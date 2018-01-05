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Сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина стартовал в России

, ИА "Амител"
Первые пункты заработали в Хабаровске

Фото: Кино-Театр.РУ

Волонтеры начали сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина. Как пишут РИА Новости, пункты пока заработали только в Хабаровске. Участники движения "Волонтеры победы" выступают за то, чтобы действующий глава государства принял участие в президентских выборах в 2018 года.

Далее по плану волонтеры начнут свою деятельность в Москве, Севастополе, Чечне, Республике Крым, Башкирии, Северной Осетии, а также в Ленинградской, Московской, Калининградской, Калужской, Омской, Свердловской, Томской и Ульяновской областях.

Напомним, что Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Центризбирком зарегистрировал группу избирателей, поддерживающих действующего лидера страны, в конце декабря. Также главе государства разрешили открыть счет, на котором будет формироваться его избирательный фонд.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

5.01.2018 15:35
- гость -

Конституция РФ предполагает только два срока подряд - четвертый срок это попрание основного закона. Поэтому Чурова может его не зарегистрировать...Маскируется - его выдвинула партия воров и жуликов, но хлопец делает вид, что с ними у него ничего общего.

0  0
5.01.2018 15:39
- гость -

Маскируется - его выдвинула партия воров и жуликов, но хлопец делает вид, что с ними у него ничего общего.
--------------

Видно осталось чуть-чуть стыда в нём.

0  0
5.01.2018 15:58
- гость -

Стыд и он понятия несовместимые, очередное одурачивание населения...

0  0
5.01.2018 16:00
- гость -

Выдвижение единого кандидата в президенты от левых и национал-патриотов Павла Грудинина фактически взорвало политическое поле и сломало конструкцию выборов, выстроенную кремлевскими политтехнологами.

Посмотрите, какую ненависть вызвал кандидат в президенты, требующий ввести прогрессивный подоходный налог, изъять деньги из офшоров, создать условия для развития реального сектора экономики без паразитических прокладок, национализировать стратегические предприятия, отменить итоги залогово-кредитных аукционов, поставленных вне Закона Счетной палатой в 1996 году, с привлечением к уголовной ответственности их и ныне привластных организаторов, остановить коммерциализацию здравоохранения и образования, и т.д.. Чего только не узнали о себе Павел Николаевич и его соратники за последние несколько дней, а что еще им предстоит узнать?

Против единого народного кандидата сплотились представители того самого олигархата в лице пропагандистов-экономистов, рассказывающих сказки про хорошего царя и плохих бояр, бьющиеся в истерике беглые гастролеры-майдауны, изображающие ура-патриотов, «либералы», провокаторы-сектанты, работающие на раскол общества, поборники чистоты "левой" идеи, живущие догмами 150-летней давности, и это только начало – сколько еще масок слетит со многих известных обласканных в СМИ "оппозиционеров" и сколько различных провокаций, типа поддержки Павла Грудинина какими-нибудь всеми ненавидимыми персонами и организациями, нас ожидает.

0  0
5.01.2018 16:05
гость

к чему все эти подробности, переходил бы сразу к инаугурации

0  0
5.01.2018 16:27
Денис

Есть предложение: давайте открывать пункты сбора подписей против выдвижения ВВП в президенты... Посмотрим каких будет больше

0  0
5.01.2018 16:29
- гость -

Предложение хорошее, но опричники начнут с зеленки, а затем и убивать начнут...

0  0
5.01.2018 16:41
- гость -

Что за параноики тут отписались?
Мы за президента голосовать будем и нас таких много....

0  0
5.01.2018 16:43
- гость -

5.01.2018 16:29
- гость -
навальнятки, вам хоть 18 есть?

0  0
5.01.2018 16:50
- гость -

Вас 146% - и понятно, что это не предел!

0  0
5.01.2018 16:54
технарь

где в Барнауле подписаться?

0  0
5.01.2018 16:57
Павсекакий

навальнятки, вам хоть 18 есть
--------
Если человек родился и вырос при нашем дорогом (очень дорогом!) путине, странно что он не оценил все преимущества такого прекрасного главы государства, ситему управления, социальные лифты и т.д., построенные за годы его правления им и его командой.

0  0
5.01.2018 16:58
- гость -

5.01.2018 16:50
- гость -
Вас 146% - и понятно, что это не предел

вот и я говорю в школе считать научись , сдай ЕГЭ, а потом приходи голосовать.
Да не таких как Навальный слушай, а еще Зюганова, Грудинина, Миронова, и многих других....

0  0
5.01.2018 17:04
не робот

Все будет хорошо https://youtu.be/VYDfFCjv8yQ

0  0
5.01.2018 17:05
- гость -

5.01.2018 16:57
Павсекакий

подростков, дорогой Акакий, интересуют по большому только деньги. Это возраст такой , когда манипулировать легко их очень приземленными желаниями. А в политике и устройстве государства и тем более экономике они еще мало понимают.

0  0
5.01.2018 17:19
Oleg

Если путин хочет, чтобы я за него голосовал, он должен реально посадить зарвавшегося собянина. Иначе я против путина, буду считать что он полностью поддерживает махинации собянина

0  0
5.01.2018 17:21
- гость -

Oleg, а почему сразу Собянина? Пусть с Чубайса начинает

0  0
5.01.2018 17:23
- гость -

5.01.2018 17:05
- гость -
А в политике и устройстве государства и тем более экономике они еще мало понимают.

Но позволяют себе давать советы вселенского масштаба и вселенской же глупости.(с)Павсекакий видимо постарше,но не далеко ушел от малолеток.)

0  0
5.01.2018 17:37
AgRous


5.01.2018 15:35
- гость -
Конституция РФ предполагает только два срока подряд - четвертый срок это попрание основного закона.

И? В чём вопрос-то?

0  0
5.01.2018 17:44
медведь-шатун

За чей счёт - эти пункты, оплата сборщиков и прочее опять из бюджета страны.....

0  0
5.01.2018 17:55
- гость -

медведь-шатун, написано же "волонтеры". Это у Навального люди за деньги работают, а у Путина бесплатно и добровольно

0  0
5.01.2018 17:58
- гость -

5.01.2018 16:54
технарь

У меня такой же вопрос. Хочу подписаться.

0  0
5.01.2018 18:04
Dmitry Shemonaev_vk

на его лбу распишусь....ворье кремлевское.

0  0
5.01.2018 18:04
Пионер

А какой лозунг - хорошо не будет, лишь бы не как у хохлов?

0  0
5.01.2018 18:14
- гость -

5.01.2018 18:04
Dmitry,один австралийскай "смельчак" тоже заявлял,что кинет Владимира Владимировича через плечо,при встрече.А потом,когда встреча все-же состоялась,просидел чуть ли не под столом,потупив глазки.А шуму то было на весь мир:Да я...,да его...,да держите меня семеро...)))))

0  0
5.01.2018 18:17
- гость -


- гость -
5.01.2018 18:04
Dmitry,один австралийскай "смельчак" тоже заявлял,что кинет Владимира Владимировича через плечо,при встрече.А потом,когда встреча все-же состоялась,просидел чуть ли не под столом,потупив глазки.А шуму то было на весь мир:Да я...,да его...,да держите меня семеро...)))))

А сколько раз Путина за дверь выставляли большие дядьки?

0  0
5.01.2018 18:22
- гость -

5.01.2018 18:17
- гость -

Ни разу.Еще и в очередь к нему выстраивались.Нет,мордами конечно крутили.Но это из вредности,и недалекости.Да и где там "большие" дядьки?)

0  0
5.01.2018 18:24
- гость -

5.01.2018 18:17
- гость -
да ни разу

0  0
5.01.2018 18:28
- гость -


А сколько раз Путина за дверь выставляли большие дядьки?
А можно факты, а не свои пубертатные сновидения?

0  0
5.01.2018 18:30
- гость -

один австралийскай "смельчак" тоже заявлял,что кинет Владимира Владимировича через плечо
---------------

При его росте 169 и 65 годках его любой малолетний любитель Навального легко ****. Вот только такой встречи не произойдёт.

0  0
5.01.2018 18:30
- гость -

5.01.2018 16:00
- гость -
Посмотрите, какую ненависть вызвал кандидат в президенты, требующий ввести прогрессивный подоходный налог, изъять деньги из офшоров, создать условия для развития реального сектора экономики без паразитических прокладок,

говорить легко, но данные мероприятия очень имеют высокие риски как гражданской войны. так и бегства капиталлов... реализовать их будет очень сложно

0  0
5.01.2018 18:33
- гость -

5.01.2018 18:30
- гость -
обычно те кто хорошо дерутся, оооочень плохо соображают, Кличко тому наглядный пример. А вы видимо тоже из таких

0  0
5.01.2018 18:37
- гость -

5.01.2018 18:30
говорить легко, но данные мероприятия очень имеют высокие риски как гражданской войны. так и бегства капиталлов... реализовать их будет очень сложно

а дальнейшее обнищание народа не несет риски гражданской войны?

0  0
5.01.2018 18:42
- гость -

Вот только такой встречи не произойдёт.

Понимаем и сочуствуем.. Родители не выпускают из квартиры.. Попробуй придя домой после школы курехой и сивухой не пахнуть, может быть тогда больше свободы предоставят.

0  0
5.01.2018 18:42
- гость -

5.01.2018 18:30
- гость -
Вот только такой встречи не произойдёт.
Да,вы правы.И ВВП уже отвечал на подобный вопрос,про душ на подводной лодке:"Ну, я бы предпочел не ходить в душ с ним(читай с любителем навального). Зачем его провоцировать? – ответил глава государства. – Но вы знаете, я мастер спорта по дзюдо".)))

0  0
5.01.2018 18:44
- гость -

5.01.2018 18:37
- гость -

повторяю, лично я за то чтобы Путин занимался внешней политикой, Грудинин сельским хозяйством и животноводством, Рогозин оборонкой . и так далее...
Нужен ответственный за каждое направление с широкими полномочиями и суровым взысканием....
в той либеральной системе что сечас не возможен даже переходный период к выстраиванию национальной экономики страны

0  0
5.01.2018 18:46
- гость -

повторяю, лично я за то чтобы Путин занимался внешней политикой,


Ну и какие успехи у Путина в этом направлении?

0  0
5.01.2018 18:51
- гость -

5.01.2018 18:46
- гость -

Если коротко-грандиозные.И пока ни для кого,из мировых лидеров,не досягаемые.

0  1
5.01.2018 18:53
- гость -

18.46
его успехи успешнее многих других на этом поле

0  1
5.01.2018 18:59
АБОРИГЕН

5.01.2018 18:51
- гость -
5.01.2018 18:53
- гость -
Если коротко, то никакие, абсолютный провал по всем фронтам. Просто для кого-то величие страны это "кузькина мать" где то в сирийской дыре, а для кого-то это достойная старость, высокоразвитая система здравоохранения и образования для собственных граждан.

0  0
5.01.2018 19:03
- гость -

18.59
жаль что у некоторых нет понимания что все в этом мире взаимосвязано,
одного без другого быть не может...
показать всему миру свою силу было просто необходимо

0  0
5.01.2018 19:05
- гость -

Абориген, вы не правы! Упрямо не желаете видеть очевидное.

0  0
5.01.2018 19:07
- гость -

5.01.2018 18:59
АБОРИГЕН
Просто для кого-то величие страны это достойная старость, высокоразвитая система здравоохранения и образования для собственных граждан.
В т.н."цивилизованном мире" за все Вами перечисленное платит народ,из собственного кармана,и всю жизнь(!).Мы сейчас тоже к этому идем.Но вас же это и не устраивает.Предпочитаете,чтобы государство вас спонсировало,и не предлагаете ничего взамен.А так не бывает.Либо-либо.)

0  0
5.01.2018 19:10
АБОРИГЕН

5.01.2018 19:07
- гость -
Я согласен платить, я не согласен чтобы меня обворовывали. Предпочитаю чтобы государство занималось прямыми своими обязанностями, исполняло закон и обеспечивало безопасность собственных граждан и больше никуда не лезло.

0  0
5.01.2018 19:29
- гость -

Вова - изгой, который всё потеряет.

0  0
5.01.2018 19:29
- гость -

5.01.2018 19:10
АБОРИГЕН,Вы себя слышите?Согласен...,не согласен...,предпочитаю...,чтобы исполняло и обеспечивало...никуда не лезло...А Вы то что предлагаете??????Хотите изменить мир?Начните с себя.((

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