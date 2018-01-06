Котэ. Лучший котэ: в Новосибирске проходит выставка домашних питомцев

Здесь лучшие кошки со всей Сибири и Казахстана — так представляют Международную выставку кошек "Гран-При Сибири 2018" ее организаторы. Мероприятие проходит 5-6 января в Новосибирске. Участие принимают абиссинские кошки, корниш-рекс, британцы, мейн-куны, канадские сфинксы, донские сфинксы. Наши коллеги из издания "НГС" сфотографировали лучших котов. Смотрим и наслаждаемся.
Комментарии
И это лучшие коты? За исключением трёх, остальные просто уродцы.
Противно смотреть, эти морщинистые лысые уродцы явно на любителей, для них нужно создавать отдельные выставки, с пушистыми красавцами ничего общего, с комментом выше согласна.