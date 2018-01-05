Эксперты портала SuperJob.ru опубликовали список специальностей, работников которых в 2018 году скорее всего будет ждать сокращение. В это перечень вошли операторы call-центров, бухгалтеры начального уровня, специалисты по страхованию, операторы ввода информации, модераторы и юристы низкой квалификации. Представители портала объясняют такую тенденцию автоматизацией рутинных процессов.
Зато, по мнению исследователей, не стоит беспокоиться специалистам сферы ритейла и ресторанного бизнеса, а также водителям и курьерам — автоматизация в этой сфере идет крайне слабо.
Комментарии
кране
А куда народ пойдет, под сокращение, как бедные?