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Праздничные мероприятия пройдут 7 января на главных площадках Барнаула

, ИА "Амител"
Горожан ждут рождественские колядки, гадания и театрализованные представления

Фото: югялта.рф

Сразу на нескольких площадках Барнаула в воскресенье, 7 января, пройдут мероприятия по случаю празднования великого православного праздника Рождества Христова. Подробности сообщили в пресс-центре администрации города. 

Так, в 13.00 в парке культуры и отдыха "Центральный" (пр-кт Социалистический, 11) состоится театрализованная игровая программа "Рождество, да и только!". Гости примут участие в колядках, гаданиях, предсказаниях и чемпионате по метанию валенка.

На площади по пр-кту Ленина, 152 в 14.00 начнется театрализованное представление с чаепитием, перетягиванием каната и разными народными состязаниями. 

В парке спорта А.Смертина (ул.Энтузиастов, 12в) подготовили праздничное ледовое шоу "Рождество на катке". Начало в 15.00.

В 17.00 начнется праздничная концертная программа "Свет Рождества" в ДК "Южный" (ул.Чайковского, 21).

Дворец культуры города Барнаула (ул.Антона Петрова, 146а) покажет  новогоднее представление "Ледяная принцесса" с участием театра "Куклы-великаны". Маленькие зрители помогут Деду Морозу и Снегурочке победить Ледяную принцессу и спасти Новый год. Спектакли в жанре мульти-мюзикл состоятся в 10.00, 13.00, 16.00. 

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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