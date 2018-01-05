В сообществе "Barnaul 22" днем 5 января появилось фото горящего дома. Очевидцы указали, что пожар произошел в районе Булыгино и это была местная сауна.
В пресс-службе МЧС пояснили, что данный инцидент случился в жилом доме на улице Кутузова. Сообщение о пожаре было получено в 11:58 и 12:28 возгорание полностью ликвидировали. Для этого задействовали 32 человека личного состава и 8 единиц техники. Площадь пожара составила 180 квадратных метров, пострадавших и погибших нет.
Комментарии
Блин, прочитала, что сотрудники МКС прокомментировали пожар в сауне.