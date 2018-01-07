Синоптики пообещали потепление в Алтайском крае к концу новогодних праздников. До этого всю неделю на большей территории региона была морозная погода, температура местами ночью опускалась до – 36 градусов.
7 января, в Алтайском крае ожидается небольшая облачность, без осадков, в ночные и утренние часы местами туман, изморозь. На дорогах гололедица. По данным алтайского ЦГМС, температура в Барнауле и районах края будет держаться на уровне -14-19 градусов и не опустится ниже. Морозно было в ночь на Рождество.
8 января синоптики уже обещают потепление до – 2 – 5 градусов.
Комментарии
Раз обещают, то, точно будет потепление.