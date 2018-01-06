Египетская авиакомпания EgyptAir начнет выполнять авиарейсы между Москвой и Каиром с начала февраля, пока три рейса в неделю. Подробности сообщает EgyptToday со ссылкой на представителей авиаперевозчика.
Самолет будет летать между двумя столицами по воскресеньям, вторникам и четвергам. В авиакомпании уточнили, что работают над выполнением всех правил для возобновления полетов в Россию
Еще около 20 рейсов зарезервируют туристические агентства к Чемпионату мира по футболу 2018 года в России.
Как ранее сообщал портал Amic.ru, Россия приостановила авиасообщение с Египтом и запретила продажу туристических путевок в эту страну в ноябре 2015 года после катастрофы российского самолета на Синайском полуострове 31 октября. Тогда погибли 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Официальной версией крушения самолета был признан теракт.
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Разговоры о возобновлении авиасообщения велись долгие месяцы. И вот 2 января 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок между Россией и Каиром
В Российском союзе туриндустрии считают, что туры с перелетом через Каир не будут пользоваться массовым спросом, это слишком дорого. Рынок оживит возобновления чартерных перелетов непосредственно на курорты.
Комментарии
Всё плохо живём- щяс самолёты опять полнеханькии будут летать в Египту.
Кагалымавию уничтожили, не признавая крушения лайнера терактом, а теперь создают видимость возобновления полетов на курорты....
Ага, с Сибири через Москву и Каир.
2 января 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок между Россией и Каиром
Ё-моё, а пуск автобуса Барнаул - Шарчино тоже лично президент подписывает
6.01.2018 11:32
- гость -
только Ребриха - Тулай. Барнаул - Шарчино более компетентные