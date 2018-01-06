Жительница алтайского поселка Тальменка перевела мошенникам семь тысяч рублей, пытаясь купить детям щенка хаски. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции.
Неприятная история на днях произошла с 23-летней жительницей Тальменки.
"На одном из популярных сайтов бесплатных объявлений она нашла информацию о продаже щенка породы "Хаски". Женщина связалась с "продавцом" по указанному на сайте телефону. Представившийся продавцом мужчина, пояснил, что щенки очень породистые, но для оформления всех документов на них, необходимо перечислить семь тысяч рублей", — уточнили в главке МВД.
Потенциальная покупательница знала, что именно так могут работать мошенники, но деньги все равно перевела. Ей очень хотелось сделать новогодний подарок своим детям, а "продавец" не вызвал у нее подозрений. Но мужчина вскоре перестал отвечать на ее звонки и пропал.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Абонентские номера, с которого звонил злоумышленник, зарегистрирован в другом регионе России.
Полицейские Алтайского края предупреждают: остерегайтесь мошенников.
Не доверяйте неизвестным лицам, которые предлагают вам совершить различные финансовые операции, посредством перевода денежных средств за покупку какого-либо товара, либо оказание других услуг. Не сообщайте никому данные вашей банковской карты во избежание списания со счета принадлежащих вам денежных средств. Тщательно проверяйте информацию с предложениями, поступающими от незнакомых людей.
О мошенничестве незамедлительно сообщайте в полицию по телефонам: 02, (112 — с мобильного), либо на "телефон доверия" ГУ МВД России по Алтайскому краю — 128.
Комментарии
Таких мошенников полно а каждой рубрике. Обычно они делают цены ниже, чем у всех. Ну и требуют предоплату. Как можно быть таким глупым человеком, чтобы переводить деньги незнакомым людям
а был ли Хаски?
Осталась без денег,
осталась без хаски?
Скорей за собакой иди
в приют Ласка!
Швек жив!