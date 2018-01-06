Студент Алтайского государственного технического университета, спортсмен Иван Переверзев стал обладателем Кубка мира в составе сборной России по студенческому хоккею. Сборная победила в международном турнире – Кубке Мира по Университетскому хоккею, завершившегося в пятницу, 5 января. Подробности сообщает сайт хоккейного клуба "Динамо-Алтай".
Турнир пришел в городе Банска Быстрица (Словакия). В соревнованиях принимали участие сборные крупнейших студенческих лиг Мира: ACHA (США), EUHL (Европа), СХЛ (Россия).
Нападающий Иван Переверзев стал одним из самых полезных игроков Российской сборной, забросив две шайбы в трех матчах – обе в ворота сборной США. В финальной игре против сборной ACHA его шайба помогла изменить ход встречи и выравняла счет, сказано в сообщении.
"Что сказать по турниру: очень понравилось, матчи и условия жизни спортсменов организованы на высоком уроне. По играм – первый матч с Европейцами был для нас непростым, пропустили быстрый гол, но он не сломил нас – смогли отыграться и победить в две шайбы 4:2. Следующие игры легче – мы сыгрались и вкатились – неожиданно победили американцев 7:0 в первом матче. Думали что на групповом этапе это могла быть спортивная хитрость и установка тренера на финал была более чем серьезной – готовиться к тяжелой игре. Снова мы пропустили первыми, но не расслабились и получилось победить с крупным счетом 1:6", — сказал Иван Переверзев.
Хоккейный клуб “Динамо-Алтай” приглашает болельщиков на встречу чемпиона Мира в аэропорту им. Г.С. Титова утром, 7 января.
Рейс: U6-39, время прилета 04:00 (время местное).
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