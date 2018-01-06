Январская погода пока не радует теплыми деньками, кататься на коньках и лыжах сейчас просто холодно. Но до конца больших каникул осталось всего-то три дня, так что самое время пройтись по кинотеатрам. Рассказываем, что можно посмотреть в кинотеатрах Барнаула.
"Величайший шоумен". Этот биографический мюзикл вышел в прокат в России 4 января 2018 года. Кино с участием Хью Джекмана, Зака Эфрона, Мишель Уильямс, Зендеи и других рассказывает о грандиозных мечтах и их исполнении. Финеас Тейлор Барнум — легендарный американского бизнесмен и мистификатор. Именно он считается изобретателем шоу-бизнеса. Но как тогда в XIX веке, так и сегодня не понятно до конца: просто ли он первооткрыватель нового жанра "карнавальной культуры" или циничный коллекционер и эксплуататор людей-диковин? А в его цирке были бородатая женщина, карлик, великан и другие.
Хью Джекмен, известный россиянам в роли сурового красавца Россомахи из истории про людей Икс, в мюзикле сам поет и танцует.
Спорный образ Барнума, кажется, излишне романтизирован, но фильм учит добру и отлично подходит как для семейного, так и для романтичного просмотра. Рейтинг "Кинопоиска" — 7,6. Кстати, "Шоумен" претендует на "Золотой глобус" в трех номинациях — лучший фильм, лучший актер и лучшая песня.
Посмотреть "Величайшего шоумена" можно в "Мире", "Европе", "Огнях", "Арене" и "Галактике". Есть IMAX-версия.
"Движение вверх". А это уже российская премьера. И, говорят, весьма не плохая. В рейтинге "Кинопоиска" уже 8,4, что для отечественного кино очень даже. В фильме снимаются Владимир Машков, Андрей Смоляков, Иван Колесников, Кирилл Зайцев. Эта история о легендарных "трех секундах" - выигрыше сборной СССР по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Впервые за 36 лет была повержена "непобедимая" команда США. Но мало, кто верил в эту победу.
Посмотреть "Движение вверх" можно в "Мире", "Европе", "Огнях", "Арене" и "Галактике". В прокате до 10 января.
"Ёлки новые". И снова герои "Ёлок", среди которых Иван Ургант, Дмитрий Нагиев, Сергей Светлаков, Елена Яковлева, Екатерина Климова, будут искать свое счастье под Новый год. "Глубоко беременная Снегурочка отправится в Одиссею по нижегородским семьям; отчаянная Галя из Новосибирска пойдет на все, чтобы провести ночь с любимым врачом; экстремальный поход в лес за елкой станет проверкой на прочность для юного хипстера из Тюмени и его потенциального отчима", — так описывают фильм его создатели.
Не шедевр, но развлечься можно. Показывают там же: в "Мире", "Европе", "Огнях", "Арене" и "Галактике". В прокате до 10 января
"Фердинанд". Это мультик про большого и доброго быка Фердинанда. Он сильный и выносливый, но зачем это быку, который с детства привык сидеть на лужайке и любоваться цветами. Но по случайности именно ему предстоит участвовать в бое быков в Мадриде. Как остаться собой и не ударить в грязь лицом?
Показывают в "Мире", "Европе", "Огнях", "Арене" и "Галактике".
"Чудо-Юдо". И снова Царевич Иван. На этот раз он отправляется сразиться с драконом Чудо-Юдо. Вот только встречается ему не злое трехглавое чудище, а небольшой дракончик. Царевич не только не убивает Чудо-Юдо, но даже спасает его и вместе с ним отправляется на поиски Царевны Варвары. Но Чудо-Юдо совсем не тот, за кого себя выдает.
Смотрите в "Арене" и "Галактике".
А еще в кино показывают "МУЛЬТ в кино. Новогодние каникулы", "Звездные войны: Последние джедаи", "Джуманджи: Зов джунглей", "Праздничный переполох" и "День мертвецов: Злая кровь". Приятного отдыха!
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