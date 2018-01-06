Наглая лиса пыталась отобрать улов рыбаков на Алтае. Видео опубликовано 3 января 2018 года пользователем Петром Паркетковым и собрало уже более 17,7 тысяч просмотров.
"Лисий беспредел или голод не тетка) Рыбалка на Алтае Декабрь 2017", — сказано в описании (орфография и пунктуация сохранены).
На видео лиса буквально вырывает из рук мужчины мешок с уловом. Рыбак дразнит дикого зверя, заставляя лисицу подпрыгивать за рыбой, тряся ее перед носом хищницы и даже стукая по носу. Наконец зверю дают одну рыбку, с чем она тут же убегает.
Комментарии
Издеватели.....
Дмитрия Рагозина б туда
Издеватели. Тебе бы голодному так дать в зубы еду и потаскать. Нельзя было сразу дать рыбу лисе?
Еще интересно какими это снастями столько рыбы поймано и насколько законная добыча рыбы была.
Ничего страшного, поиграли с патрикевной немного, рыбки все равно дали.
Шустренькая такая милашка.
операторы вертикальные задолбали
17.00 уймись, плакса