Некоторые школьники из Барнаула, приехавшие в Санкт-Петербург на школьные каникулы, не успели вынести из загоревшегося автобуса рюкзаки с личными вещами и документами. Но это не помещает им благополучно добраться домой. Об этом через официальный сайт региона сообщил заместитель председателя Правительства Алтайского края Андрей Щукин.
Чиновник рассказал, что 4 января 2018 года экскурсионная группа школьников из Алтайского края (33 ребенка в возрасте из барнаульской театральной студии "ТиМ") и Костромской области отправились на обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу.
"Автобус прибыл на Биржевую площадь, ребята полюбовались ростральными колоннами и вернулись в салон. Практически сразу же при начале движения почувствовали запах гари, водитель остановил автобус и дал команду выйти из салона. Когда он понял, что самостоятельно потушить возгорание не получится, потребовал, чтобы дети отошли подальше от машины, открыл багажные отсеки, стал вытаскивать багаж. По словам руководителя группы, наши дети не запаниковали, даже переносили и аккуратно укладывали багаж, который водитель убирал на безопасное расстояние. Так что ни дети, ни багаж, включая и необходимый им реквизит, не пострадали", — рассказал Андрей Щукин.
Он добавил, что не все ребята, выходя из автобуса, взяли с собою рюкзаки с личными вещами и документами, которые не положили в багаж. Однако утрата этих рюкзачков не создаст проблем ни группе в целом, ни их владельцам, уточнили в регионом правительстве.
В МЧС России по Санкт-Петербургу уже подготовили необходимые справки. Школьники вернутся в Барнаул на поезде 13 января.
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По словам руководителя группы, все дети нормально себя чувствуют, никаких психологических последствий сложной ситуации не ощущают.
Андрей Щукин также сообщил, что под контролем и второе ЧП с барнаульскими школьниками — уже в Москве. Там девять учеников школы № 102 чуть было не остались без экскурсий в столице страны. Они приехали из Барнаула поездом и должны были посетить экскурсии. Однако принимающая сторона отказала организаторам из-за отсутствия оплаты.
"Я разговаривал с мамой одного из наших юных туристов, которая сопровождает эту группу. Она сказала, что туроператор ситуацию уже разрешил, в настоящее время нашим детям рассказывают о достопримечательностях столицы России, и даже дала возможность послушать, как работает экскурсовод", — рассказал Щукин.
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