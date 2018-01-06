Эпатажная певица Леди Гага записала песню-гимн ЧМ-2018. Продюссер направил на утверждение в ФИФА, сообщают "Известия" со ссылкой на Daily Star.
Американская певица хочет стать исполнительницей официального гимна чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.
Исполнительница записала два трека с гимном. Ее продюссер Надир Хайят направил ее на утверждение в ФИФА.
Кстати, Хайят является автором многих песен Леди Гаги. И он уже писал песни для футбольных чемпионатов мира: Bambоо в 2006 году и "Мы одни" для ЧМ-2014 в Бразилии.
Комментарии
Молодцы, что готовятся к международному чемпионату.
Что за чучело одноглазое?