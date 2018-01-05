В сообществе "Барнаул 22" появилось фото аварии, произошедшей 5 января в районе "Алтайского краевого кардиологического диспансера. Как сообщают очевидцы, на улице Малахова по направлению к району Поток на трамвайные пути вылетел автомобиль. О пострадавших информации нет.
"Водитель из первого вагона, подошел поинтересоваться состоянием водителя сразу после дтп, а тот закрылся в машине и не выходит...", — пишут комментаторы группы под фото о происшествии.
Как отмечают другие пользователи, на данном участке дороги ДТП происходят довольно часто и вероятнее всего водителя просто занесло на льду.
Напомним, что по данным регионального Гидрометцентра, местами 5 января возможна изморозь, туман, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице обещают -18…-20 градусов.
Комментарии
Да там все разгоняются до 100 и выше. А, тут вероятно, ещё и бухой.
Скотина!
Пубертанцы в тонких штанишках?