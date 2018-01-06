Депутат Госдумы РФ от "Единой России" Наталья Поклонская заявила, что у нее нет гражданства Украины. Так она прокомментировала слова украинского сенатора о том, что могла остаться гражданкой этой страны.
Недавно интернет-издание "Украинская правда" сообщило, что власти Украины до сих пор не лишили экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую украинского гражданства. Позже депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко сообщил, что она могла остаться гражданкой Украины - в миграционной службе нет данных о том, что она нарушила украинский закон о гражданстве.
На своей странице в Фейсбуке Поклонская написала, что гражданство у нее одно — российское.
"Поражаюсь "заботе" депутатов Верховной Рады Украины и их "нежеланием расстаться" со мной. Радует, что здравый смысл берет свое и депутат, выразив недоверие Генеральному прокурору Украины, его перепроверяет", — написала она.
Она также заявила, что "народы России и Украины неделимы". А всем депутатам Верховной Рады Украины пожелала "разобраться со своим американским гражданством".
Комментарии
Такое впечатление от народного депутата партии ЕР - постоянный бред, люди думайте кого вы выбираете!!!
По-моему, как и все едросы врёт.
Закон есть закон. Не так то легко отказаться от гражданства. Если на момент запроса об отмене гражданства на просителя есть возбуждение уголовного дела (а у нее это было) или она не сдала дела как гос чиновник/и это было/ то ни о каком лишении гражданства быть не может. Там ещё есть порядка 5 пунктов. Так что в Госдуме России она сидит НЕЗАКОННО.
завидуйте молча
Кем о н а теперь работает вообще ? Д е п у т а т к о й ? У нас была депутатка максакова, та что поет оперу. Но она уехала в украину. Теперь осталась
п о к л о н с к а я ? Лично я е й кроме метлы и швабры больше ничего не доверил.
На большее у н е е извилин не хватит
Хорошо, что у нас такие ответственные в словах и поступках народные депутаты России. Они наша гордость и слава.
Измена родине расстрелом карается.