Исследователи выяснили, что алкоголь повреждает ДНК клеток-предшественников кровеобразующих клеток, что может повлиять на риск развития раковых заболеваний. Как пишет "Газета.Ру", ученые тестировали на мышах раствор этанола, после чего анализировали ДНК их стволовых клеток. Опыты показали, что клетки крови в данном случае были использованы, отчасти потому, что нанесенный им ущерб распространялся на весь организм. Как оказалось, ацетальдегид, продукт распада этанола, способен вызывать двухцепочечные разрывы в ДНК.
Как пояснили ученые, организм защищается от воздействия ацетальдегида двумя способами, во-первых, в этом помогают ферменты и ацетальдегиддегидрогеназ превращает ацетальдегид в ацетат, который может использовать для получения энергии. Во-вторых, идет процесс восстановления поврежденных ДНК. Но у некоторых людей, особенно у азиатов, врожденна мутации приводят к тому, что одна из этих систем защиты дает сбой. Что в итоге повышает риск развития рака.
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Во-во, пить - здоровью вредить!