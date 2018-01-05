Индийский монах садху в ходе массового паломничества Маха Кумбха Мела в городе Аллахабад, куда съезжаются тысячи людей, решил доказать свою святость весьма нетривиальным образом: мужчина сдвинул половым органом микроавтобус.
Как пишет "Лента.Ру", в индуизме садху — это весьма уважаемые монахи, которые отреклись от мира и земных наслаждений. Их боятся и уважают, так как своими духовными практиками они исправляют карму как свою, так и других людей. При этом каждый монах выбирает свою практику. Стоит отметить, что развивая физическую и духовную силу садху пытается вырваться из колеса Сансары. Может быть именно это и объясняется поступок индийского монаха.
Комментарии
Даешь еще больше желтизны!
Если продлить новогодние каникулы на неопределенный срок, наши люди горы им сдвинут. Все от нечего делать.
надо попа киряя и его банду испытать на святость. а то только бухать, языком трепать и торговать безакцизным спиртным, сигами и ювелиркой способны
«Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: “пошла отсюда на фиг”, и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас (еванглия от Матвея. 17, 20).»
надо их с кирюхой сцепить фаркопами и пусть победит святейший