Сегодня, 5 января, скончался депутат прошлых созывов Барнаульской гордумы Валерий Гладышев. Об этом порталу Amic.ru сообщили в реготделении партии "Единая Россия".
Проститься с ним можно будет 7 января с 11:00 до 13:00 в ритуальном зале на Аносова, 8.
Напомним, что Валерий Гладышев родился 30.06.1959 года. Он был депутатом гордумы 3,4 и 5 созыв и до последних дней жизни работал директором общеобразовательной школы №81. Причина смерти пока не сообщается.
Комментарии
По моему ему 59 лет? Мне кажется лечить стали хуже
работая в школе, неудивительно, оттуда либо в психушку, либо...выше. А это не бывший глава индустр или ленинск районов?
Тот Петруха
болел он.умер от болезни.хороший человек Валерий Николаевич.
До пенсии не доживают люди.
Земля пухом ему.
Светлая память Валерию Николаевичу.
5.01.2018 14:42
гостья
болел он.умер от болезни.хороший человек Валерий Николаевич.
Чем болел? Рак?
Был знаком с ним. Светлая память.
Хороший был человек... Помню как в школьные годы бегал от него... Царствие небесное.
Хороший был человек. Светлая память Валерию Николаевичу.