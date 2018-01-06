Суббота, 6 Январь, 07:51

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Президент РФ объявил наступающий год годом добровольца и волонтера. А вы готовы стать добровольцем?

Загадываете ли вы желания в новогоднюю ночь и сбываются ли они?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,6
€ 68,87
1016970
-21°
Обь
18см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ДТП под Алейском Новый Год -2018Итоги года - 2017
Новости

Барнаул зеленый: итоги озеленения столицы региона в 2017 году

, ИА "Амител"
Сколько вырубили старых и посадили новых деревьев

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Почти 5000 деревьев и кустарников было высажено в Барнауле в 2017 году. Новые насаждения пришли на смену вырубленным 2,3 тысячам. Так называемая реновация избавила город от старых и опасных деревьев и украсила город молодыми елями, яблонями, кленами, липами, тополями и рябинами.

Больше о том, чем столице Алтайского края запомнится прошлый год, читайте в проекте "Барнаул. Итоги года". 

Главное — безопасность

Когда в Барнауле начали пилить деревья, многие горожане задались вопросом: почему именно эти? Но в администрации заверили, что убирают только старые, опасные деревья. И только после длительного и тщательного согласования со специалистами.

"Деревья убирают там, где это действительно нужно. На смену им появятся молодые саженцы, и любимые горожанами места станут еще красивее и уютнее", — еще летом прокомментировал глава администрации Барнаула Сергей Дугин.

Тем более что значительную часть деревьев убирают именно по просьбам горожан.

Всего в 2017-м было спилено 2,3 тысячи деревьев. Но на их месте появилось 4997 кустарников и молоденьких деревьев: яблонь, лип, рябин, черемух, осин, кленов, тополей и елей.

И зелени стало даже больше, потому что на многих участках спиленные деревья компенсировали высадкой кустарников. Их посадили более тысячи штук. Это тоже не случайная замена: на некоторых территориях города кустарники более удачны с экологической точки зрения. Например, ель, высаженная в живую изгородь, в группе очень высокой активности по выделению полезных веществ в атмосферу.

Большая работа

В 2017 году на озеленение и благоустройство из бюджета Барнаула было выделено почти 74,8 млн рублей, еще 35,8 млн рублей из краевого бюджета. Работа будет продолжена — в 2018 году только из городского бюджета направят около 80 млн рублей. Это очень много, учитывая, что благоустройство — это всегда та строка расходов, которая финансируется только после более важных: образования, ЖКХ и медицины.

Озеленение – это не только новые деревья и кустарники. Каждое лето город украшают сотни цветочных клумб. В 2017 году в столице региона зацвело около 500 тысяч тюльпанов, бархатцев, петуний, королевских пеларгоний, гелиотропов, целлозий, вербен и необычных новогвинейских бальзаминов.

Многие клумбы в Барнауле разрабатывают дизайнеры с учетом рельефа местности и требований колористики. Каждый год — новый рисунок. Особенно красивые цветники украшают Мемориал Славы, центральную городскую аллею — проспект Ленина, улицы Георгиева, Исакова.

Немало деревьев высаживают и представители местного бизнеса, прибегая к помощи жителей. Так, в рамках экологического проекта "Посади дерево" новые деревья появились на площади Баварина.

В Барнауле ежегодно проходят десятки субботников – от массовых, когда на уборку и высадку деревьев и кустарников выходят и жители, и чиновники, и сотрудники предприятий, до совсем небольших, районных.Но каждая — это реальный вклад в благоустройство города. Не словом, а делом, что называется.

2017 год был объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом экологии. Алтайский край и Барнаул активно включились в реализацию экологических мероприятий. Не зря Барнаул всегда занимает высокие места в различных экологических рейтингах.

Читайте также в сюжете: Вырубка деревьев в Барнауле
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
07:47
Мороз сохраняется: температура воздуха на Алтае 6 января опустится до -19 0
07:02
Сколько вырублено и посажено деревьев в Барнауле в 2017 году: инфографика 0
06:36
Когда наступает Рождество, как отмечать и что нельзя делать в этот день? 37
06:01
Барнаул зеленый: итоги озеленения столицы региона в 2017 году 0
21:44
Монах из Индии доказал свою святость, сдвинув половым органом автобус 6
21:13
Какой телеканал россияне предпочитают смотреть в новогоднюю ночь 2
20:57
Ученые выяснили, чем алкоголь так вреден для здоровья 1
20:16
Потепление может привести к засухе на Земле в 2050 году, - ученые 0
19:55
Специалисты назвали десятку самых дешевых автомобилей на российском рынке 0
19:30
Дети, автобус которых сгорел в Петербурге, приедут в Барнаул 13 января 0
18:57
Владимир Мединский заявил, что ему не нравится рэпер Гнойный из-за прозвища 3
18:14
Две женщины пострадали из-за столкновения автобуса и трамвая в Барнауле 3
17:54
Несколько машин столкнулось на улице Малахова в Барнауле. Есть пострадавшие 0
17:13
Сотрудники МЧС прокомментировали пожар, случившийся в "сауне" на Булыгино 2
16:59
Около 40 рейсов были задержаны или отменены в московских аэропортах 0
16:22
Эксперты рассказали, какие служащие потеряют в 2018 году работу 2
15:52
31 января барнаульцы увидят первое в наступившем году лунное затмение 1
15:14
Сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина стартовал в России 75
14:51
Новосибирцы представили короткометражку, снятую по "Властелину колец" 0
14:07
Барнаульцы выложили в сеть фото горящей на Булыгино сауны 2
13:49
Скончался депутат прошлых созывов Барнаульской гордумы Валерий Гладышев 13
13:08
Автомобиль в Барнауле вынесло на трамвайные рельсы на улице Малахова 3
12:46
Милонов предложил убрать алкоголь с самых видных мест в магазинах 23
12:05
Виталий Мутко официально ушел из состава наблюдательного совета ЧМ-2018 5
11:49
Сильные морозы сковали льдом фонтан в одном из парков штата Джорджия 2
11:09
Дирекция Каннского фестиваля назвала имя нового председателя жюри 2
10:53
Традиции, суеверия и правила: что можно, а что нельзя делать на Рождество 1
10:05
Если останутся силы: планируем культурную программу на первые числа января 0
09:45
Стала известно, когда появится последний сезон сериала "Игра престолов" 1
09:16
Как барнаульцы проводят новогодние праздники и что публикуют в соцсетях 0
08:52
Каким стал Барнаульский туркластер в прошлом году и что его ждет в 2018 76
08:16
Утка в малине и сырный венок: что еще стоит подать на рождественский стол? 1
08:05
Лолита посетит Барнаул с концертом и выступит на лучшей площадке города 26
07:50
Какое Рождество без кутьи и узвара: готовим традиционные праздничные блюда 11
07:34
"Раз в крещенский вечерок девушки гадали...": рассказываем, как надо гадать 24
07:22
Со смыслом и с душой: что принято дарить на Рождество 1
07:15
Представитель российкой тяжелой музыки, группа STIGMATA выступит в Барнауле 3
07:03
В истории Барнаула осталось 2 спорных эпизода: доктор наук о прошлом города 10
06:48
Большой концерт музыканта Макса Коржа пройдет в Барнауле 0
06:32
Что такое Сочельник и как принято его праздновать 0
06:23
Какие подарки можно преподнести на Рождество 0
06:19
Как празднуют Рождество православные христиане? 15
06:01
Мороз и гололед: прогноз погоды в Алтайском крае на 5 января 0
22:11
Жительница Алтая обратилась в полицию после угрозы мужа убить ее 0
21:19
Перевозивший детей из Барнаула пассажирский автобус сгорел в Петербурге 1
21:09
Очевидцы сообщили о серьезной аварии на Чуйском тракте 0
20:24
Бийчанин выставил на продажу антикварные часы из Франции за 65 тысяч рублей 7
19:59
В МИД Украины назвали поездку в Россию "билетом в один конец" 8
19:29
Коттедж с прудом и водопадом продают за 35 миллионов рублей в Барнауле 16
18:48
Новая скандальная песня Пугачевой попала в топ-10 iTunes 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.