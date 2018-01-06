Власти Эстонии намерены частично снести советский мемориал Маарьямяэ из-за угрозы разрушения. Подробности сообщает информационное агентство "Regnum".
Мемориалу Маарьямяэ в Таллине, посвященному павшим за советскую власть, угрожает разрушение.
"Если придут к мнению, что правомочно убрать элементы советского времени, то надо это обдумать", — сообщил в интервью эстонскому радио Vikerraadio министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу.
Уже сейчас идет речь о ликвидации элементов советского времени. При необходимости "придется что-то забетонировать или снести", заявил министр.
Реставрировать памятник стоит примерно €1 млн. Однако художественные объекты мемориала не внесены в регистр памятников.Судя по всему, реставрировать его не будут.
"Для меня в них нет святыни", — добавил Рейнсалу.
Комплекс Маарьямяэ ("Марьина гора") состоит из нескольких памятников. В центре 35-метровый обелиск, напоминающий о событиях 1918 года. Тогда моряки Балтийского флота переправили суда с ценным грузом из оккупированной немцами Эстонии через Финляндию в Кронштадт. Здесь же находился горевший в советский период Вечный огонь.
Комментарии
Чтобы этого не случилось и по прежнему возможно была трактовать историю как мы хотим, Россия обязана произвести ремонт самостоятельно. Это нужно исключительно россиянам. Иначе все пустые хлопоты.
Давно пора прищучить экономически этих любителей вафен сс, купленных царским домом для России
Если мы у себя в стране уничтожаем памятники в т.ч. Ленину - основателю СССР, победившего фашизм, то чего ждать от других стран...
Про Бланка верно подмечено.