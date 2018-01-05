Самым популярным в прошедшую новогоднюю ночь 2018 года стал телеканал "Россия 1". Возможно это стоит связывать с переходом на данную площадку фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром". Так это или нет, но аудитория "России 1" за новогодние эфирные сутки превысила в среднем 3,2 млн человек старше четырех лет.
Как сообщает "Телеканал 360", в 2016 и 2017 году зрители отдавали предпочтение "Первому каналу". Если говорить о трансляции боя курантов, то здесь оба канала собрали по 6,5 млн зрителей.
Комментарии
Я уточню - россияне старше 60 или россияне с особенностями, независимо от возраста. Я политкорректен, да.
По всем каналам галимый шлак в новогоднюю ночь. Благодаря госфинансированию телевидение деградирует, не гнушаясь при этом забивать новогодний эфир рекламой.