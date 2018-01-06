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Симулятор расстрела школьников создали в США для обучения учителей

, ИА "Амител"
Проект будет доступен ограниченному кругу лиц

Фото: youtube.com

Армия и Департамент внутренней безопасности США создали симулятор расстрела детей в школе. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на издание Gizmodo.

EDGE — проект виртуального нападения стрелка на школу. Он создан для обучения сотрудников спецслужб и учителей правильным действиям в случае нападения. В симуляции есть три роли. "Стрелку" предлагается пройти штурм школы, обнаружить цели и ликвидировать их. "Полицейский" по сюжету должен найти и убить стрелка. А "учителю" нужно справиться с общей паникой и найти наиболее безопасное для детей место.

Полицейские и спасатели уже получили к ней проекту. Скоро его получат и работники образовательных учреждений.

Симулятор — это не игра, использовать его можно будет только в целях обучения по специальному разрешению, сообщил руководитель отдела по связям с общественностью в области науки и технологий Департамента внутренней безопасности США Джон Веррико.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

7.01.2018 00:55
- гость -

У нас сами детки убивают своих ровесников. Без всяких симуляторов для учителей. К тому же, как следует из текста, у американцев все направлено на сохранение жизни школьников и уничтожении преступников захвативших школу. Хотя в названии статьи смысл заложен совершенно иной. Но, мы все понимаем правильно, иначе, наверное, нельзя печатать. К тому же ссылка не дает реальной отсылки на первоисточник.

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