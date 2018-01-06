Стоп-кадр. Хорошо быть родственником Путина

Фото: Сергей Писарев
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Фото: Сергей Писарев
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Комментарии
"Хорошо быть родственником Путина"
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И другом детства, и членом его кооператива....
Остальным плохо...
Акакий можете гордиться, что президента нашей страны так любят за рубежом.
Вьетнам, Фантьет.
Вот приехал на каникулы депутат-единоросс Сергей Писарев во Вьетнам, как ему по русски написать, что скидку сделают именно ему? По мне так только так.
"можете гордиться"
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Гордятся не очень умные люди, имхо.
"Гордость — эмоция, выделяющая, связанный с субъектом, объект гордости ( себя, предмет, семью, группу, народ и т.д.), как лучший из подобных. В христианстве гордость - самая главная из семи страстей, первопричина всего зла."(с)