Определить автомобили с самыми низкими ценниками не составило труда, для этого за основу специалисты взяли данные первичного рынка. Так, на первой позиции оказался седан LADA Granta Standard, стоимость которого составляет 399 900 рублей. Вторую строчку по дешевизне занимает седан LADA Priora, ее цена - 414 900 рублей за базовую версию. Тройку замыкает лифтбек LADA Granta - 424 900 рублей.
Далее, как пишет "Экономика сегодня", по порядку идут Ravon R2 — 439 000 рублей, Datsun on-DO — от 444 000, Ravon Nexia — от 449 000, LADA Kalina — 450 600, Brilliance H230 из КНР — 459 900, LADA Kalina — 465 200. Самым дорогим в десятке стал Renault Logan. Машина продается за 479 000 рублей и выше.
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