Барнаульский хоккеист Иван Переверзев, играющий за команду "Динамо-Алтай", завоевал Кубок мира в составе национальной команды. Розыгрыш Кубка мира по университетскому хоккею проходил с 2-5 января в словацком городе Банска Быстрица. 7 января он вернулся на Родину в столицу Алтайского края, его встречали представители команды и близкие.
В международном турнире приняли участие три крупнейшие сборные студенческих лиг США, Европы и России. В составе сборной России вошел студент Алтайского государственного технического университета Иван Переверзев.
Иван принял участие во всех трёх матчах сборной России и забил два гола в ворота сборной США.
В первом матче российские хоккеисты в упорной борьбе одержали победу над европейской сборной (European University Hockey League) со счётом 4:2. Затем разгроми сборную США (American Collegiate Hockey Association) со счётом 7:0. А в финале россияне опять встретились с американской сборной и одержали победу со счётом 6:1.
Комментарии
Решающие шайбы с счётом 4:2, 7:0, 6:1?
кубок мира без канадцев? но но
что его 2 шайбы решали то? счет 7-0))) амик как всегда, лишь бы че нить написать...
Чего разгунделись? Много выходцев из алтайского хоккея играли за сборную? Гордиться нужно земляками! Молодец Иван! Вперёд за новыми победами!
повозмущаться что ли тоже...
— Правда ли, что шахматист Петросян выиграл в лотерею тысячу рублей? — Правда, только не шахматист Петросян, а футболист «Арарата» Акопян, и не тысячу, а десять тысяч, и не рублей, а долларов, и не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл.
прям как деда Вова-в одного разгромил супостатов!
Поздравляю, зёма!!!