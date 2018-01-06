2017 год стал особенным в озеленении Барнаула. На центральных улицах города убрали старые и опасные деревья и посадили новые, которые уже через несколько лет будут цвести и благоухать. Показываем, сколько убрали и где появились новый деревья и кустарники.
Больше о том, чем столице Алтайского края запомнится прошлый год, читайте в проекте "Барнаул. Итоги года".
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Комментарии
Посадить и выросли это два понятия между которыми пропасть, вырубить не проблема - можно было на переходном этапе подрезать старые - НО ЭТО НЕ НАШИ МЕТОДЫ....НАМ НЕКОГДА ДУМАТЬ НАМ НАДО БАБЛО ОСВАИВАТЬ И ОДЫ ХВАЛЕБНЫЕ СЕБЕ ПЕТЬ.....
Это задача для школьника. Утверждается, что высажено 4997 штук насаждений, из них сообщается о местонахождении только 2142 штук. Сколько деревьев украли жулики?
Кстати, визуально, по сравнению с 2000-ым город выглядит сильно полысевшем, как голова у Владимира Владимировича. Вроде и деревья есть, а зелени нет. Да и на моей улице где я живу, рядом, из 12 деревьев осталось только одно.
В том то и дело, что вырубили деревья а посадили траву. Мировая практика уже давно пришла к тому, что высаживают уже взрослые деревья, особенно это актуально при вводе в эксплуатацию нового жилья. То что вы там где-то чахлые кустики для галочки высадили, в реальный зачёт не идет.
6.01.2018 10:35
- гость -
Просто есть инфографика, а есть реальная жизнь.
Для примера возьмём небольшое садоводческое товарищество, 300 участков.
На каждом участке влёгкую помещается 10-15 деревьев. в среднем пусть 12.
Я примерно теперь представляю как выглядит площадь, занимаемая новыми посадками в Барнауле.... об этом не на амике писать надо, а уголовное дело заводить...
В миллион первый раз прошу подпилить при любом ветерке падающие ветки тополей вокруг Островского 40 .
11:03, в вас же там тсж вроде? Городской земли там нет! Можно хоть триллион раз тут написать, толку не будет. Приди на собрание жильцов и подними этот вопрос, люди и решат что делать.
Правильно, что заменяют старые тополя, разросшиеся до 7 этажа, которые каждый июнь мучают людей пухом и при каждой грозе падают на здания, остановки и машины. Создавая ощущение последствий торнадо. Такие деревья в мегаполисе неуместны.
А уместны как раз такие, которые при любом своём возрасте не разрастутся вверх и вширь, и не причинят вреда при падении - все эти рябины и яблоньки.
По 14000 квадратных метра газона - вот это затея бесполезна. Собачники и автомобилисты угробят всё в первую неделю. Вот здесь следовало бы сначала запретить в городе держать собак, запретить автомобилистам парковаться на почве. На любой почве в пределах города, в любое время года. Жестко это контролировать, нещадно штрафовать. А уже потом тратить народные деньги на газон.
6.01.2018 11:20
Vanadiy2014
Берёзы наше всё. Нельзя просто взять и запретить что-либо, всегда должен быть компромисс. Автомобилисты ведь на зря на газонах паркуются и заполонили все дворы города, на то есть более глубокие причины, на путь осознания которых судя по всему даже не встали в администрации города.
Абориген, я на вас удивляюсь. Автомобилисты ведь не зря паркуются на газонах? А кто-то не зря сморкается в подъездах. А кто-то не зря вытирает после еды рот о скатерть. Да, на это есть глубинные причины. И эти причины не в администрации города, а в том, что отдельные люди являются скотинами.
6.01.2018 11:32
Vanadiy2014
Я на вас удивляюсь. Вы действительно отдаете эти вопросы (не те демагогические примеры со скатертью и соплями что вы привели) на откуп совести отдельно взятого человека?!
Если человек оставляет свою кибитку на газоне, значит ему позволяет это делать закон. Все люди животные, и не стоит надеяться на их воспитание, культуру и прочую эфемерную чушь.
Абориген, а у меня что написано? Я предлагал какие-то воспитывающие беседы с такими "людьми", выражал надежды на их совесть? У меня русским по белому написано: "Жестко это контролировать, нещадно штрафовать". То есть справить ваше "ему позволяет это делать закон", что я совершенно не отрицал.
Я одного не понимаю - зачем редакция взялась в новогодние каникулы дразнить гусей (пардон - жителей края и города) заказными статьюшками? Народ уже давно и не раз сказал свое фе и по поводу туркластера со всяческими разломами и провалами, и по поводу так называемого озеленения Барнаула. Равно как и по поводу того, чьи шкурные финансовые интересы торчат из всех этих прожектов. Но вместо публичных извинений, честных финансовых отчетов, наказания виновных и срочного исправления ситуации - народу вновь вешают на уши килограммы плохо сваренной позавчерашней лапши. Да она уже там (на ушах) давно не помещается - неужели не видно?!
6.01.2018 11:43
Vanadiy2014
Вы не верно воспринимаете закон. Если закон тупо запрещает, карает и лишает чего-то, это плохой закон и законодатели разрабатывая его явно схалявили. "Жестко контролировать и нещадно штрафовать" не будет работать как это не работает с пьяной ездой, не пропуском пешеходов на переходах и проч. В общем "смертная казнь" никогда и никого не останавливала. Закон это не только бумажка.
Абориген, закон прекрасно работает и с пьяной ездой и с пропуском пешеходов. Для эксперимента прогуляйтесь по городу один денёк. За этот день вы пройдёте сотню переходов, и если (не)повезёт, наткнётесь максимум на один инцидент, когда вас не пропустят. Это практика, не эфемерные рассуждения.
У нас тут со времён СССР ЖЭУ-40, которое при нынешних Вождях с завидной регулярностью
банкротят,и переименовывают то в
ЖЭК ,то в ук "Доверие", то опять ЖЭУ, щяс какой-то " Фаворит". И рулили там выродки Колганова,потом Савинцева, а щяс наверно всё честно. Писал везде, и везде то у Них сок в деревьях пошёл, то замёрз, то сильно опасно.
А что б наткнуться на пьяного водителя, потребуется месяц таких прогулок. И что-то никто не говорит - ах, не надо запрещать ездить пьяным, надо предложить альтернативу, ах, езда в пьяном виде не просто так, "на то есть более глубокие причины, на путь осознания которых судя по всему даже не встали в администрации города", ах, запрет не будет работать.
Считанные единицы не пропустят на перекрёстке пешехода, считанные изгои сядут за руль пьяным. Потому, что как раз работают запреты, работают законы, без всякой "философии" и надежды на чью-то совесть.
То же самое и с запретом заезда колёсами на почву, с запретом на собак в городе. Займутся - будет работать и будет город красивый, и 14000 квадратных метров газона не станут бесполезной работой.
6.01.2018 11:54
Vanadiy2014
Тоже самое было и раньше. Для эксперимента посмотрите статистику по ДТП за предыдущие годы. Я не зря сказал что закон это не просто бумажка. Закон нельзя принять просто так на пустом месте, это не волшебная палочка для решения проблем, сначала появляются условия (не причины) для принятия закона а уж потом сам закон. В противном случае вы получите очередной мёртворожденный закон каких и так полно в РФ, потому что наши законодатели рассуждают примерно на вашем кухонно-обывательском уровне.
Абориген, зачем смотреть в бумажки, если есть возможность всё наблюдать воочию? Мне надо посмотреть в бумажках, что б знать, как меня "не пропускают" на переходах? Нет, я хожу ногами сам. Если я выйду с реального мира, зароюсь в бумаги, я тоже наверно начну рассуждать о мертворождении, волшебных палочках и всякой фигне, говорить что-то нереальное.
Блин, а когда народ читать научится? Высажено 4997 не Деревьев, а Насаждений! Школота, когда уже у вас каникулы кончатся, эксперты сопливые. К тому же весь отчет для вас размещать здесь бесполезно, у вас ОЗУ более чем на 3 строчки текста плюс одна картинка телепузика не хватает.
А вот и заказчик этой бредятины нарисовался. Вы сволочи всех за дураков считаете. Прекрасно! Это ещё раз доказывает, что вы воры поганые и кроме как кричать "Высажено 4997 насаждений" больше и сказать нечего. Где эти насаждения? Что это? Кусты конопли у кого то из вас на даче?
6.01.2018 12:15
Vanadiy2014
Не доходит? Ок, поясняю на примере парковок во дворах. Вы не можете выпустить закон запрещающий парковаться на газонах во дворах, потому что в данных условиях его невозможно исполнить, все превращаются в преступников. ПЕРЕД принятием такого закона необходимо:
1. Отказаться от многоэтажной микрорайонной спальной застройки в стиле 70-80 х годов прошлого века в пользу малоэтажной квартальной перемежающейся с коммерческой застройкой, офисы, магазины, производственные помещения. Это снизит нагрузку на городскую инфраструктуру, уменьшит маятниковую миграцию.
2. Город должен выстраивать инфраструктуру в следующем приоритете, по степени убывания важности пешеход-велосипедист-общественный транспорт-личный транспорт. Это приведет к развитию общественного транспорта и созданию по настоящему комфортной среды для людей, а не для личных повозок отдельной категории граждан.
Это всего лишь два шага но требуют они колоссальных усилий и в условиях Барнаула реализация их крайне маловероятна в силу простой градостроительной безграмотности и откровенной жадности администрации города и застройщиков.
Так что субъективно воспринимать действительность конечно можете и мёртворожденные законы писать вам никто не запретит, но это всё мало будет отражать объективную реальность. Субъективно я вам тоже могу так сказать, я 20 лет за рулем и мне эти ужесточения абсолютно параллельны, если мне надо куда с бодуна ехать, я поеду, если я спешу, то и пешехода не пропущу. Это не потому что я такой плохой, это потому что мне это позволяет делать общая ситуация с инфраструктурой и законодательством в городе.
Абориген, я буду вполне доволен, если закон, запрещающий заезд на почву, будет точно такой же "мертворождённый" и "не работающий", как упомянутые вами запреты на пьяную езду и на не пропуск пешеходов. Что б за заезд на почву так же "не лишали" бы прав, как "не лишают" за пьяную езду. Что б заезд на почву был столь же "частым" явлением, сколь и езда в пьяном виде. Я только за. Подумаешь, одним не работающим, мертворождённым законом больше.
Вот видите вы рассуждаете на уровне "кухни", не оценивая последствий. Такой закон не может быть "точно таким же" в принципе, он не будет работать при нынешнем состоянии городской инфраструктуры, единственное чего вы добъётесь пытаясь этот закон исполнить, это повышения социальной напряженности. Подумайте к чему это может привести. Закон работает ни тогда когда по нему кого-то наказывают, а когда он улучшает жизнь граждан. Фиксация нарушения это не признак работающего закона. Закон должен не карать а предотвращать и вот тут как раз он свои функции не выполняет, количество пьяных за рулем не уменьшается, количество сбитых на переходах тоже.
Однако ванадия и какого-то упертого гостя подрядили сегодня за троллей - со сверхзадачей замусорить тему про скандальную хреновацию и увести обсуждение в сторону. Сколько вам заплатили, если не секрет - на приличное пиво-то хоть наскребете?
Абориген, а я и не говорю, что закон точно такой же. Я лишь о том, что б он "не работал" в той же степени. Вы сказали, что запрет на пьяную езду мертворождённый и не работает, какая-то часть людей садится за руль в пьяном виде. Я не против, если количество заездов на почву будет не больше, чем количество пьяных ездунов. Что б заехать на почву было тем признаком быдла, как и сесть за руль пьяным. В принципе, оно быдло и есть, просто это более распространено.
6.01.2018 13:26
- гость -
По новости предполагается засадить 14000 кв. метров газона. Я по этой теме предложил меры по сохранению газона. Абориген против, говорит - мы этот газон превратим в грязь, угваздаем своими колёсами. От того и возник спор.
По новости предполагается засадить 14000 кв. метров газона.
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Вы опять всё напутали! Уже засадили 14000 кв. метров газона. Хорошо, что только на бумаге и превратить в грязь колёсами их не удастся.
В твоём дворе два автовладельца цепочками огородили якобы свой газон. Можно у тебя узнать, как ты с этим борешься , и в какой части двора это действо происходит?
6.01.2018 13:46
- гость -
Да, верно, я напутал, справедливое замечание. Только без "опять" и "всё".
Все подобные работы должны проводиться планово, постоянно и с понятием, что должно стать не хуже. В любом случае, вырубка не должна носить массовый характер. А есть информация, сколько высаженного материала прижилось?
Стоит появиться Пионеру, так мои сообщения подленько минусуются )) Совпадение? Не думаю!
Стоит появиться Пионеру, так мои сообщения подленько минусуются )) Совпадение? Не думаю!
Ты не о лайках думай, а вспоминай, где у тебя во дворе цепи натянуты.
Что мне чьи-то цепи? Никто меня о них не спрашивал.
Человек должен оставаться человеком.
Если некто припарковался на цветочной клумбе, на почве или срубил деревце, что б поставить на его месте свой драндулет, то это скотина. Вылезет он из девятки, сядет на корты и будет что-то мычать. Или он же выйдет из лехуса, поправит галстук и примется многословно рассуждать о высших материях.. это ничего не изменит.
Он в любом случае, на ментальном уровне, остаётся вандалом, быдлом, варваром. Таких хватает в моём дворе, и твой двор, Пионер, весь загажен ракушками, вместо травки чьи-то вёдра. Только люди против этого, а "люди" типа тебя всеми конечностями за.
Ванадий, где конкретно цепи в твоем дворе? Ответ на этот вопрос очень важен. Он даст понять, а не звездобол ли ты часом.
Второе. У меня во дворе есть детская площадка, есть газоны, есть ракушки, есть погреба, есть часть бывшего газона, теперь парковка. Все всем пользуются. Всем довольны. Для людей, а не в угоду какой-то одной ненормальной особи. Так же и с зелеными насаждениями, туркластером и прочим. Должен быть принцип достаточности и целесообразности.
"Высажено 4997 насаждений"
Стесняюся спросить, а что это такое - насаждение? Деревья знаю, кустарник знаю... может чиновники в 4997 зелёных насаждений включили количество цветов, высаженных летом на городские клумбы?
Пионер, ты так рекламируешь свой двор, как будто я там не был. Твой двор - полный отстой, и "все всем пользуются и всем довольны", это только полные колхозаны, посоны с потока. Ну да, таким всё норм. Сам же перечислил какая задница творится в твоём дворе - погреба, стихийная "парковка" вместо газона, ракушки... Ты описал не двор, а свинарник! Кто доволен обитанием в свинарнике? Явно не люди.
Я не говорю, что у меня во дворе лучше. В Барнауле вообще по пальцам пересчитать МКД, где царит порядок, а не "достаточность и целесообразность" в твоём понимании (=свинарник).
Не считая старой цепи между деревьями у дома на Титова (и наземного замка из арматуры рядышком), недавно один м-к вкопал столбики и цепь рядом с гаражами. Предварительно насыпал гравия, назвал это "благоустроил". Паркует там свою белую Калину. Выгуливает на погребах собаку, мол ходите соседи по г-ну. Такая вот у него, У ВАС, ментальность, вы искренне не видите проблемы. Типа, а шо такова. Ну угваздал газон, ну заговняю погреба, ну захватил кусок земли. И этого м-ка выбрали главным по подъезду.
Вань, ну молодец. Не ожидал.
Вот только подумай, двор - это не только эстетика, но и быт человека. Дома-то с 50-х построены. Ковер выбить, картошечку в зиму сохранить. От большого достатка это думаешь? Тут единственный вариант, который тебя устроит это таун-хаус или свой дом. А в хруще, а тем более, современном многоквартирном коровнике прожить, не мешая другим нереально. Яркий пример - у знакомого в панельке глухая бабка громко смотрит телевизор. Бабка ветеран труда - ее ограничивать в просмотре ящика. Или дети маленькие прыгают сверху - на цепь их сажать что ли? Для тех изменений, за которые ты тут топишь, должен сложиться другой менталитет и совершенно другой достаток. В ближайшие лет десять просто нереально.