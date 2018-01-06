Путин сократил 10 тысяч гаишников

10 тысяч гаишников потеряют работу, сообщает "Газета.Ru". Указ о сокращении сотрудников МВД с 1 января 2018 года подписал президент России Владимир Путин.
Вот, что прописано в указе президента, подписанном 31 декабря 2017 года:
"Установить с 1 января 2018 г. предельную штатную численность органов внутренних дел России, финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 894 871 единицы, в том числе сотрудников органов внутренних дел России в количестве 746 859 человек, федеральных государственных гражданских служащих — 17 199, работников — 130 813".
По данным интернет-издания "Газета.Ru", именно и только штат ГИБДД сократится на 10 тысяч. Это практически на одну пятую. Сокращение затронет все регионы. Однако не грозит сотрудникам "осуществляющим совершение регистрационных действий, а также проведение экзаменов на право управление транспортными средствами и выдачу водительских удостоверений". Оставшиеся без работы гаишники смогут трудоустроиться в других подразделениях.
Причина сокращения — автоматизация контроля на дорогах. С появлением камер, вводом системы "Поток" и прочими изменениями сотрудников требуется все меньше.
Напомним, предыдущее массовое сокращение прошло в сентябре 2016 года. Тогда штаты МВД "потеряли" 163 тысяч человек.
Комментарии
Это для них он организовал 25млн высокотехнологичных высокооплачиваемых рабочих мест? Теперь всё МВД просто обязано за него проголосовать на выборах Путина.
Оформление ДТП теперь займёт сутки?
Жестоко!
Выгнать на улицу 10000 человек не умеющих НИЧЕГО делать.
Вообще ни чего.
Геноцид русского народа! У нас и так пьяни полно было, а теперь ещё больше будет.
СМИ сообщает об сокращении штата ГИБДД. Но почему СМИ умалчивает о сокращении людей с фабрик, заводов, предприятий, которые и так в развалинах стоят?
На дорогах сами разбирайтесь! А мы усилим Росгвардию, шоб у всяких недовольных печень по асфальту размазать можно было.
Видно у вовы совсем с деньгами плохо. Будем надеется, что оставшиеся понимают, что и их скоро сократят. Останутся только те, кто оберегает вову и друзей от свержения.
А чего не понятно! Меньше сотрудников в засадах - больше порядка и пропускной способности на дорогах!
13:45, а может ещё врачей сократить? Меньше больных станет.
Ну, Вы блин даете! Сравнение крайне неудачно! Врачам мы нафиг не нужны, а "гаишники" без нас не могут...
Надо же где то деньги брать для предвыборных программ
Хорошая новость, пойдут строить жилье, детские садики, печь хлеб (желательно настоящий на дрожжах...).
6.01.2018 13:41
- гость
Да чего уж тут не ясного то !?))
Упырей меньше , хотя бы в погонах.
Кому они чего хорошего то сделали???
А вот наоборот...
Они ж все о нашей безопасности пекутся. Вот и техосмотр , себе вернуть хотят. Чтобы стало ещё безопаснее
Этож скока подполковник недосчитается голосов " и членаф их семей"?
Поставили цифровое устройство, оно и снимок сделает и скорость помереет, а главное взятку не возьмет. ТАК ЧТО ЭТО БЛАГО.
13.48 думаете что количество не умеющих лечить людей может улучшить здоровье нации?
А почему так мало?
Их же не сократили, а, по сути, переведут в другие подразделения, например, в росгвардию, разные инспекции, надзорные органы и т.д. Для них "работу" найдут.
Гвардия - для тех, кто воевал, это было свято, это надо было заслужить, как и звание Герой Советского Союза.
Все идеалы втаптываются в грязь, зачем и почему?
При авторитаризме идеал должен быть один - есть Путин есть Россия, а дальше по Володину...
6.01.2018 13:34
- гость -
...У нас и так пьяни полно было, а теперь ещё больше будет.
Где? На дорогах!? Ловят не пьяных вечером (ночью), а по утру до обеда где-то "остататочное промилле" собирают.
Для лишения и "галки" хватает. Об этом писали пользователи в комментариях на Амике, а также со слов тех, кого лишили в последнее время. Не думаю, что от этого кому-то стало безопасней на дороге.
P.S. Не пью, да к тому же больше являюсь пешеходом.
А пенсионеров как минимум на 1 миллион сократит, путём увеличения срока.
Работать "на земле" ,по всему ведомству, некому.Везде недобор.Включая и гайцов.Но.....генералов и полковников развелось...Надо бы настоящую реформу проводить(не нургалиевскую ерунду). Раньше в Коаевом Главке был Один генерал (его,Главка начальник),теперь их десятки,с челядью,шоферами и помощниками и не хилой зар.платой Нормальное, такое сокращение, должно коснутся всех "выше майора",и изъять из системы нужно две трети,оставив из них(большезведных) только тех,кто реально выполняет работу,согласно закона о полиции,т.е.-служит и защищает.
Мало сокращает. За порядком на дорогах всё равно они не следят. ПДД и русский язык не вполне понимают. Пускай идут в бизнес, а то учителя как-то не особо разбежались туда.
Кто ж пьяных будет теперь ловить?...
И так ГИБДДшников не видно на дорогах, теперь вообще беспределить алкаши начнут
Ну и хорошо! Жалобы ваши рассматривать некому будет! А то одни ябиды развелись! Бегают с фотоаппаратами да снимают ! И европротокол изучайте, пригодится теперь!
Где вы пьяных на дорогах видите?
Все неадекваты - с трубкой в ухе, старпёры, домохозяйки, купившие права, и просто наглые, не воспитанные люди. А пьяных, может у вас в сельской местности много.
А вот , что говорила бабка Ванга, ещё 30 лет назад.....
Масштабная реформа, грядущая в новом году, направлена на укрепление престижа службы МВД, реализации глобальных задач ведомства и обеспечение безопасности во время проведения Чемпионата мира по футболу, сообщает piterburger.ru.
Межведомственная рабочая группа при аппарате Совета госбезопасности разработала проект реформ «Повышение обороноспособности и безопасности государства на 2018-2024 годы».
В рамках реформы правительство планирует упразднение службы ГИБДД, ее функции будут переданы ДПС. Соответственно, пройдет ряд сокращений штатов, слияние финансовых и кадровых отделов, а руководство дорожной полиции будет подчиняться начальнику полиции региона.
После упразднения ведомственных больниц и санаториев, они будут проданы либо переданы под юрисдикцию министерства здравоохранения. Сотрудники МВД будут проходить лечение и оздоровление посредством системы добровольного медицинского страхования.
Проект предполагает передачу экспертно-криминалистического подразделения в ведомство федеральных унитарных предприятий, гражданским ведомствам – обязанностей по выдаче водительских удостоверений и паспортов.
Будут переведены в статус гражданских служащих работники, занимающие должности бухгалтера, финансиста, психолога и кадровика.
К концу 2018 года все полномочия службы пожарной безопасности будут переданы Министерству внутренних дел, а часть полномочий министерства по чрезвычайным ситуациям будет распределена между МВД и министерством обороны РФ.
6.01.2018 14:57
Павсекакий
Где вы пьяных на дорогах видите?
Да как рейд, так десятками их ловят.
А когда рейда нет, вы их не замечаете.
И про десятки - громко сказано. Ловят ночью, когда люди спят.
А чего не понятно! Меньше сотрудников в засадах - больше порядка и пропускной способности на дорогах!
Какие засады?? В будни езжу каждый день в Барнауле. Два раза в месяц езжу за пределы города. Направления разные. И в Новосибирск и в Рубцовск, и в Бийск и в Кулунду. Засад не наблюдаю. Где они??
Не мешало бы еще сократить количество чиновников, депутатов. Население уменьшается, а количество чиновников зашкаливает.
не люблю гаишников, но лучше бы он сократил 10 тысяч своих воров-чиновников.
ну теперь наконец-то можно спокойно ехать пьяному, никакая камера этого не вычислит)
Численность полиции в любой стране измеряется числом полиции на 100 000 населения.
Для любителей сравнения с США:
Россия - 516
США - 256
Значит возникло 10 тыс. вакансий в Росгвардии. Выборы на носу!
Мне не нравится, что они на ДТП могут не выезжать. Стрельба может начаться. Нет возможности разбираться с мелкими ДТП, придется разбираться с крупными разборками. Если сотрудник ГИБДД, который мог приехать на мелкое ДТП, теперь, как сотрудник Росгвардии, приедет на проломленный череп, ему может и интересней, а нам?
сокращение штата мвд в целом на 10 000, а не гибдд - не будьте провокаторами если не знаете
Ахахаха! собаки работать! на завод!
Удалось ознакомиться с внутренним приказом МВД №983, который был издан также 31 декабря в целях реализации принятых президентом решений.
Из документа следует, что под новое мощное сокращение попали исключительно сотрудники ГИБДД.
6.01.2018 16:04
гость
Мне не нравится, что они на ДТП могут не выезжать.
Если не будут выезжать, это в ряде случаев катастрофа.
В мою стоящую машину несколько лет назад сильно врезался авто, из которого вылезла пьяная толпа. За рулем чужой машины был, как позже выяснилось, пьяный сотрудник милиции. Толпа стала давить и прессовать, "не вызывай ГИБДД, тут ремонта тыщ на 20, мы отдадим тебе". Только быстро приехавшие сотрудники ГИБДД разрядили ситуацию. Они вызвали подкрепление полиции. Так те и на полицию дергались быковали. В итоге ремонт обошелся в 240 тысяч рублей, виновная сторона оплатила, лишилась прав, 1.5 года ходила пешком, вылетела из тогда еще милиции.
А если, представим, подобная ситуация и не приехали ДПС?
Когда-то они назывались ОРУД - отдел регулирования дорожного движения. И они его регулировали. Теперь ГИБДД - госинспекция безопасности дорожного движения. Но к безопасности они нынче не имеют ну совсем никакого отношения, эти дармоеды теперь только ухудшают дорожную обстановку. Я их вижу только в двух случаях - когда они несутся, хрюкая и всех распихивая, впереди членовоза, и когда они по утрам устраивают облавы на водителей с абстиненцией. И смысла в их существовании для обычных людей уже давно нет никакого. Даже права теперь уже в МФЦ выдают.
В хохляндии ГАИ вообще одно время ликвидировали , а через 3 месяца опять восстановили.
Надеюсь тут будет по-другому!?
Полностью поддерживаю все решения избранного мною народного Президента Великой России.
сокращение коснется только тех, кто работает непосредственно на дороге - вылавливает нарушителей, контролирует безопасность на дороге, выезжает на аварии, разбирается в ДТП
6.01.2018 15:48
- гость -
у нас на тыщу народа 5 полицейских, разве это много?
19:05, в стандартном 9 этажном доме проживает около 800 человек. Получается, если грубо считать, то на один дом четыре полицейских. Много это?