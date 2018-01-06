80-летняя женщина скончалась в питерской больнице. По словам ее внука, женщина тщетно ждала помощь пять часов. Подробности передает местный портал 78.ru.
Случай произошел в пятницу, 5 января, в одной из больниц Красносельского района Санкт-Петербурга. По словам внука женщины, которые проводит указанное СМИ, ей стало плохо примерно в 14 часов дня.
"Я понял, что у бабушки предынсультное состояние и сразу же вызвал "скорую". Мы вместе поехали в больницу на Авангардной. Около трех часов мы просидели в приемном отделении, после чего ее определили в неврологическое отделение, а не в реанимацию. Находясь в палате, она почувствовала ещё и боли в груди", — сообщил молодой человек.
Он обратился за помощью к медикам, однако его попросили подождать.
"С 14:00 до 19:00 к бабушке подошли два раза медсестры, чтобы померить давление и дать таблетку валидола. На мои вопросы "Где врач?", мне отвечали, что он сейчас не может подойти. Человек просидел пять часов без адекватной помощи. Без пяти семь мне пришлось уйти из больницы, а спустя некоторое время нам позвонили и сказали, что бабушка умерла", — добавил он.
Проверку по данному факту проводит Росздравнадзор и Следственный Комитет РВ по Санкт-Петербургу.
Комментарии
Сажать надо тех, кто оптимизирует здравоохранение и принимает решения о сокращении расходов бюджета на эту статью
Храни бог заболеть в новогодние праздники,
Бюджет должен сокращать расходы на медицину, так как она должна быть частной. Хочется государственной медицины, хочется бесплатно? Получай 5 часов ожидания, получай кровать в коридоре или в палате на 6-х если повезёт. Получай докторов на 2 ставки со стимулом тобой заниматься в 15000 р.
Государство должно прекратить снимать с работников 5.1% взносов с зарплаты на ОМС и поднять МРОТ, что б человек мог сам оплачивать страховку. Государство должно прекратить финансирование медицины.
Лечить людей должен частник! Плохие клиники, плохие врачи не выдержат конкуренции. Хорошие клиники останутся и цены будут кусачие, ибо здоровье - самое ценное, что есть у человека. Но доступные, ибо снова она, конкуренция.
Частник - это качество, это охват, это оперативность. Никаких очередей, никаких ожиданий, никакого дефицита персонала.
Человек должен иметь выбор - оплачивать страховку, пусть 2000 в месяц на члена семьи. Или не платить страховку, оплачивать услуги при приёмах у специалистов, и быть готовым к тому, что операция если что обойдётся в 300 тысяч.
И этот выбор лучше, чем не иметь выбора и в итоге умереть в гос.клинике, потому что государство априори не эффективно. Зато "бесплатно".
Н у так пускай они там наверху еще больше денег выделяют на театры имени джигарханяна чтобы артысты вместе со своими шлюхами по имени мацюк-куцюк потом растаскивали эти деньги по карманам а люди будут и дальше умирать в очередях в поликлиниках. Пусть еще больше денег дают на эту так называемую культуру . Только когда смотришь по Тв все эти малаховские шоу где артисты делят наследство то никакой культуры не видно, одни маты . Все эти продюсеры середорениковы, все эти шоумены певцы они жвиут на казеные деньги в основном. Деньги им идут из компаний типа газпрома или почты росии, где топ менеджеры делают корпортаивы, деньги артистам идут из бюджетов городов когда делают праздники типа дня города . А врачей нет, поликлиники закрывают. Даже при царях в каждом селе был земской доктор а сейчас на весь сельский район одна больница. да и то бывает одна больница на несколько районов
Н у так пускай они там наверху еще больше денег выделяют на театры имени джигарханяна чтобы артысты вместе со своими шлюхами по имени мацюк-куцюк потом растаскивали эти деньги по карманам а люди будут и дальше умирать в очередях в поликлиниках. Пусть еще больше денег дают на эту так называемую культуру . Только когда смотришь по Тв все эти малаховские шоу где артисты делят наследство то никакой культуры не видно, одни маты . Все эти продюсеры середорениковы, все эти шоумены певцы они жвиут на казеные деньги в основном. Деньги им идут из компаний типа газпрома или почты росии, где топ менеджеры делают корпортаивы, деньги артистам идут из бюджетов городов когда делают праздники типа дня города . А врачей нет, поликлиники закрывают. Даже при царях в каждом селе был земской доктор а сейчас на весь сельский район одна больница. да и то бывает одна больница на несколько районов
ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЁТ
так мацюк-куцюк выучить 6+ лет не нужно
О. Наконец-то поняли что не врачи убийцы, а оптимизаторы в думе.
оптимизаторы в думе
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А подписывает то эти законы кто?
Если в думе приняли обязан подписать
7.01.2018 06:41
- гость -
Боюсь, что в данном случае вы не правы. Налицо халатность и пренебрежительное отношение к старикам.
Это распространенное явление по всей стране.Как-то сама всю смену просидела в стоматологической поликлинике Ленинского района Новосибирска.Врач ходила из кабинета в кабинет и рассказывала как и в какой позе она занималась сексом на майские праздники.Когда смена закончилась,она посоветовала мне обратиться в другой день.
Полно "врачей-убийц", они просто обнаглели.
Вместо скорой к старикам труповозку присылают
Неочькуйте гаспада- после коронования всё пойдёт по бося-ваняткиному сценарию!
А что мешало врачу в той больнице подойти к старушке, осмотреть и назначить лечение? Много людей? Но она дождалась своей очереди, смотрите, лечите. Даже внук её определил диагноз! А медики -нет! Не захотели или у них установка гробить пенсионеров? Судя по всё более часто происходящим случаям второе, но гробят они не только стариков. Всё больше врачей-убийц.