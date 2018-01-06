Барнаул зеленый: итоги озеленения столицы региона в 2017 году

Почти 5000 деревьев и кустарников было высажено в Барнауле в 2017 году. Новые насаждения пришли на смену вырубленным 2,3 тысячам. Так называемая реновация избавила город от старых и опасных деревьев и украсила город молодыми елями, яблонями, кленами, липами, тополями и рябинами.
Больше о том, чем столице Алтайского края запомнится прошлый год, читайте в проекте "Барнаул. Итоги года".
Главное — безопасность
Когда в Барнауле начали пилить деревья, многие горожане задались вопросом: почему именно эти? Но в администрации заверили, что убирают только старые, опасные деревья. И только после длительного и тщательного согласования со специалистами.
"Деревья убирают там, где это действительно нужно. На смену им появятся молодые саженцы, и любимые горожанами места станут еще красивее и уютнее", — еще летом прокомментировал глава администрации Барнаула Сергей Дугин.
Тем более что значительную часть деревьев убирают именно по просьбам горожан.
Всего в 2017-м было спилено 2,3 тысячи деревьев. Но на их месте появилось 4997 кустарников и молоденьких деревьев: яблонь, лип, рябин, черемух, осин, кленов, тополей и елей.
И зелени стало даже больше, потому что на многих участках спиленные деревья компенсировали высадкой кустарников. Их посадили более тысячи штук. Это тоже не случайная замена: на некоторых территориях города кустарники более удачны с экологической точки зрения. Например, ель, высаженная в живую изгородь, в группе очень высокой активности по выделению полезных веществ в атмосферу.
Большая работа
В 2017 году на озеленение и благоустройство из бюджета Барнаула было выделено почти 74,8 млн рублей, еще 35,8 млн рублей из краевого бюджета. Работа будет продолжена — в 2018 году только из городского бюджета направят около 80 млн рублей. Это очень много, учитывая, что благоустройство — это всегда та строка расходов, которая финансируется только после более важных: образования, ЖКХ и медицины.
Озеленение – это не только новые деревья и кустарники. Каждое лето город украшают сотни цветочных клумб. В 2017 году в столице региона зацвело около 500 тысяч тюльпанов, бархатцев, петуний, королевских пеларгоний, гелиотропов, целлозий, вербен и необычных новогвинейских бальзаминов.
Многие клумбы в Барнауле разрабатывают дизайнеры с учетом рельефа местности и требований колористики. Каждый год — новый рисунок. Особенно красивые цветники украшают Мемориал Славы, центральную городскую аллею — проспект Ленина, улицы Георгиева, Исакова.
Немало деревьев высаживают и представители местного бизнеса, прибегая к помощи жителей. Так, в рамках экологического проекта "Посади дерево" новые деревья появились на площади Баварина.
В Барнауле ежегодно проходят десятки субботников – от массовых, когда на уборку и высадку деревьев и кустарников выходят и жители, и чиновники, и сотрудники предприятий, до совсем небольших, районных.Но каждая — это реальный вклад в благоустройство города. Не словом, а делом, что называется.
2017 год был объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом экологии. Алтайский край и Барнаул активно включились в реализацию экологических мероприятий. Не зря Барнаул всегда занимает высокие места в различных экологических рейтингах.
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