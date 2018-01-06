6 января, в Сочельник, православные начинают готовиться к Рождеству Христову. В алтайских храмах состоится служба Навечерия Рождества. Утром 7 января пройдут божественные литургии. Портал Amic.ru узнал для своих читателей расписание служб в главных храмах Барнаула.
Главная служба в Барнауле состоится в ночь с 6 на 7 января в храме Дмитрия Ростовского (площадь Спартака, 10). Здесь богослужение проведет митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.
Напомним, в ночь с 6 на 7 января в Барнауле будет организована бесплатная доставка горожан с праздничной службы. От Александро-Невского собора в 1:15 двумя трамвайными вагонами по маршрутам № 8, 9. От Покровского кафедрального собора в 1:30 тремя трамвайными вагонами по маршрутам № 1, 7 до ст. Кордон и по маршруту № 12 "Покровский собор – "пл. Свободы" – ул. Анатолия – ул. Челюскинцев – ул. Петрова – ул. Попова – ст. "Докучаево". От Свято-Никольской церкви в 2:00 двумя троллейбусами по маршрутам № 1, 6.
Добавим, 8 января в 17:00 в концертном зале АГИК (Ленина, 66) состоится традиционный Рождественский концерт. В нем примут участие: Академический хор им. А.Б. Тарнецкого, детский хор "Сентябринки", сводный хор храмов Барнаула, хор Барнаульской духовной семинарии и Регентской школы, Любительский хор Регентской школы, коллективы воскресных школ храмов города. Вход свободный.
Расписание праздничных богослужений на Рождество
Покровский кафедральный собор (Никитина, 137)
6 января
16:00 — Всенощное бдение.
00:00 — Божественная литургия архиерейским чином.
Дмитриевский храм (площадь Спартака, 10)
6 января
17:00 — Всенощное бдение.
00:00 — Божественная литургия.
7 января
9:30 — Божественная литургия
12:30 — Рождественский концерт воскресной школы
16:00 — Великая вечерня, утреня.
Александро-Невский Собор (Антона Петрова, 221)
6 января
16:00 — Всенощное бдение.
00:00 — Божественная литургия.
7 января
9:00 — Божественная литургия
16:00 — Великая вечерня, утреня.
Иоанно-Богословский храм (Шумакова, 25 "а")
6 января
16:00 — Всенощное бдение с Великим повечерием. Исповедь.
00:00 — Ночная Божественная литургия св. Иоанна Златоуста.
7 января
9:00 — Вторая божественная литургия св. Иоанна Златоуста. Исповедь.
16:00 — Вечернее богослужение.
8 января
8:30 — Божественная литургия св. Иоанна Златоуста. Исповедь.
Иверский семинарский храм при Барнаульском епархиальном управлении (Ядринцева, 66)
6 января
17:00 — Всенощное бдение.
00:00 — Ночная Божественная литургия.
9 января
17:00 — Всенощное бдение.
Комментарии
в Барнауле будет организована бесплатная доставка горожан с праздничной службы. От Александро-Невского собора в 1:15 двумя трамвайными вагонами по маршрутам № 8, 9. От Покровского кафедрального собора в 1:30 тремя трамвайными вагонами по маршрутам № 1, 7 до ст. Кордон и по маршруту № 12 "Покровский собор – "пл. Свободы" – ул. Анатолия – ул. Челюскинцев – ул. Петрова – ул. Попова – ст. "Докучаево". От Свято-Никольской церкви в 2:00 двумя троллейбусами по маршрутам № 1, 6.
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А кто платить за это будет?
6.01.2018 10:49
- гость -
РПЦ конечно, мы ведь в светском государстве живем. Какие могут быть сомнения?!