Экс-депутата нескольких созывов городской Думы Валерия Гладышева похоронят в воскресенье, 7 января, в Барнауле. Прощание пройдет с 11:00 до 13:00 в ритуальном зале на Аносова, 8.
Валерий Гладышев родился 30.06.1959 года. Он был депутатом гордумы 3,4 и 5 созывов и до последних дней жизни работал директором общеобразовательной школы №81.
5 января он скончался. О причинах случившегося до сих пор не сообщается. По предварительным сведениям, Гладышев ушел из жизни после продолжительной болезни.
Комментарии
Вот тебе и средняя продолжительность жызни по сране!
Очень жалко. Прекрасный человек. Директором школы был почти 30 лет......
Прощание с Валерием ГладышевыМ про
Светлая память Валерию Николаевичу.
Хороший был мужик, сколько раз мне мозги вправлял. Светлая память, Валерий Николаевич.