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Экс-депутата городской Думы похоронят 7 января в Барнауле

, ИА "Амител"
Прощание с Валерием Гладышевым пройдет в ритуальном зале на Аносова, 8.

Экс-депутата нескольких созывов городской Думы Валерия Гладышева похоронят в воскресенье, 7 января, в Барнауле. Прощание пройдет с 11:00 до 13:00 в ритуальном зале на Аносова, 8.

Валерий Гладышев родился 30.06.1959 года. Он был депутатом гордумы 3,4 и 5 созывов и до последних дней жизни работал директором общеобразовательной школы №81.

5 января он скончался. О причинах случившегося до сих пор не сообщается. По предварительным сведениям, Гладышев ушел из жизни после продолжительной болезни. 

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

7.01.2018 10:06
- гость -

Вот тебе и средняя продолжительность жызни по сране!

0  0
7.01.2018 10:58
Александр

Очень жалко. Прекрасный человек. Директором школы был почти 30 лет......

0  0
7.01.2018 13:29
исправьте

Прощание с Валерием ГладышевыМ про

0  0
7.01.2018 15:26
Татьяна

Светлая память Валерию Николаевичу.

0  0
7.01.2018 19:24
вахтанг

Хороший был мужик, сколько раз мне мозги вправлял. Светлая память, Валерий Николаевич.

0  0
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