В последний день января наступившего года барнаульцы смогут увидеть лунное затмение, максимальная фаза которого, видимая в краевой столице, придется на период с 20:00 до 22:00 часов по местному времени. Как пишет сайт Барнаульского планетария, Луна пройдёт через южную часть земной тени. От начала до конца затмение будет видно на Дальнем Востоке и в Сибири, а на остальной территории России только различные его фазы.
"Во время полной фазы данного затмения произойдёт соединение Луны и углеродной звёзды X Рака. Большинство углеродных звёзд при наблюдении в телескоп выглядят красными и оранжевыми. Поэтому, данное соединение — Луны красного цвета и углеродной звезды — может выглядеть весьма впечатляющим. Естественно, всем можно самостоятельно наблюдать яркую, красивую и загадочную Луну, даже без телескопа, если позволит метеоситуация, без плотных облаков и обильного снега", — отмечают в планетарии.
Кроме того, в Барнаульском ночном небе до 12 января можно наблюдать зимний красивый метеорный поток – Квадрантиды.
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