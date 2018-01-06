Пастух в Горном Алтае нечаянно выстелил в себя и остался жив

Пограничники помогли чабану (пастуху) с огнестрельным ранением, мужчина выстелил в себя сам, но остался жив. ЧП произошло на чабанской стоянке в урочище Бертек в Горном Алтае. Подробности сообщает местное интернет-издание "Новости Горного Алтая" со ссылкой на пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай.
Пограничники рассказали, что в ночь с 4 на 5 января на погранзаставу "Челябинская-Казачья" обратились двое мужчин с просьбой оказать медицинскую помощь чабану. Оказалось, что 26-летний мужчина имеет огнестрельное ранение в живот.
Пострадавший сообщил, что "ранение произошло в результате неострожного обращения с оружием".
Фельдшер погранзаставы оказал ему медпомощь до прибытия рейса санавиации. 5 января вертолет Центра медицины катастроф Республики Алтай доставил раненого в Кош-Агачскую районную больницу.
Комментарии
Кому-то больше не наливать
мужчина выстелил....