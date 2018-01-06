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Путин сократил 10 тысяч гаишников

, ИА "Амител"
Штат ГИБДД уменьшится на пятую часть за счет автоматизации системы контроля на дорогах

Фото: privet-rostov.ru

10 тысяч гаишников потеряют работу, сообщает "Газета.Ru". Указ о сокращении сотрудников МВД с 1 января 2018 года подписал президент России Владимир Путин. 

Вот, что прописано в указе президента, подписанном 31 декабря 2017 года: 

"Установить с 1 января 2018 г. предельную штатную численность органов внутренних дел России, финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 894 871 единицы, в том числе сотрудников органов внутренних дел России в количестве 746 859 человек, федеральных государственных гражданских служащих — 17 199, работников — 130 813".

По данным интернет-издания "Газета.Ru", именно и только штат ГИБДД сократится на 10 тысяч. Это практически на одну пятую. Сокращение затронет все регионы. Однако не грозит сотрудникам "осуществляющим совершение регистрационных действий, а также проведение экзаменов на право управление транспортными средствами и выдачу водительских удостоверений". Оставшиеся без работы гаишники смогут трудоустроиться в других подразделениях. 

Причина сокращения — автоматизация контроля на дорогах. С появлением камер, вводом системы "Поток" и прочими изменениями сотрудников требуется все меньше. 

Напомним, предыдущее массовое сокращение прошло в сентябре 2016 года. Тогда штаты МВД "потеряли" 163 тысяч человек.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

6.01.2018 13:32
- гость -

Это для них он организовал 25млн высокотехнологичных высокооплачиваемых рабочих мест? Теперь всё МВД просто обязано за него проголосовать на выборах Путина.

0  0
6.01.2018 13:33
- гость -

Оформление ДТП теперь займёт сутки?

0  0
6.01.2018 13:34
- гость -

Жестоко!
Выгнать на улицу 10000 человек не умеющих НИЧЕГО делать.
Вообще ни чего.

0  0
6.01.2018 13:34
- гость -

Геноцид русского народа! У нас и так пьяни полно было, а теперь ещё больше будет.

0  0
6.01.2018 13:36
- гость -

СМИ сообщает об сокращении штата ГИБДД. Но почему СМИ умалчивает о сокращении людей с фабрик, заводов, предприятий, которые и так в развалинах стоят?

0  0
6.01.2018 13:37
- гость -

На дорогах сами разбирайтесь! А мы усилим Росгвардию, шоб у всяких недовольных печень по асфальту размазать можно было.

0  0
6.01.2018 13:39
- гость -

Видно у вовы совсем с деньгами плохо. Будем надеется, что оставшиеся понимают, что и их скоро сократят. Останутся только те, кто оберегает вову и друзей от свержения.

0  0
6.01.2018 13:45
- гость -

А чего не понятно! Меньше сотрудников в засадах - больше порядка и пропускной способности на дорогах!

0  0
6.01.2018 13:48
- гость -

13:45, а может ещё врачей сократить? Меньше больных станет.

0  0
6.01.2018 13:53
- гость -

Ну, Вы блин даете! Сравнение крайне неудачно! Врачам мы нафиг не нужны, а "гаишники" без нас не могут...

0  0
6.01.2018 13:54
Пионер

Надо же где то деньги брать для предвыборных программ

0  0
6.01.2018 13:55
Сергей

Хорошая новость, пойдут строить жилье, детские садики, печь хлеб (желательно настоящий на дрожжах...).

0  0
6.01.2018 13:57
iOne

6.01.2018 13:41
- гость
Да чего уж тут не ясного то !?))
Упырей меньше , хотя бы в погонах.
Кому они чего хорошего то сделали???
А вот наоборот...
Они ж все о нашей безопасности пекутся. Вот и техосмотр , себе вернуть хотят. Чтобы стало ещё безопаснее

0  0
6.01.2018 13:57
- гость -

Этож скока подполковник недосчитается голосов " и членаф их семей"?

0  0
6.01.2018 13:58
Олол

Поставили цифровое устройство, оно и снимок сделает и скорость помереет, а главное взятку не возьмет. ТАК ЧТО ЭТО БЛАГО.

0  0
6.01.2018 13:59
- гость -

13.48 думаете что количество не умеющих лечить людей может улучшить здоровье нации?

0  0
6.01.2018 14:00
АБОРИГЕН

А почему так мало?

0  0
6.01.2018 14:05
- гость -

Их же не сократили, а, по сути, переведут в другие подразделения, например, в росгвардию, разные инспекции, надзорные органы и т.д. Для них "работу" найдут.

Гвардия - для тех, кто воевал, это было свято, это надо было заслужить, как и звание Герой Советского Союза.
Все идеалы втаптываются в грязь, зачем и почему?

0  0
6.01.2018 14:18
- гость -

При авторитаризме идеал должен быть один - есть Путин есть Россия, а дальше по Володину...

0  0
6.01.2018 14:22
Дядя Вова

6.01.2018 13:34
- гость -
...У нас и так пьяни полно было, а теперь ещё больше будет.
Где? На дорогах!? Ловят не пьяных вечером (ночью), а по утру до обеда где-то "остататочное промилле" собирают.
Для лишения и "галки" хватает. Об этом писали пользователи в комментариях на Амике, а также со слов тех, кого лишили в последнее время. Не думаю, что от этого кому-то стало безопасней на дороге.
P.S. Не пью, да к тому же больше являюсь пешеходом.

0  0
6.01.2018 14:30
- гость -

А пенсионеров как минимум на 1 миллион сократит, путём увеличения срока.

0  0
6.01.2018 14:37
- гость -

Работать "на земле" ,по всему ведомству, некому.Везде недобор.Включая и гайцов.Но.....генералов и полковников развелось...Надо бы настоящую реформу проводить(не нургалиевскую ерунду). Раньше в Коаевом Главке был Один генерал (его,Главка начальник),теперь их десятки,с челядью,шоферами и помощниками и не хилой зар.платой Нормальное, такое сокращение, должно коснутся всех "выше майора",и изъять из системы нужно две трети,оставив из них(большезведных) только тех,кто реально выполняет работу,согласно закона о полиции,т.е.-служит и защищает.

0  0
6.01.2018 14:38
Павсекакий

Мало сокращает. За порядком на дорогах всё равно они не следят. ПДД и русский язык не вполне понимают. Пускай идут в бизнес, а то учителя как-то не особо разбежались туда.

0  0
6.01.2018 14:45
- гость -

Кто ж пьяных будет теперь ловить?...
И так ГИБДДшников не видно на дорогах, теперь вообще беспределить алкаши начнут

0  0
6.01.2018 14:56
- гость -

Ну и хорошо! Жалобы ваши рассматривать некому будет! А то одни ябиды развелись! Бегают с фотоаппаратами да снимают ! И европротокол изучайте, пригодится теперь!

0  0
6.01.2018 14:57
Павсекакий

Где вы пьяных на дорогах видите?
Все неадекваты - с трубкой в ухе, старпёры, домохозяйки, купившие права, и просто наглые, не воспитанные люди. А пьяных, может у вас в сельской местности много.

0  0
6.01.2018 15:00
- гость -


А вот , что говорила бабка Ванга, ещё 30 лет назад.....

Масштабная реформа, грядущая в новом году, направлена на укрепление престижа службы МВД, реализации глобальных задач ведомства и обеспечение безопасности во время проведения Чемпионата мира по футболу, сообщает piterburger.ru.

Межведомственная рабочая группа при аппарате Совета госбезопасности разработала проект реформ «Повышение обороноспособности и безопасности государства на 2018-2024 годы».

В рамках реформы правительство планирует упразднение службы ГИБДД, ее функции будут переданы ДПС. Соответственно, пройдет ряд сокращений штатов, слияние финансовых и кадровых отделов, а руководство дорожной полиции будет подчиняться начальнику полиции региона.

После упразднения ведомственных больниц и санаториев, они будут проданы либо переданы под юрисдикцию министерства здравоохранения. Сотрудники МВД будут проходить лечение и оздоровление посредством системы добровольного медицинского страхования.

Проект предполагает передачу экспертно-криминалистического подразделения в ведомство федеральных унитарных предприятий, гражданским ведомствам – обязанностей по выдаче водительских удостоверений и паспортов.

Будут переведены в статус гражданских служащих работники, занимающие должности бухгалтера, финансиста, психолога и кадровика.
К концу 2018 года все полномочия службы пожарной безопасности будут переданы Министерству внутренних дел, а часть полномочий министерства по чрезвычайным ситуациям будет распределена между МВД и министерством обороны РФ.

0  0
6.01.2018 15:02
- гость -


6.01.2018 14:57
Павсекакий
Где вы пьяных на дорогах видите?

Да как рейд, так десятками их ловят.

0  0
6.01.2018 15:11
Павсекакий

А когда рейда нет, вы их не замечаете.
И про десятки - громко сказано. Ловят ночью, когда люди спят.

0  0
6.01.2018 15:27
- гость -

А чего не понятно! Меньше сотрудников в засадах - больше порядка и пропускной способности на дорогах!

Какие засады?? В будни езжу каждый день в Барнауле. Два раза в месяц езжу за пределы города. Направления разные. И в Новосибирск и в Рубцовск, и в Бийск и в Кулунду. Засад не наблюдаю. Где они??

0  0
6.01.2018 15:30
- гость -

Не мешало бы еще сократить количество чиновников, депутатов. Население уменьшается, а количество чиновников зашкаливает.

0  0
6.01.2018 15:31
- гость -

не люблю гаишников, но лучше бы он сократил 10 тысяч своих воров-чиновников.

0  0
6.01.2018 15:34
- гость -

ну теперь наконец-то можно спокойно ехать пьяному, никакая камера этого не вычислит)

0  0
6.01.2018 15:48
- гость -

Численность полиции в любой стране измеряется числом полиции на 100 000 населения.

Для любителей сравнения с США:
Россия - 516
США - 256

0  0
6.01.2018 15:50
- гость -

Значит возникло 10 тыс. вакансий в Росгвардии. Выборы на носу!

0  0
6.01.2018 16:04
гость

Мне не нравится, что они на ДТП могут не выезжать. Стрельба может начаться. Нет возможности разбираться с мелкими ДТП, придется разбираться с крупными разборками. Если сотрудник ГИБДД, который мог приехать на мелкое ДТП, теперь, как сотрудник Росгвардии, приедет на проломленный череп, ему может и интересней, а нам?

0  0
6.01.2018 16:27
валерий

сокращение штата мвд в целом на 10 000, а не гибдд - не будьте провокаторами если не знаете

0  0
6.01.2018 16:45
Директор СССР

Ахахаха! собаки работать! на завод!

0  0
6.01.2018 16:49
- гость -

Удалось ознакомиться с внутренним приказом МВД №983, который был издан также 31 декабря в целях реализации принятых президентом решений.

Из документа следует, что под новое мощное сокращение попали исключительно сотрудники ГИБДД.

0  0
6.01.2018 16:54
- гость -


6.01.2018 16:04
гость
Мне не нравится, что они на ДТП могут не выезжать.

Если не будут выезжать, это в ряде случаев катастрофа.
В мою стоящую машину несколько лет назад сильно врезался авто, из которого вылезла пьяная толпа. За рулем чужой машины был, как позже выяснилось, пьяный сотрудник милиции. Толпа стала давить и прессовать, "не вызывай ГИБДД, тут ремонта тыщ на 20, мы отдадим тебе". Только быстро приехавшие сотрудники ГИБДД разрядили ситуацию. Они вызвали подкрепление полиции. Так те и на полицию дергались быковали. В итоге ремонт обошелся в 240 тысяч рублей, виновная сторона оплатила, лишилась прав, 1.5 года ходила пешком, вылетела из тогда еще милиции.
А если, представим, подобная ситуация и не приехали ДПС?

0  0
6.01.2018 17:17
- гость -

Когда-то они назывались ОРУД - отдел регулирования дорожного движения. И они его регулировали. Теперь ГИБДД - госинспекция безопасности дорожного движения. Но к безопасности они нынче не имеют ну совсем никакого отношения, эти дармоеды теперь только ухудшают дорожную обстановку. Я их вижу только в двух случаях - когда они несутся, хрюкая и всех распихивая, впереди членовоза, и когда они по утрам устраивают облавы на водителей с абстиненцией. И смысла в их существовании для обычных людей уже давно нет никакого. Даже права теперь уже в МФЦ выдают.

0  0
6.01.2018 17:25
- гость -

В хохляндии ГАИ вообще одно время ликвидировали , а через 3 месяца опять восстановили.
Надеюсь тут будет по-другому!?

0  0
6.01.2018 17:27
- гость -

http://my-files.ru/Get/datgi4/5.jpg/thumb500.jpg

0  0
6.01.2018 17:34
- гость -

Полностью поддерживаю все решения избранного мною народного Президента Великой России.

0  0
6.01.2018 17:42
- гость -

сокращение коснется только тех, кто работает непосредственно на дороге - вылавливает нарушителей, контролирует безопасность на дороге, выезжает на аварии, разбирается в ДТП

0  0
6.01.2018 19:05
- гость -

6.01.2018 15:48
- гость -

у нас на тыщу народа 5 полицейских, разве это много?

0  0
6.01.2018 19:22
- гость -

19:05, в стандартном 9 этажном доме проживает около 800 человек. Получается, если грубо считать, то на один дом четыре полицейских. Много это?

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