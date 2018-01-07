В 2018 году на реализацию проекта "Безопасные и качественные дороги" на территории Барнаульской агломерации, в состав которой помимо Барнаула включен и Новоалтайск, будет выделено 1,7 миллиарда рублей. Причем 765 миллионов из федерального бюджета, еще 775 миллионов выделят региональные власти.
В рамках проекта будет отремонтировано 38 км региональных дорог. В Новоалтайске запланирован ремонт восьми городских улиц. В столице края отремонтируют 42 улицы, это более 70 км. Список дорог был утвержден в декабре 2017 года после проведения общественных обсуждений.
На работы в столице региона будет направлено 999,5 миллионов рублей, 637,5 — из федерального бюджета, 246,8 – из краевого, 115,2 – из городского.
Дорог станет больше, ДТП меньше.Ожидается, что в 2018 году до 63,8% будет увеличена протяженность дорожной сети Барнаульской агломерации, соответствующей нормативным нормам к их транспортно-эксплуатационному состоянию.
Также в следующем году планируется снизить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий: на дорогах Барнаула – на 28,9%, Барнаульской агломерации в целом — на 28,5%.
К концу 2019 года власти рассчитывают увеличить протяженность автомобильных дорог Барнаульской агломерации, приведенных в нормативное состояние, с 658 до 837 километров. За 2018 год — на 118 километров, или 9,7%, за 2019 год — на 62 километра, или 6,3%. К слову, общая протяженность дорог в агломерации составляет 1217 километров.
По планам городских властей Барнаул в следующем году снова превратится в большую стройку. Однако власти надеются, что благодаря проведенной работе в 2017 году, придется меньше потратить времени на ямочный ремонт.
Подрядчики выйдут на дороги уже весной, с наступлением тепла. Прежде всего, это улицы Попова, Юрина (от Матросова до Попова), Панфиловцев (от Павловского тракта до Энтузиастов), Новосибирская, Тимуровская, 40 лет Октября, проспект Ленина (от Северо-Западной до Космонавтов), проспекты Социалистический, Комсомольский, Южный тракт и другие.
Также продолжится строительство дорог на улицах Взлетная (от Сергея Ускова до Солнечной Поляны), Сергея Ускова (от Взлетной до Балтийской), Балтийская (от Попова до Энергетиков).
Для повышения безопасности движения в 2018 году в столице Алтайского края установят восемь новых светофоров, 16 камер фотовидеофиксации и 740 метров дорожных ограждений.
Краевые и городские власти уже составляют программу на 2019 год в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". Это будут капиталоемкие работы. Речь идет о реконструкции, строительстве и ремонте 17 улиц Барнаула. Например, улицы Попова от Власихинской до Трактовой.
В 2019-2020 гг. планируют построить дорогу от Солнечной Поляны до Энтузиастов, отремонтировать улицу Коммунаров.
Кроме того, наконец-то, возможно, будет построен надземный пешеходный переход в районе ТРЦ "Европа", где происходит много ДТП. Будет продолжена установка светофорных объектов, камер фотовидеофиксации. Всего на эти работы планируют потратить 1,6 миллиарда рублей.
Предполагается реконструкция пяти дорог регионального значения. В частности, капитальный ремонт с расширением до четырех полос объездной дороги в обход Барнаула (шоссе Ленточный бор). Также краевые власти обсуждают идею организовать в районе бывшего ресторана "Арарат" кольцевое движение.
Наряду с мероприятиями, связанными с реализацией проекта "Безопасные и качественные дороги", в Барнауле будет продолжено строительство транспортного кольца на пересечении улиц Малахова и Власихинская. Оно ведется за счет привлечения внебюджетных средств компаний "Первый", гипермаркета "Ашан" и средств городского бюджета. При этом большая часть работ была сделана уже в 2017 году: построено транспортное кольцо, перенесены трамвайные пути и коммуникации, обустроены ливневые канализации и уложено дорожное покрытие. На эти работы было потрачено около 130 миллионов рублей. В ближайшие два года барнаульским дорожникам предстоит уложить последний слой асфальта, провести освещение и нанести разметку. На это потребуется еще около 64 миллионов рублей.
Комментарии
Кроме того, наконец-то, возможно, будет построен надземный пешеходный переход в районе ТРЦ "Европа", где происходит много ДТП.
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На этом моменте надо плакать или смеяться?
7.01.2018 10:19
- гость -
Вообще, идея превратить Павловский тракт в одну из рядовых улиц Барнаула, была ущербна, что б не сказать преступна.