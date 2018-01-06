Морозная ночь перед Рождеством: прогноз погоды на 7 января на Алтае

Рождественская ночь в Алтайском крае будет морозной. Местами по краю столбик термометра опустится ниже отметки -30 градусов.
Алтайский гидрометцентр сообщает, что в ночь с 6 на 7 января в регионе будет без осадков, местами изморозь, туман, на дорогах местами гололедица.
Температура воздуха опустится -26-31, местами в южных и восточных районах до -36.
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В Барнауле в эту ночь будет -27-29 градусов.
Днем в воскресенье, 7 января, в регионе будет -14-19, местами в южных и восточных районах до -24.
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