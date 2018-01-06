Трамваи и троллейбусы будут работать в рождественскую ночь в Барнауле

Несколько трамвайных и троллейбусных маршрута будут работать в рождественскую ночь (с 6 на 7 января) в Барнауле. Подробности сообщили в пресс-центре администрации города.
Так, барнаульцы смогут уехать с ночной праздничной службы городским электрическим транспортом:
- от Покровского кафедрального собора — в 1.30 по трамвайным маршрутам №1, 7 до ст."Докучаево" и ст."Кордон" - соответственно, по специальному трамвайному маршруту: "Покровский собор – ул.Анатолия – пр-кт Красноармейский – пл."Свободы" (Знаменский храм) — пр-кт Красноармейский – ул.Анатолия – ул.Челюскинцев – ул.Антона Петрова – ул.Попова – ст."Докучаево";
- от Свято-Никольской церкви — в 2.00 по троллейбусным маршрутам №1, 6;
- от Александро-Невского собора — в 1.15 по трамвайным маршрутам №8, 9.
Уточнить актуальное расписание движения общественного транспорта можно в диспетчерской службе по телефонам 55-72-70 (МУП "Центртранс") и 46-99-86 (МУП "Горэлектротранс").
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