Праздничные мероприятия пройдут 7 января на главных площадках Барнаула

Сразу на нескольких площадках Барнаула в воскресенье, 7 января, пройдут мероприятия по случаю празднования великого православного праздника Рождества Христова. Подробности сообщили в пресс-центре администрации города.
Так, в 13.00 в парке культуры и отдыха "Центральный" (пр-кт Социалистический, 11) состоится театрализованная игровая программа "Рождество, да и только!". Гости примут участие в колядках, гаданиях, предсказаниях и чемпионате по метанию валенка.
На площади по пр-кту Ленина, 152 в 14.00 начнется театрализованное представление с чаепитием, перетягиванием каната и разными народными состязаниями.
В парке спорта А.Смертина (ул.Энтузиастов, 12в) подготовили праздничное ледовое шоу "Рождество на катке". Начало в 15.00.
В 17.00 начнется праздничная концертная программа "Свет Рождества" в ДК "Южный" (ул.Чайковского, 21).
Дворец культуры города Барнаула (ул.Антона Петрова, 146а) покажет новогоднее представление "Ледяная принцесса" с участием театра "Куклы-великаны". Маленькие зрители помогут Деду Морозу и Снегурочке победить Ледяную принцессу и спасти Новый год. Спектакли в жанре мульти-мюзикл состоятся в 10.00, 13.00, 16.00.
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