошлом году и что его ждет в 2018 75
08:16
Утка в малине и сырный венок: что еще стоит подать на рождественский стол? 1
08:05
Лолита посетит Барнаул с концертом и выступит на лучшей площадке города 25
07:50
Какое Рождество без кутьи и узвара: готовим традиционные праздничные блюда 11
07:34
"Раз в крещенский вечерок девушки гадали...": рассказываем, как надо гадать 24
07:22
Со смыслом и с душой: что принято дарить на Рождество 1
07:15
Представитель российкой тяжелой музыки, группа STIGMATA выступит в Барнауле 3
07:03
В истории Барнаула осталось 2 спорных эпизода: доктор наук о прошлом города 10
06:48
Большой концерт музыканта Макса Коржа пройдет в Барнауле 0
06:32
Что такое Сочельник и как принято его праздновать 0
06:23
Какие подарки можно преподнести на Рождество 0
06:19
Как празднуют Рождество православные христиане? 15
06:01
Мороз и гололед: прогноз погоды в Алтайском крае на 5 января 0
22:11
Жительница Алтая обратилась в полицию после угрозы мужа убить ее 0
21:19
Перевозивший детей из Барнаула пассажирский автобус сгорел в Петербурге 1
21:09
Очевидцы сообщили о серьезной аварии на Чуйском тракте 0
20:24
Бийчанин выставил на продажу антикварные часы из Франции за 65 тысяч рублей 7
19:59
В МИД Украины назвали поездку в Россию "билетом в один конец" 8
19:29
Коттедж с прудом и водопадом продают за 35 миллионов рублей в Барнауле 16
18:48
Новая скандальная песня Пугачевой попала в топ-10 iTunes 0
18:22
Житель Алтайского поселка ограбил местную библиотеку 0
17:51
Названы несколько причин пожара на обувной фабрике в Новосибирской области 1
17:28
Морозы до -34 градусов ждут жителей Алтайского края 5 января 0
16:58
СМИ: северокорейская ракета в 2017 году упала на местный населенный пункт 1
16:29
Россиянка Куницкая дебютирует в UFC в феврале 0
15:59
Появились подробности аварии с перевернувшейся на крышу машиной в Барнауле 0
15:30
Уголовное дело из-за гибели рабочих возбудили после пожара на фабрике в НСО 0
14:59
Двое военных погибли при обстреле авиабазы Хмеймим в Сирии боевиками 22
14:28
Один человек погиб при столкновении Ford и грузовика под Новосибирском 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.