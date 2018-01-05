В сети появился короткометражный фильм, снятый новосибирскими поклонниками творчества Джона Рональда Руэла Толкина. Лента получила название The Sunset Kingdom, а создана она по мотивам знаменитого произведения "Властелин колец". Как пишет портал НГС.НОВОСТИ, режиссером картины стал житель Новосибирска Марк Мельников. Эту работу он начал еще два года назад, но первоначально все задумывалось как небольшое видео для косплея. После проделанной работы съемочная группа решила расширить границы и снять уже не небольшую зарисовку, а полноценный короткометражный фильм.
По признанию Марка Мельникова, его пятиминутный фильм получился в стилистике режиссёра "Властелина колец" Питера Джексона, акцент же он сделал на событиях, которые проходили в Лихолесье.
Воплотить задуманное новосибирцам помогли на краудфандинговой платформе BoomStarter, где для воплощение проекта в жизнь собрали 200 тыс. Остальное съемочная группа добавляла из собственных финансовых резервов. Всего на картину потратили 600 с лишним тыс. рублей.
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